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Новости Война
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Удар по гидротехническим сооружениям Кривого Рога - теракт, - Кулеба

кривий,ріг

Ракетный удар России по гидротехническим сооружениям Кривого Рога является военным преступлением и терактом.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Побитые украинской армией на поле боя, российские трусы теперь воюют против нашей критически важной инфраструктуры и мирного населения. Россия является террористическим государством и должна быть признана такой", - добавляет Кулеба.

Читайте: Удар по Кривому Рогу: оккупанты использовали ракеты типа "Кинжал" и "Искандер"

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты попытались затопить Кривой Рог. В Офисе Президента сообщали об ударе 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям города.

Кривой Рог (1376) обстрел (26906) ракеты (3555) теракт (2297) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
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15.09.2022 07:43
+13
Депутати Держдуми от просто зараз напряму, вголос говорять, що у зв'язку з поразками їхньоі армії "необходимо целенапралено бить по украинским обьектам инфраструктурьі, єлєктростанциям, водонапорньім станциям", "надо довести украинские города до гуманитарной катастрофьі", "парализовать страну", "подорвать всю украинскую промьішленность", "нарушить поставки продуктов", "разбить систему канализации, чтобьі они там все захлебнулись".

Тобто методичка з геноциду оголошується вже напряму, без обгорток, в ефірі, депутатами Держдуми.
https://www.obozrevatel.com/person/miroslava-barchuk.htm?_gl=1*1eysh5x*_ga*MzU5NTgxNDEwLjE1OTA1NDA0MzY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2MzE3NTI0Ni4zMzMuMS4xNjYzMTc2MDkxLjU3LjAuMA.. Мирослава Барчук
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15.09.2022 07:27
+12
Кулеба, так а скликати негайно Радбез ООН? Знищення цивільної інфраструктури - це ж злочин? Чи вся твоя діяльність відбувається лише у твітері?
("У меня когда-то тоже был твиттер, но я его уже вылечил" (с)).
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15.09.2022 07:39
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Депутати Держдуми от просто зараз напряму, вголос говорять, що у зв'язку з поразками їхньоі армії "необходимо целенапралено бить по украинским обьектам инфраструктурьі, єлєктростанциям, водонапорньім станциям", "надо довести украинские города до гуманитарной катастрофьі", "парализовать страну", "подорвать всю украинскую промьішленность", "нарушить поставки продуктов", "разбить систему канализации, чтобьі они там все захлебнулись".

Тобто методичка з геноциду оголошується вже напряму, без обгорток, в ефірі, депутатами Держдуми.
https://www.obozrevatel.com/person/miroslava-barchuk.htm?_gl=1*1eysh5x*_ga*MzU5NTgxNDEwLjE1OTA1NDA0MzY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2MzE3NTI0Ni4zMzMuMS4xNjYzMTc2MDkxLjU3LjAuMA.. Мирослава Барчук
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15.09.2022 07:27 Ответить
Воронеж напрягся.
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15.09.2022 07:31 Ответить
Шобы там в госдуре не трындели, хутину - трында.
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15.09.2022 07:34 Ответить
Да, ху*ло уже не жилец, но он запустил процесс, который никто на раше не в состоянии остановить. Они голодны, кровожадны, накачены пропагандой и хотят полного уничтожения Украины, не считаясь с жертвами, и даже когда ху*ла снесут ничего не изменится. Перевернуть ситуацию сможет лишь полное и безоговорочное поражение рашы на фронтах, а также коллапс экономики и с последующими карточками на хлеб.
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15.09.2022 07:52 Ответить
Звичайно і нам потрібно було у відповідь бити по кацапським об'єктах інфрастуктури - ГЕС, дамбах, електростанціях, військових заводах.. але Верховний Головнокомандувач чомусь цього не міг передбачити і навпаки скорочував нашу армію, не випускав ракет "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", а міг дати поручення розробити і нові проекти. Він всі грощі і три роки закактав виключно в асфальт і мости і сьогодні немає ні асфальиу, ні мостів, ні ракет ,ні спокою. А ракети "Грім 2" могли виробляти з дальністю віраження за 500 км. Це ми все, як говорив старший полковник над всіма полковниками Абдристович pRoїбали. Якщо кацапи і далі будуть так бикувати, то вони нам не залишають іншого вибору, як переходити невеликими підрлозділами кордон і мочити їх в їх містах, руйнувати їх інфраструктури.
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15.09.2022 08:03 Ответить
а чим зможе відповісти наша влада? навіть не здатні у власній країні конфіскувати на користь армії геть увесь бізнес російських олігархів-виродків.
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15.09.2022 09:10 Ответить
Кулеба, так а скликати негайно Радбез ООН? Знищення цивільної інфраструктури - це ж злочин? Чи вся твоя діяльність відбувається лише у твітері?
("У меня когда-то тоже был твиттер, но я его уже вылечил" (с)).
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15.09.2022 07:39 Ответить
ви серйозно вважаєте, що совбез оон с рашкою у своєму складі може щось вирішити? ви дивна людина...
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15.09.2022 09:11 Ответить
Совбез ООН уже созвали ? Или опять сопли жуёте ?
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15.09.2022 07:41 Ответить
По ходу шмарклі будуть жувати...
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15.09.2022 08:01 Ответить
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15.09.2022 07:43 Ответить
Это существо - подобие мужчины. Низкий рост, каблуки, пластические операции - полный набор комплексов. Хрестоматийный психопат, маньяк.
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15.09.2022 07:55 Ответить
Про любов до маленьких хлопчиків не згадали
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15.09.2022 08:42 Ответить
Пора у відповідь наносити удари по рашистській інфраструктурі..
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15.09.2022 07:57 Ответить
Як не дивно це прозвучить та саме зараз це буде на руку кремлівським ******..кам. Дуже скоро прийде час коли буде достатньо чим відповідати і тоді орки сповна заплатять за все і навіть трохи більше. Зараз треба на друзки розхерачувати орків на лінії фронту та на підступах щоб успішно пробиватись до кордонів з Мордором.
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15.09.2022 09:07 Ответить
Зелені ********* , Росія - країна терорист ? Так , конфіскуйте власність путінських олігархів в Україні ! Бо за півроку війни нічого не зробили , тільки ЗЕтриндеж ! А то тільки на те і спроможні що красти у біженців гуманітарку ! Ненажерливі нікчемні виродки !
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15.09.2022 07:57 Ответить
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15.09.2022 08:05 Ответить
А сама війна не суцільний теракт?
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15.09.2022 08:13 Ответить
чи дійте нашим зебілам, що нинішній стан ми вибрали в квітні 2019 року,обравши = веселе = життя
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15.09.2022 08:26 Ответить
Не сподівайтеся! Краще за всіх про це сказав тоді, у 2019-му, Лесь Подерев'янський : народ, який в стані війни обирає головнокомандувачем блазня - це народ-самовбивця, і питання чому?- то питання до психіатрів!
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15.09.2022 08:52 Ответить
Це не теракт, це війна! досить вже підбирати слова, дістало
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15.09.2022 08:31 Ответить
ЗСУ будуть захищати всю інфраструктуру України ракетами "Сапсан-Грім 2", "Вільха М", "Нептун", "Кільчень" які влада "активно виробляла" під час "великого крадівництва" в 2019 - 2022 роках.
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15.09.2022 08:31 Ответить
Потрібно якнайшвидше понизити рівень води у Київському й інших водосховищах на Дніпрі для зниження масштабу ймовірних катастроф в разі ракетно-бомбових ударів рашистів по дамбах.
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15.09.2022 09:13 Ответить
Гітлєр у 1940 році теж бомбив Лондон і Ковентрі з наміром понизити моральний дух англійців. Чим закінчилося для ідейного попередника бункерного недофюрера - усі знають
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15.09.2022 09:36 Ответить
Само существование мавзолейной РабZeи холопов и рабов,это уже теракт на планете Земля...
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15.09.2022 09:39 Ответить
Руський не людина ,, там одні потвори
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15.09.2022 10:09 Ответить
 
 