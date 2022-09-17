Удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу - теракт, - Кулеба

Ракетний удар Росії по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу є військовим злочином і терактом.

Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Побиті українською армією на полі бою, російські боягузи тепер воюють проти нашої критично важливої ​​інфраструктури та мирного населення. Росія є терористичною державою і має бути визнана такою", - додає Кулеба.

Також читайте: Удар по Кривому Рогу: окупанти використали ракети типу "Кинджал" та "Іскандер"

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах міста.