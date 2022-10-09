Домовилися про проєкти постачання електроенергії до Молдови та Румунії, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, голова МЗС Румунії Богдан Ауреску та голова МЗС Молдови Ніку Попеску провели зустріч в Одесі, спільно з міністрами енергетики зосередилися на енергетичній безпеці та домовилися про реалізацію низки проєктів, які дозволять розширити постачання електроенергії з України до Молдови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "Сьогодні в Одесі я приймав міністрів закордонних справ Молдови та Румунії, щоб запустити новий тристоронній формат. Разом з міністрами енергетики ми зосередилися на енергетичній безпеці та домовилися про реалізацію низки проектів, які дозволять розширити постачання електроенергії з України до Молдови та Румунії", - повідомив Кулеба.

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