Страна-террорист попыталась затопить Кривой Рог, - Зеленский. ФОТО
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по гидротехническим сооружениям и пытались затопить Кривой Рог.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Страна-террорист и дальше воюет против мирного населения. На этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты, – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи", - отметил Зеленский.
"Сможет ли это нас сломить? Отнюдь. Будет ли ждать их справедливый ответ и возмездие? Бесспорно, да", - подчеркнул президент.
Ранее в Офисе президента сообщали, что оккупанты нанесли удар 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.
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ЯК ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ
И 640 км - это не предел.
Россия должна бояться утратить нефтепромыслы.
Без них "имперцы" быстро окажутся без трусов.
А сам мост потом и нам пригодится - чтобы не долго латать.
Иначе понимал бы, что Америка помогает не Зеле, а ЗСУ.