Удар по Кривому Рогу: оккупанты использовали ракеты типа "Кинжал" и "Искандер"
Идет ликвидация последствий ракетного удара оккупантов по Кривому Рогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".
В течение боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские, танковые и минометные обстрелы наших позиций и населенных пунктов вдоль линии столкновения. А также атаковал авиацией и передовую, и тыловые районы. По Криворожью нанесен ракетный удар семью крылатыми ракетами. Поврежден гидротехнический объект, транспортная инфраструктура, враг пытался создать чрезвычайную ситуацию в регионе. Пострадавших нет. Ситуация под контролем спасательных и аварийных служб. Идет ликвидация последствий", - отмечают в ОК "Південь".
По уточненным данным для этого ракетного удара враг применил аэробалистические ракеты типа "Кинжал" и "Искандер".
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты попытались затопить Кривой Рог. В Офисе Президента сообщали об ударе 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям города.
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Верю, таких обид у петушков двухголовых будет всё больше, а ракет-НЕТ
Кинжалами" по греблі, "Калібрамі" по ТЕС
План його зрозумілий - скоро зима і тому поспішає зруйнувати якнайбільше критично важливих об'єктів цивільної інфраструктури.
Жодних норм та правил він уже не дотримується. Лють психічно неадекватної людини, необмеженої ніякими рамками
Око за око, зуб за зуб...
Пора, настав час ударити по Цимлянському водосховищу, по Новочерскаській ТЕС.
ПОРА!!!
Не досягши успіху на полі бою, не побачивши втечу президента та уряду, не отримавши розвалу української державності, вони розпочали шалену боротьбу з їхньої дискредитації. І хочете ви чи не хочете, але зараз ви граєте за їхніми правилами.
А якщо в когось обірветься терпець і почнуть закликати до "Майдану №...", з усіма його звичайними гаслами - "Геть...!!!", то це буде найщасливіший день для Вови Путіна та банди його наближених уркаганів.
Найкращого вам та будьте трохи розумнішими у день наступних президентських виборів
Та ви про що?!
Боневтік вже місяць мовчить стосовно заяв Спартц про агента ФСБ Єрмака!
Просто мовчить!
Оце дискредитація! Дискредитація держави, влади, коментаторів
Чи ні?
але 73 % виборців - ІДІОТИ
як це не прикро визнавати
Якщо в країні 73% "ідіотів", то виходьте з того, що з 27% (а це мільйони!), що залишилися, треба знайти кількох розумних, які поведуть за собою інших. Демократія, це добре, але іноді бувають моменти, коли політика держави повинна базуватися на досить цинічному виразі - "Я не знаю, чого народ ХОЧЕ, але я знаю, чого народу ТРЕБА"
Ну і завдяки мудрому наріду, який, схоже, так і не прозріває.
Особливо в таких регіонах, як Кривий Ріг, де ракети падають на голови, але вони не хочуть визнавати, що "какая_разніца" була помилкою.
"Я не знаю, чого народ ХОЧЕ, але я знаю, чого народу ТРЕБА".
А їнших, незгодних з ними, через зомбоМарафони роблять ворогами України.
нихуничего от слова совсем, ни каких ни стратегических ни тактических преимуществ, мы только злее стали. Последсвия обстрелов устранят, причём значительно дешевчле чем те ракеты стоили. У нас ракеты на вес золота, и для них достаточно целей причём легитимных, это военные аэропорты, склады БК и ППД противника.
Тобто методичка з геноциду оголошується вже напряму, без обгорток, в ефірі, депутатами Держдуми.
https://www.obozrevatel.com/person/miroslava-barchuk.htm?_gl=1*r8bia3*_ga*MzU5NTgxNDEwLjE1OTA1NDA0MzY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2MzE3NTI0Ni4zMzMuMS4xNjYzMTc2MDkxLjU3LjAuMA.. Мирослава Барчук
Дуже хотіли війни з "укронацистами".
Але "на войне все средства хороши" мало працювати в один бік.
Ви мабуть поціновувач квартального гумору.
самое время снова запросить Patriot? Обещанный NASAMS, как и всё, что у нас уже есть, предназначен для крылатых ракет, а не баллистических
Обычные калибры или х-101.