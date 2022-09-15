Удар по гидротехническим сооружениям Кривого Рога - теракт, - Кулеба

Ракетный удар России по гидротехническим сооружениям Кривого Рога является военным преступлением и терактом.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Побитые украинской армией на поле боя, российские трусы теперь воюют против нашей критически важной инфраструктуры и мирного населения. Россия является террористическим государством и должна быть признана такой", - добавляет Кулеба.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты попытались затопить Кривой Рог. В Офисе Президента сообщали об ударе 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям города.