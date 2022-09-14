Країна-терорист спробувала затопити Кривий Ріг, - Зеленський. ФОТО
Російські окупанти завдали ракетних ударів по гідротехнічних спорудах і намагалися затопити Кривий Ріг.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу – ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг. Все, що можуть окупанти, – це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі", - зазначив Зеленський.
"Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк. Чи чекатиме на них справедлива відповідь і відплата? Безперечно, так", - підкреслив президент.
Раніше, в Офісі Президента повідомляли, що окупанти завдали удару 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.
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ЯК ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ
И 640 км - это не предел.
Россия должна бояться утратить нефтепромыслы.
Без них "имперцы" быстро окажутся без трусов.
А сам мост потом и нам пригодится - чтобы не долго латать.
Иначе понимал бы, что Америка помогает не Зеле, а ЗСУ.