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Новини Війна
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Країна-терорист спробувала затопити Кривий Ріг, - Зеленський. ФОТО

Російські окупанти завдали ракетних ударів по гідротехнічних спорудах і намагалися затопити Кривий Ріг.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Країна-терорист спробувала затопити Кривий Ріг, - Зеленський 01

"Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу – ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг. Все, що можуть окупанти, – це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі", - зазначив Зеленський.

"Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк. Чи чекатиме на них справедлива відповідь і відплата? Безперечно, так", - підкреслив президент.

Раніше, в Офісі Президента повідомляли, що окупанти завдали удару 8 крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Кривий Ріг (1328) обстріл (28228)


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Топ коментарі
+76
Чим бомбити Вороніж? Асфальтом? Чому не ставите питання, чому три роки нічого не робив для оборони?
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14.09.2022 20:57
+41
ВСУ взяли под контроль Киселевку в Херсонской области, - СМИ со ссылкой на председателя Херсонского облсовета Самойленко Теперь от Херсона наших бойцов отделяет только Чернобаевка.
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14.09.2022 20:56
+39
Когда ты уже отдашь приказ бомбить Воронеж ?

око за око , зуб за зуб
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14.09.2022 20:53
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Переправи через Інгулець їхня мета
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14.09.2022 21:11 Відповісти
8 ракет, а ППО жодної не перехопило? Там є ППО?
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14.09.2022 21:19 Відповісти
Мама Ріма вже ж давно в Європі - Зе ти що забув як відправив їх як раз перед 24 лютим 2022.
ЯК ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ
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14.09.2022 21:20 Відповісти
Это акт терроризма в чистом виде но к сожалению миру как то пох, признавать ху@лостан страной террористом никто не собирается
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14.09.2022 21:22 Відповісти
а смысл признавать террориста террористом если это и так все знают? никаких последствий сейчас не будет - все санкции что можна было уже ввели по датам- так что твой пост не в тему
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14.09.2022 21:56 Відповісти
Варто булр кацапам бомбанути по рідному місту Зє, і він назвав расссєю терористом. Не пройшло й пів-року.
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14.09.2022 21:26 Відповісти
толку от этого
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14.09.2022 21:57 Відповісти
Тепер тєм нємногім чорти в аду дупи натирають. Під музику Кобзона.
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14.09.2022 22:10 Відповісти
посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі - это ты о себе ? ну вы сами так и делали
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14.09.2022 22:07 Відповісти
Резніков, який не вірив, що кацапи будуть обстрілювати наші міста, подоляк, який вірив, що кацапи такі культурні, що не зачеплять нашу інфраструктуру, зараз мовчать, як миші під плінтусом.
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14.09.2022 22:16 Відповісти
Сделай себе клизьму, ***********!
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14.09.2022 22:39 Відповісти
Надо не Воронеж бомбить, а все военные объекты в зоне досягаемости 640-километровых ракет.
И 640 км - это не предел.
Россия должна бояться утратить нефтепромыслы.
Без них "имперцы" быстро окажутся без трусов.
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14.09.2022 23:05 Відповісти
Разрушить в гавно нужно Керченский мост , Антоновский, перебить кацапо-артерию ,на плотах много не на возят....
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14.09.2022 23:11 Відповісти
В гуано не надо - один пролёт, чтобы его восстанавливали под нашим огнём и не могли восстановить.
А сам мост потом и нам пригодится - чтобы не долго латать.
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15.09.2022 00:15 Відповісти
затопить город в Украине для ***** это радость ...лечению не подлежит только ликвидация
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15.09.2022 00:35 Відповісти
Мы сами смеёмся: не имея флота, потопили флагманский ракетный крейсер "Москва". С "уничтоженной авиацией" не допустили российского превосходства в воздухе. Что будет с мостом - нам самим интересно.
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15.09.2022 01:23 Відповісти
РАШКА РАСПАДЕТСЯ НА КУСКИ КАК СОВОК РАСПАЛСЯ
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15.09.2022 01:27 Відповісти
Ты, наверное, из русских эмигрантов.
Иначе понимал бы, что Америка помогает не Зеле, а ЗСУ.
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15.09.2022 06:06 Відповісти
Так какого хера ты мразь зеЛеная мародерил деньги на дорогах?! РАКЕТЫ ДЕЛАТЬ НАДО БЫЛО!
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15.09.2022 03:49 Відповісти
Подкатить грады, дать 3 дня на эвакуакцию (мы же не террористы какие то ) в...бать по Белгороду он самый ближний. Сравнять пол города. Шутки в сторону!
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15.09.2022 07:06 Відповісти
А чому ніхто не піднімає питання:"Який ПОКИДЬОК зробив це зйомку та виклав у "мережу"? Це ж пряма коректировка наступного удару.Якби з березня місяця почали РОЗСТРІЛЮВАТИ таку МЕРОЗОТУ,то менше б було таких проблем."Треба направити ПЕТИЦІЮ на зняття мараторію,на час війни,на смертну кару.
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15.09.2022 07:08 Відповісти
Звичайно РФ такої фігні просто так не робить, їм принаймні жаль ракет, шукайте причину. Думаю сама очевидна це зроблено, щоб призупинити наступ наших на Херсон унеможливлюючи перетин військами Інгульця в околицях Херсону.
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15.09.2022 09:11 Відповісти
або вони просто кончені
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15.09.2022 11:48 Відповісти
Потрібно якнайшвидше понизити рівень води у Київському й інших водосховищах на Дніпрі для зниження масштабу ймовірних катастроф в разі ракетно-бомбових ударів рашистів по дамбах.
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15.09.2022 09:17 Відповісти
Так, але це зменшить можливості генерації електроенергії на ГЕС, які виконують вкрай важливу функцію маневрування потужністю, особливо в умовах можливого ураження ТЕЦ.
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15.09.2022 10:13 Відповісти
Доля Київської ГЕС в енергосистемі мінімальна
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15.09.2022 11:15 Відповісти
Якщо її спустити, то чим затоплювати пойму р. Ірпінь, коли кацап знову полізе з Білорусі на Київ?
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15.09.2022 12:59 Відповісти
А йому Єрмак дозволив щось взагалі коментувати? Я думаю, Єрмак дозволить відірвати пару шматків асфальту від крадівництва та кинути їх у сторону Воронєжа. Це буде достойна відповідь ворогу.
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15.09.2022 11:28 Відповісти
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