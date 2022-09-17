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Удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу - теракт, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ракетний удар Росії по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу є військовим злочином і терактом.
Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Побиті українською армією на полі бою, російські боягузи тепер воюють проти нашої критично важливої інфраструктури та мирного населення. Росія є терористичною державою і має бути визнана такою", - додає Кулеба.
Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти спробували затопити Кривий Ріг. В Офісі Президента повідомляли про удар 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах міста.
Топ коментарі
+14 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар15.09.2022 07:43
+13 Olena Lynch
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+12 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар15.09.2022 07:39
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Тобто методичка з геноциду оголошується вже напряму, без обгорток, в ефірі, депутатами Держдуми.
Мирослава Барчук
("У меня когда-то тоже был твиттер, но я его уже вылечил" (с)).