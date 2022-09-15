Удар по гидротехническим сооружениям Кривого Рога - теракт, - Кулеба
Ракетный удар России по гидротехническим сооружениям Кривого Рога является военным преступлением и терактом.
Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Побитые украинской армией на поле боя, российские трусы теперь воюют против нашей критически важной инфраструктуры и мирного населения. Россия является террористическим государством и должна быть признана такой", - добавляет Кулеба.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты попытались затопить Кривой Рог. В Офисе Президента сообщали об ударе 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям города.
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Тобто методичка з геноциду оголошується вже напряму, без обгорток, в ефірі, депутатами Держдуми.
https://www.obozrevatel.com/person/miroslava-barchuk.htm?_gl=1*1eysh5x*_ga*MzU5NTgxNDEwLjE1OTA1NDA0MzY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2MzE3NTI0Ni4zMzMuMS4xNjYzMTc2MDkxLjU3LjAuMA.. Мирослава Барчук
("У меня когда-то тоже был твиттер, но я его уже вылечил" (с)).