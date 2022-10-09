Домовилися про проєкти постачання електроенергії до Молдови та Румунії, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, голова МЗС Румунії Богдан Ауреску та голова МЗС Молдови Ніку Попеску провели зустріч в Одесі, спільно з міністрами енергетики зосередилися на енергетичній безпеці та домовилися про реалізацію низки проєктів, які дозволять розширити постачання електроенергії з України до Молдови.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Кулеба зазначив: "Сьогодні в Одесі я приймав міністрів закордонних справ Молдови та Румунії, щоб запустити новий тристоронній формат. Разом з міністрами енергетики ми зосередилися на енергетичній безпеці та домовилися про реалізацію низки проектів, які дозволять розширити постачання електроенергії з України до Молдови та Румунії", - повідомив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
можна поторгуватись за експорт їхнього аміаку
хоча це й "мєрзко"
коли кацапи розхерачать наші єлектростанції, дай Боже хоч на вєєрних відключеннях зиму пережити
чи ви думаєте що буйло гуманіст ?
про які взагалі вєєрні відключення йдеться?
Румынию никто не бомбить, Молдове же помочь можно и нужно, она зависит от газа, но только если она через ООН обратится за легитимным военным вмешательством (АТО обычное) против бандформирований на территории своей страны. Мы их разнесем в хлам, можно еще что-то живое на складе найдем, запустив туда в том числе и легальное применение химического оружия, так как президент страны дал добро, тем самым освободив немного сил с этого направления. Без этого перебьются. Им итак дали нахаляву статус кандидата на членство в ЕС, чтобы унизить Грузию и его нынешний кацапский курс у политиков.