УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11052 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
11 029 26
війна (56107) Кривий Ріг (809) обстріл (20932) ракети (2767) теракт (852) Кулеба Дмитро (3151)

Удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу - теракт, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кривий,ріг

Ракетний удар Росії по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу є військовим злочином і терактом.

Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Побиті українською армією на полі бою, російські боягузи тепер воюють проти нашої критично важливої ​​інфраструктури та мирного населення. Росія є терористичною державою і має бути визнана такою", - додає Кулеба.

Також читайте: Удар по Кривому Рогу: окупанти використали ракети типу "Кинджал" та "Іскандер"

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах міста.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
показати весь коментар
15.09.2022 07:43
+13
Депутати Держдуми от просто зараз напряму, вголос говорять, що у зв'язку з поразками їхньоі армії "необходимо целенапралено бить по украинским обьектам инфраструктурьі, єлєктростанциям, водонапорньім станциям", "надо довести украинские города до гуманитарной катастрофьі", "парализовать страну", "подорвать всю украинскую промьішленность", "нарушить поставки продуктов", "разбить систему канализации, чтобьі они там все захлебнулись".

Тобто методичка з геноциду оголошується вже напряму, без обгорток, в ефірі, депутатами Держдуми.
Мирослава Барчук
показати весь коментар
15.09.2022 07:27
+12
Кулеба, так а скликати негайно Радбез ООН? Знищення цивільної інфраструктури - це ж злочин? Чи вся твоя діяльність відбувається лише у твітері?
("У меня когда-то тоже был твиттер, но я его уже вылечил" (с)).
показати весь коментар
15.09.2022 07:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Депутати Держдуми от просто зараз напряму, вголос говорять, що у зв'язку з поразками їхньоі армії "необходимо целенапралено бить по украинским обьектам инфраструктурьі, єлєктростанциям, водонапорньім станциям", "надо довести украинские города до гуманитарной катастрофьі", "парализовать страну", "подорвать всю украинскую промьішленность", "нарушить поставки продуктов", "разбить систему канализации, чтобьі они там все захлебнулись".

Тобто методичка з геноциду оголошується вже напряму, без обгорток, в ефірі, депутатами Держдуми.
Мирослава Барчук
показати весь коментар
15.09.2022 07:27 Відповісти
Воронеж напрягся.
показати весь коментар
15.09.2022 07:31 Відповісти
Шобы там в госдуре не трындели, хутину - трында.
показати весь коментар
15.09.2022 07:34 Відповісти
Да, ху*ло уже не жилец, но он запустил процесс, который никто на раше не в состоянии остановить. Они голодны, кровожадны, накачены пропагандой и хотят полного уничтожения Украины, не считаясь с жертвами, и даже когда ху*ла снесут ничего не изменится. Перевернуть ситуацию сможет лишь полное и безоговорочное поражение рашы на фронтах, а также коллапс экономики и с последующими карточками на хлеб.
показати весь коментар
15.09.2022 07:52 Відповісти
Звичайно і нам потрібно було у відповідь бити по кацапським об'єктах інфрастуктури - ГЕС, дамбах, електростанціях, військових заводах.. але Верховний Головнокомандувач чомусь цього не міг передбачити і навпаки скорочував нашу армію, не випускав ракет "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", а міг дати поручення розробити і нові проекти. Він всі грощі і три роки закактав виключно в асфальт і мости і сьогодні немає ні асфальиу, ні мостів, ні ракет ,ні спокою. А ракети "Грім 2" могли виробляти з дальністю віраження за 500 км. Це ми все, як говорив старший полковник над всіма полковниками Абдристович pRoїбали. Якщо кацапи і далі будуть так бикувати, то вони нам не залишають іншого вибору, як переходити невеликими підрлозділами кордон і мочити їх в їх містах, руйнувати їх інфраструктури.
показати весь коментар
15.09.2022 08:03 Відповісти
а чим зможе відповісти наша влада? навіть не здатні у власній країні конфіскувати на користь армії геть увесь бізнес російських олігархів-виродків.
показати весь коментар
15.09.2022 09:10 Відповісти
Кулеба, так а скликати негайно Радбез ООН? Знищення цивільної інфраструктури - це ж злочин? Чи вся твоя діяльність відбувається лише у твітері?
("У меня когда-то тоже был твиттер, но я его уже вылечил" (с)).
показати весь коментар
15.09.2022 07:39 Відповісти
ви серйозно вважаєте, що совбез оон с рашкою у своєму складі може щось вирішити? ви дивна людина...
показати весь коментар
15.09.2022 09:11 Відповісти
Совбез ООН уже созвали ? Или опять сопли жуёте ?
показати весь коментар
15.09.2022 07:41 Відповісти
По ходу шмарклі будуть жувати...
показати весь коментар
15.09.2022 08:01 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2022 07:43 Відповісти
Это существо - подобие мужчины. Низкий рост, каблуки, пластические операции - полный набор комплексов. Хрестоматийный психопат, маньяк.
показати весь коментар
15.09.2022 07:55 Відповісти
Про любов до маленьких хлопчиків не згадали
показати весь коментар
15.09.2022 08:42 Відповісти
Пора у відповідь наносити удари по рашистській інфраструктурі..
показати весь коментар
15.09.2022 07:57 Відповісти
Як не дивно це прозвучить та саме зараз це буде на руку кремлівським ******..кам. Дуже скоро прийде час коли буде достатньо чим відповідати і тоді орки сповна заплатять за все і навіть трохи більше. Зараз треба на друзки розхерачувати орків на лінії фронту та на підступах щоб успішно пробиватись до кордонів з Мордором.
показати весь коментар
15.09.2022 09:07 Відповісти
Зелені ********* , Росія - країна терорист ? Так , конфіскуйте власність путінських олігархів в Україні ! Бо за півроку війни нічого не зробили , тільки ЗЕтриндеж ! А то тільки на те і спроможні що красти у біженців гуманітарку ! Ненажерливі нікчемні виродки !
показати весь коментар
15.09.2022 07:57 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2022 08:05 Відповісти
А сама війна не суцільний теракт?
показати весь коментар
15.09.2022 08:13 Відповісти
чи дійте нашим зебілам, що нинішній стан ми вибрали в квітні 2019 року,обравши = веселе = життя
показати весь коментар
15.09.2022 08:26 Відповісти
Не сподівайтеся! Краще за всіх про це сказав тоді, у 2019-му, Лесь Подерев'янський : народ, який в стані війни обирає головнокомандувачем блазня - це народ-самовбивця, і питання чому?- то питання до психіатрів!
показати весь коментар
15.09.2022 08:52 Відповісти
Це не теракт, це війна! досить вже підбирати слова, дістало
показати весь коментар
15.09.2022 08:31 Відповісти
ЗСУ будуть захищати всю інфраструктуру України ракетами "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", "Нептун", "Кільчень" які влада "активно виробляла" під час "великого крадівництва" в 2019 - 2022 роках.
показати весь коментар
15.09.2022 08:31 Відповісти
Потрібно якнайшвидше понизити рівень води у Київському й інших водосховищах на Дніпрі для зниження масштабу ймовірних катастроф в разі ракетно-бомбових ударів рашистів по дамбах.
показати весь коментар
15.09.2022 09:13 Відповісти
Гітлєр у 1940 році теж бомбив Лондон і Ковентрі з наміром понизити моральний дух англійців. Чим закінчилося для ідейного попередника бункерного недофюрера - усі знають
показати весь коментар
15.09.2022 09:36 Відповісти
Само существование мавзолейной РабZeи холопов и рабов,это уже теракт на планете Земля...
показати весь коментар
15.09.2022 09:39 Відповісти
Руський не людина ,, там одні потвори
показати весь коментар
15.09.2022 10:09 Відповісти
 
 