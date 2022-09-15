Удар по Кривому Рогу: оккупанты использовали ракеты типа "Кинжал" и "Искандер"

Идет ликвидация последствий ракетного удара оккупантов по Кривому Рогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

В течение боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские, танковые и минометные обстрелы наших позиций и населенных пунктов вдоль линии столкновения. А также атаковал авиацией и передовую, и тыловые районы. По Криворожью нанесен ракетный удар семью крылатыми ракетами. Поврежден гидротехнический объект, транспортная инфраструктура, враг пытался создать чрезвычайную ситуацию в регионе. Пострадавших нет. Ситуация под контролем спасательных и аварийных служб. Идет ликвидация последствий", - отмечают в ОК "Південь".

По уточненным данным для этого ракетного удара враг применил аэробалистические ракеты типа "Кинжал" и "Искандер".

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты попытались затопить Кривой Рог. В Офисе Президента сообщали об ударе 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям города.