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Новости Война
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Страна-террорист попыталась затопить Кривой Рог, - Зеленский. ФОТО

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по гидротехническим сооружениям и пытались затопить Кривой Рог.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Страна-террорист попыталась затопить Кривой Рог, - Зеленский 01

"Страна-террорист и дальше воюет против мирного населения. На этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты, – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи", - отметил Зеленский.

"Сможет ли это нас сломить? Отнюдь. Будет ли ждать их справедливый ответ и возмездие? Бесспорно, да", - подчеркнул президент.

Ранее в Офисе президента сообщали, что оккупанты нанесли удар 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Кривой Рог (1376) обстрел (26906)


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Топ комментарии
+76
Чим бомбити Вороніж? Асфальтом? Чому не ставите питання, чому три роки нічого не робив для оборони?
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14.09.2022 20:57
+41
ВСУ взяли под контроль Киселевку в Херсонской области, - СМИ со ссылкой на председателя Херсонского облсовета Самойленко Теперь от Херсона наших бойцов отделяет только Чернобаевка.
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14.09.2022 20:56
+39
Когда ты уже отдашь приказ бомбить Воронеж ?

око за око , зуб за зуб
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14.09.2022 20:53
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Страница 2 из 2
Переправи через Інгулець їхня мета
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14.09.2022 21:11 Ответить
8 ракет, а ППО жодної не перехопило? Там є ППО?
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14.09.2022 21:19 Ответить
Мама Ріма вже ж давно в Європі - Зе ти що забув як відправив їх як раз перед 24 лютим 2022.
ЯК ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ
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14.09.2022 21:20 Ответить
Это акт терроризма в чистом виде но к сожалению миру как то пох, признавать ху@лостан страной террористом никто не собирается
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14.09.2022 21:22 Ответить
а смысл признавать террориста террористом если это и так все знают? никаких последствий сейчас не будет - все санкции что можна было уже ввели по датам- так что твой пост не в тему
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14.09.2022 21:56 Ответить
Варто булр кацапам бомбанути по рідному місту Зє, і він назвав расссєю терористом. Не пройшло й пів-року.
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14.09.2022 21:26 Ответить
толку от этого
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14.09.2022 21:57 Ответить
Тепер тєм нємногім чорти в аду дупи натирають. Під музику Кобзона.
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14.09.2022 22:10 Ответить
посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі - это ты о себе ? ну вы сами так и делали
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14.09.2022 22:07 Ответить
Резніков, який не вірив, що кацапи будуть обстрілювати наші міста, подоляк, який вірив, що кацапи такі культурні, що не зачеплять нашу інфраструктуру, зараз мовчать, як миші під плінтусом.
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14.09.2022 22:16 Ответить
Сделай себе клизьму, ***********!
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14.09.2022 22:39 Ответить
Надо не Воронеж бомбить, а все военные объекты в зоне досягаемости 640-километровых ракет.
И 640 км - это не предел.
Россия должна бояться утратить нефтепромыслы.
Без них "имперцы" быстро окажутся без трусов.
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14.09.2022 23:05 Ответить
Разрушить в гавно нужно Керченский мост , Антоновский, перебить кацапо-артерию ,на плотах много не на возят....
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14.09.2022 23:11 Ответить
В гуано не надо - один пролёт, чтобы его восстанавливали под нашим огнём и не могли восстановить.
А сам мост потом и нам пригодится - чтобы не долго латать.
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15.09.2022 00:15 Ответить
затопить город в Украине для ***** это радость ...лечению не подлежит только ликвидация
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15.09.2022 00:35 Ответить
Мы сами смеёмся: не имея флота, потопили флагманский ракетный крейсер "Москва". С "уничтоженной авиацией" не допустили российского превосходства в воздухе. Что будет с мостом - нам самим интересно.
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15.09.2022 01:23 Ответить
РАШКА РАСПАДЕТСЯ НА КУСКИ КАК СОВОК РАСПАЛСЯ
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15.09.2022 01:27 Ответить
Ты, наверное, из русских эмигрантов.
Иначе понимал бы, что Америка помогает не Зеле, а ЗСУ.
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15.09.2022 06:06 Ответить
Так какого хера ты мразь зеЛеная мародерил деньги на дорогах?! РАКЕТЫ ДЕЛАТЬ НАДО БЫЛО!
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15.09.2022 03:49 Ответить
Подкатить грады, дать 3 дня на эвакуакцию (мы же не террористы какие то ) в...бать по Белгороду он самый ближний. Сравнять пол города. Шутки в сторону!
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15.09.2022 07:06 Ответить
А чому ніхто не піднімає питання:"Який ПОКИДЬОК зробив це зйомку та виклав у "мережу"? Це ж пряма коректировка наступного удару.Якби з березня місяця почали РОЗСТРІЛЮВАТИ таку МЕРОЗОТУ,то менше б було таких проблем."Треба направити ПЕТИЦІЮ на зняття мараторію,на час війни,на смертну кару.
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15.09.2022 07:08 Ответить
Звичайно РФ такої фігні просто так не робить, їм принаймні жаль ракет, шукайте причину. Думаю сама очевидна це зроблено, щоб призупинити наступ наших на Херсон унеможливлюючи перетин військами Інгульця в околицях Херсону.
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15.09.2022 09:11 Ответить
або вони просто кончені
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15.09.2022 11:48 Ответить
Потрібно якнайшвидше понизити рівень води у Київському й інших водосховищах на Дніпрі для зниження масштабу ймовірних катастроф в разі ракетно-бомбових ударів рашистів по дамбах.
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15.09.2022 09:17 Ответить
Так, але це зменшить можливості генерації електроенергії на ГЕС, які виконують вкрай важливу функцію маневрування потужністю, особливо в умовах можливого ураження ТЕЦ.
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15.09.2022 10:13 Ответить
Доля Київської ГЕС в енергосистемі мінімальна
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15.09.2022 11:15 Ответить
Якщо її спустити, то чим затоплювати пойму р. Ірпінь, коли кацап знову полізе з Білорусі на Київ?
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15.09.2022 12:59 Ответить
А йому Єрмак дозволив щось взагалі коментувати? Я думаю, Єрмак дозволить відірвати пару шматків асфальту від крадівництва та кинути їх у сторону Воронєжа. Це буде достойна відповідь ворогу.
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15.09.2022 11:28 Ответить
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