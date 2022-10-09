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Молдова (1290) Румунія (651) електроенергія (1900) Кулеба Дмитро (3151)

Домовилися про проєкти постачання електроенергії до Молдови та Румунії, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Економіка

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, голова МЗС Румунії Богдан Ауреску та голова МЗС Молдови Ніку Попеску провели зустріч в Одесі, спільно з міністрами енергетики зосередилися на енергетичній безпеці та домовилися про реалізацію низки проєктів, які дозволять розширити постачання електроенергії з України до Молдови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "Сьогодні в Одесі я приймав міністрів закордонних справ Молдови та Румунії, щоб запустити новий тристоронній формат. Разом з міністрами енергетики ми зосередилися на енергетичній безпеці та домовилися про реалізацію низки проектів, які дозволять розширити постачання електроенергії з України до Молдови та Румунії", - повідомив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу - теракт, - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Банковскії мєчтатєлі !

коли кацапи розхерачать наші єлектростанції, дай Боже хоч на вєєрних відключеннях зиму пережити

чи ви думаєте що буйло гуманіст ?
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15.09.2022 19:36
+4
Це ви для кого кажете? Для зечмонь трускавецького лікнепу? Та вони крім дерібана нічого не вміють.
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15.09.2022 20:04
+3
Зеля ЗАЕС вже προεбал. Як і Марік.
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15.09.2022 20:06
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з ЗАЕС?
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15.09.2022 19:36 Відповісти
з ЗАЕС є варіанти

можна поторгуватись за експорт їхнього аміаку

хоча це й "мєрзко"
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15.09.2022 19:37 Відповісти
там трабли зі Стиролом й розподільчими станціями..насосними...самою трубою..там ж нічого не має..відновлювати -очуєне бабліще..щось я ту схему не вкуряю..
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15.09.2022 19:42 Відповісти
Зеля ЗАЕС вже προεбал. Як і Марік.
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15.09.2022 20:06 Відповісти
Банковскії мєчтатєлі !

коли кацапи розхерачать наші єлектростанції, дай Боже хоч на вєєрних відключеннях зиму пережити

чи ви думаєте що буйло гуманіст ?
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15.09.2022 19:36 Відповісти
якшо розхерачіть єлектростанції кацапів - то їм буде не до нас.

про які взагалі вєєрні відключення йдеться?
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15.09.2022 21:59 Відповісти
Збереження інфраструктури і буде Європа з українською енергією,а український народ з грошима.
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15.09.2022 19:37 Відповісти
А может страной надо заняться? Например, пока нет зимы, начать строить бетонированные, заглубленные ангары под ф-16 (и ф-15) с рассредоточением, на что нужна уйма бетона и огромный фундамент, который даже с нагревателями долго застывает. Или дрова под котлы начать заготавливать массово, чтобы они успели просохнуть к зиме. И еще много работы, на что нужно в том числе и много импортного оборудования, так как своего мы мало что производим, те же аккумуляторные мощные электропилы для рубки леса, не говоря уже и про погрузчики.

Румынию никто не бомбить, Молдове же помочь можно и нужно, она зависит от газа, но только если она через ООН обратится за легитимным военным вмешательством (АТО обычное) против бандформирований на территории своей страны. Мы их разнесем в хлам, можно еще что-то живое на складе найдем, запустив туда в том числе и легальное применение химического оружия, так как президент страны дал добро, тем самым освободив немного сил с этого направления. Без этого перебьются. Им итак дали нахаляву статус кандидата на членство в ЕС, чтобы унизить Грузию и его нынешний кацапский курс у политиков.
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15.09.2022 19:43 Відповісти
Це ви для кого кажете? Для зечмонь трускавецького лікнепу? Та вони крім дерібана нічого не вміють.
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15.09.2022 20:04 Відповісти
Неабиякий здобуток, продати дефіцитн річ в базарний день )))
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15.09.2022 19:45 Відповісти
Яка допомога? Самі без електрики лишились майже! Шо за фейкові новини?
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15.09.2022 19:51 Відповісти
А пам'ятаєте, як рік тому Земля зі Шмигалем під Росієшку та під Білорусь енергетіку країни бажали покласти?
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15.09.2022 20:00 Відповісти
Слава Богу що краіна залишилась зі своєю енергетікой. а то би зараз все було б Московія. Тільки зелена енергетіка буде ще 5 років Шмигаля та Гетьманцева відкашлювати.
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15.09.2022 20:02 Відповісти
А до Африки ще не домовився переноску тягнути? Тут взимку віялові відключення почнуться, а цим зельоним лахудрам тільки піар в дупах бурлить.
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15.09.2022 21:23 Відповісти
 
 