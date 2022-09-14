Страна-террорист попыталась затопить Кривой Рог, - Зеленский. ФОТО

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по гидротехническим сооружениям и пытались затопить Кривой Рог.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Страна-террорист и дальше воюет против мирного населения. На этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты, – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи", - отметил Зеленский.

"Сможет ли это нас сломить? Отнюдь. Будет ли ждать их справедливый ответ и возмездие? Бесспорно, да", - подчеркнул президент.

Ранее в Офисе президента сообщали, что оккупанты нанесли удар 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.