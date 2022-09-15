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Новости Война
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Удар по Кривому Рогу: оккупанты использовали ракеты типа "Кинжал" и "Искандер"

дамба,кривий,ріг

Идет ликвидация последствий ракетного удара оккупантов по Кривому Рогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

В течение боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские, танковые и минометные обстрелы наших позиций и населенных пунктов вдоль линии столкновения. А также атаковал авиацией и передовую, и тыловые районы. По Криворожью нанесен ракетный удар семью крылатыми ракетами. Поврежден гидротехнический объект, транспортная инфраструктура, враг пытался создать чрезвычайную ситуацию в регионе. Пострадавших нет. Ситуация под контролем спасательных и аварийных служб. Идет ликвидация последствий", - отмечают в ОК "Південь".

По уточненным данным для этого ракетного удара враг применил аэробалистические ракеты типа "Кинжал" и "Искандер".

Смотрите: Удар по Кривому Рогу не спасет морально-психологическое состояние российских солдат, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты попытались затопить Кривой Рог. В Офисе Президента сообщали об ударе 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям города.

армия РФ (19057) Кривой Рог (1376) обстрел (26906) ракеты (3555)


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Топ комментарии
+23
***** від своєї ганебної поразки шаленіє і тому перестав вдавати хоч би якийсь вигляд боротьби з військовими об'єктами. "
Кинжалами" по греблі, "Калібрамі" по ТЕС
План його зрозумілий - скоро зима і тому поспішає зруйнувати якнайбільше критично важливих об'єктів цивільної інфраструктури.
Жодних норм та правил він уже не дотримується. Лють психічно неадекватної людини, необмеженої ніякими рамками
Око за око, зуб за зуб...
Пора, настав час ударити по Цимлянському водосховищу, по Новочерскаській ТЕС.
ПОРА!!!
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15.09.2022 06:44
+14
Осталось у врага ракет этого класса не много, значит сильно ЗСУ на Харьковщине лилипутинцев обидели
Верю, таких обид у петушков двухголовых будет всё больше, а ракет-НЕТ
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15.09.2022 06:41
+13
От і аукається "велике будівництво". Треба відповісти, а нічим.Зато ДВА " великі будівельники" - Кірюша та Андрюша,прапор в Ізюмі піднімали.Порох поганий був?При всіх його недоліках він хоч щось робив з ракетною програмою а ці ТРОЄ її проСР@&И.Дякуємо пани "слуги"!
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15.09.2022 07:20
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Правила форума Совет форумчан
Осталось у врага ракет этого класса не много, значит сильно ЗСУ на Харьковщине лилипутинцев обидели
Верю, таких обид у петушков двухголовых будет всё больше, а ракет-НЕТ
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15.09.2022 06:41 Ответить
Завод з виробництва "Іскандерів" та "Точок-У" продовжує працювати у кацапів. Місто Воткінськ, удмуртія
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15.09.2022 08:03 Ответить
цей здається надто далеко, щоб бомбити, але загалом військові заводи кацапів треба бомбити. нафтопереробні заводи є законними цілями, тому військові заводи також повинні бути цілями.
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15.09.2022 08:34 Ответить
Близько 1700 км, якщо рахувати від наших північних кордонів. Хімарси та Атакамси туди не дотягуться, а от авіаракети класу "земля-повітря" чи беспілотники - цілком реально. Залишається, тільки щоб партнери дозріли до цих рішень
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15.09.2022 09:07 Ответить
***** від своєї ганебної поразки шаленіє і тому перестав вдавати хоч би якийсь вигляд боротьби з військовими об'єктами. "
Кинжалами" по греблі, "Калібрамі" по ТЕС
План його зрозумілий - скоро зима і тому поспішає зруйнувати якнайбільше критично важливих об'єктів цивільної інфраструктури.
Жодних норм та правил він уже не дотримується. Лють психічно неадекватної людини, необмеженої ніякими рамками
Око за око, зуб за зуб...
Пора, настав час ударити по Цимлянському водосховищу, по Новочерскаській ТЕС.
ПОРА!!!
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15.09.2022 06:44 Ответить
Асфальтом ударити? Чим бити, якщо ракет більше 80 км в Україні немає.
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15.09.2022 07:17 Ответить
К сожалению, даже при наличии желания, мы бы получили максимум с 2 десятка ракет за пару лет "крадівництва". Рашка копила ракеты годами, и мощностей производственных, да и опыта там в разы больше.
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15.09.2022 07:52 Ответить
У вас методика прокисла Є багато гостинців від дядька Бориса та дідуся джозефа з набагато більшою дальністю!
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15.09.2022 08:04 Ответить
Ти дурак, ніхто Україні не дозволить бити хаймарсами або гарпунами по кацапським цивільним об'єктам в парашиї.
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15.09.2022 08:38 Ответить
Б'ють давно, тільки не зізнаються. Зокрема по нафтопереробних заводах та бензосховищах. Вчіться читати між рядків, розумнику
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15.09.2022 09:00 Ответить
Да, было. Вертолётами и беспилотником, но не ракетами.
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15.09.2022 09:25 Ответить
От і аукається "велике будівництво". Треба відповісти, а нічим.Зато ДВА " великі будівельники" - Кірюша та Андрюша,прапор в Ізюмі піднімали.Порох поганий був?При всіх його недоліках він хоч щось робив з ракетною програмою а ці ТРОЄ її проСР@&И.Дякуємо пани "слуги"!
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15.09.2022 07:20 Ответить
Розумію всю прірву вашого відчаю, але у свою чергу і ви зрозумієте, що саме в даний момент ви і ваш коментар (і ще тисячі йому подібних) як по нотах граєте в гру, нав'язану вам росією - кампанія з дискредитації чинної та цілком законної української влади і президента насамперед.
Не досягши успіху на полі бою, не побачивши втечу президента та уряду, не отримавши розвалу української державності, вони розпочали шалену боротьбу з їхньої дискредитації. І хочете ви чи не хочете, але зараз ви граєте за їхніми правилами.
А якщо в когось обірветься терпець і почнуть закликати до "Майдану №...", з усіма його звичайними гаслами - "Геть...!!!", то це буде найщасливіший день для Вови Путіна та банди його наближених уркаганів.
Найкращого вам та будьте трохи розумнішими у день наступних президентських виборів
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15.09.2022 08:00 Ответить
Комент-дискредитація?!
Та ви про що?!
Боневтік вже місяць мовчить стосовно заяв Спартц про агента ФСБ Єрмака!
Просто мовчить!
Оце дискредитація! Дискредитація держави, влади, коментаторів
Чи ні?
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15.09.2022 08:06 Ответить
Влада то законна
але 73 % виборців - ІДІОТИ
як це не прикро визнавати
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15.09.2022 08:08 Ответить
Улюблене моє американське прислів'я - "Якщо у вас немає нічого, крім кислих лимонів, почніть робити з них лимонад".
Якщо в країні 73% "ідіотів", то виходьте з того, що з 27% (а це мільйони!), що залишилися, треба знайти кількох розумних, які поведуть за собою інших. Демократія, це добре, але іноді бувають моменти, коли політика держави повинна базуватися на досить цинічному виразі - "Я не знаю, чого народ ХОЧЕ, але я знаю, чого народу ТРЕБА"
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15.09.2022 08:28 Ответить
У нас від демократії майже нічого не залишилось завдяки прастому_криворізькому_доларовому_мультимільйонеру.
Ну і завдяки мудрому наріду, який, схоже, так і не прозріває.
Особливо в таких регіонах, як Кривий Ріг, де ракети падають на голови, але вони не хочуть визнавати, що "какая_разніца" була помилкою.
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15.09.2022 09:08 Ответить
Дуже сумнівно, що єрмаки-зеленські-татарови готові робити в інтересах держави УКРАЇНА те, про що ви пишите.
"Я не знаю, чого народ ХОЧЕ, але я знаю, чого народу ТРЕБА".

А їнших, незгодних з ними, через зомбоМарафони роблять ворогами України.
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15.09.2022 09:12 Ответить
Не думаю, что нам стоит повторять кацапскую тупость, они потратили семь дорогостоящих ракет, а на выхлопе не получили ниху ничего от слова совсем, ни каких ни стратегических ни тактических преимуществ, мы только злее стали. Последсвия обстрелов устранят, причём значительно дешевчле чем те ракеты стоили. У нас ракеты на вес золота, и для них достаточно целей причём легитимных, это военные аэропорты, склады БК и ППД противника.
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15.09.2022 08:49 Ответить
А яку атвєтку рашистам може дати Zeкоманда? А ніяку! Бо за три роки правління найогиднішого лідора **********, була повністю ліквідована українська програма тактичних ракетних комплексів середньої дальності. І 300 млрд грн пішли у асфальт, а не в ракети.
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15.09.2022 07:16 Ответить
,,Ми ж не терористи,, ( Янелох ) - от і вся відповідь, якщо у нас були б ракети це чувидло не дозволяло б стріляти по сосії
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15.09.2022 09:54 Ответить
Это конечно хорошо, что они таким оружием не стреляют и по военным тоже, что было бы логично, но удивляет почему ?!
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15.09.2022 07:20 Ответить
Депутати Держдуми от просто зараз напряму, вголос говорять, що у зв'язку з поразками їхньоі армії "необходимо целенапралено бить по украинским обьектам инфраструктурьі, єлєктростанциям, водонапорньім станциям", "надо довести украинские города до гуманитарной катастрофьі", "парализовать страну", "подорвать всю украинскую промьішленность", "нарушить поставки продуктов", "разбить систему канализации, чтобьі они там все захлебнулись".

Тобто методичка з геноциду оголошується вже напряму, без обгорток, в ефірі, депутатами Держдуми.

https://www.obozrevatel.com/person/miroslava-barchuk.htm?_gl=1*r8bia3*_ga*MzU5NTgxNDEwLjE1OTA1NDA0MzY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2MzE3NTI0Ni4zMzMuMS4xNjYzMTc2MDkxLjU3LjAuMA.. Мирослава Барчук
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15.09.2022 07:25 Ответить
Чому ж тоді каzапи верещать "А нам-то за Что?!", коли зараз щось вибухає у Бєлгороді?
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15.09.2022 09:13 Ответить
Так взрывается от ихних же ракет, которые не долетая, на Белгород падают.
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15.09.2022 09:28 Ответить
Не важливо. Вони ж були впевнені, що це прилітало від нас.
Дуже хотіли війни з "укронацистами".
Але "на войне все средства хороши" мало працювати в один бік.
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15.09.2022 09:34 Ответить
Вас це радує, судячи із усмішок в вашому попередньому коментарі?
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15.09.2022 12:12 Ответить
Дуже смішно.(
Ви мабуть поціновувач квартального гумору.
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15.09.2022 13:39 Ответить
На видео ракеты мало похожи на искандеры
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15.09.2022 07:35 Ответить
"разбить систему канализации, чтобьі они там все захлебнулись (с) - розбити те, чого самі не мають. Звичайна кацапська лють від заздрощів.
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15.09.2022 07:38 Ответить
Так вони цю "методу" ще в березні у Чернігові пробували застосувать! Одна з цілей штурмовиків - насосна станція каналізаційної системи в центрі міста Її наші зенітні гармати прикривали Так і не попали по ній ні разу! Зате наші зенітчики ПОПАЛИ!
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15.09.2022 11:13 Ответить
Искандер баллистическая ракета, а не крылатая.
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15.09.2022 08:10 Ответить
кинжал - то же самое, что искандер, только запускается с самолёта, а не с земли, так что все байки про его уникальность - полная херь

самое время снова запросить Patriot? Обещанный NASAMS, как и всё, что у нас уже есть, предназначен для крылатых ракет, а не баллистических
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15.09.2022 08:21 Ответить
могут себе позволить еще бывтуалет вполе попали..тоже важнецкая цель ..
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15.09.2022 09:07 Ответить
Потрібно якнайшвидше понизити рівень води у Київському й інших водосховищах на Дніпрі для зниження масштабу ймовірних катастроф в разі ракетно-бомбових ударів рашистів по дамбах.
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15.09.2022 09:14 Ответить
"Кинджал" - це і є "аеробалістична версія" "Іскандеру" Кацапи взяли базовий "Іскандер" (ракету "земля-земля") і пристосували її для запуску з винищувача МіГ-31
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15.09.2022 09:23 Ответить
а ми шо? в Дніпрі не залишилось якоїсь МБР щоб начинити її тротилом і вдарити по тому заводу в удмуртії?
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15.09.2022 09:43 Ответить
На двух видео подлета ракет, которые я вчера видел, никаких искандеров и кинжалов не наблюдается, да и не было бы никакого "видео подлета" в случае с ними.
Обычные калибры или х-101.
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15.09.2022 09:47 Ответить
Кing-djal?
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15.09.2022 09:52 Ответить
Це вже більше схоже на правду, тому що атакувати бетонну споруду крилатими ракетами навіть кацапи не додумалися б.
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15.09.2022 10:25 Ответить
 
 