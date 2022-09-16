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Росія може перекинути в Україну війська із Сирії, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сирія

Військовий контингент РФ, який бере участь у громадянській війні в Сирії, можуть направити в Україну

Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на Reuters,

За інформацією видання, глава турецької розвідки Хакан Фідан провів численні зустрічі зі своїм сирійським колегою Алі Мамлуком. Це свідчить  про зміну російської політики, оскільки Москва налаштована на затяжний конфлікт в Україні та прагне зберегти свої позиції в Сирії, де її війська підтримують президента Башара Асада з 2015 року.

"Росія вивела деякі військові ресурси з Сирії, щоб зосередитися на війні проти України, і попросила Туреччину, що підтримує сирійських повстанців, нормалізувати відносини з Асадом, щоб "прискорити політичне вирішення" сирійського конфлікту" - йдеться в повідомленні.

Відомо, що російське керівництво підштовхує Сирію до переговорів. Таким чином намагаючись зміцнити свою позицію та позицію Асада у випадку, якщо їй доведеться повністю передислокувати сили в Україну.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+24
Асад,спроси у Пашиняна что делать в таких случаях.
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16.09.2022 09:58
+14
Хай їдуть! Відчують на собі наскільки український хрін їдкіший і пекучіший від сирійської "хельби" Аж у сраці "закопирсає"!
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16.09.2022 10:00
+9
Теоретично рассєя може перекинути залишки своїх військ (роти охорони, водії, зав.складами та зав.їдальнями) із Сирії, Таджикистану, Вірменії, Нагірного Карабаху, Південної Осетії, Абхазії та Придністров'я. Загалом це буде ще 4-6 тисяч орків.
Але тоді рассєя для себе втратить ті регіони. Турки, Штати, кітайці залюбки і миттєво позанімають ті "ніши".
Нехай щастить...
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16.09.2022 10:06
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Асад,спроси у Пашиняна что делать в таких случаях.
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16.09.2022 09:58 Відповісти
А шо там ещё, что то осталось ????
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16.09.2022 10:00 Відповісти
Хай їдуть! Відчують на собі наскільки український хрін їдкіший і пекучіший від сирійської "хельби" Аж у сраці "закопирсає"!
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16.09.2022 10:00 Відповісти
не бучу тут нічого хорошого, чим більше кацапів тим більше знищених українських сіл і міст, тим більше згвалтованих жінок, закатованих людей і загиблих наших воїнів, і говорити " та нехай їдуть" я б не став
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16.09.2022 10:09 Відповісти
Найсправді це добра новина. Вони вже не мають ресурсів бути всюди одночасно. Втратять позиції в Сирії, втратять свій вплив ше більше на геополітичній арені.
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16.09.2022 10:14 Відповісти
якщо дивитися з цієї сторони,можливо,але для українців яких ці солдати які приїдуть із Сирії і їх будуть вбивати це абсолютна нісенітниця, для мене наприклад більш важливе життя наших людей ніж те втратять вони там позиції в Сирії чи ні,мене Україна хвилює а не кацапи і їх Сирія
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16.09.2022 10:22 Відповісти
Не "бучиш", то й не "буч"! Рано чи пізно, це повинно було статься і ніхто на це вплинуть не може - ні Україна, ні НАТО, ні Туреччина А приїдуть вони "розслаблені", з "розпальцовкою" Перепідготовку їм робить не будуть - скажуть, що уже "обстріляні" Кинуть у бій "героїв Сирії", а там "жопа" Бо українські бійці - це не феллахи вчорашні з автоматами І зброя у них посерйозніша, ніж та яку вони бачили в Сирії
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16.09.2022 10:22 Відповісти
ну це ясно що рано чи пізно вони б приїхали,але сидіти тепер і писати комменти "хай їдуть" з смайликами знаючи що принесуть вони тут горя ще дуже багато таке собі заняття.
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16.09.2022 10:24 Відповісти
А що треба було робить? Сісти плакать і стогнать? "Коли ти не можеш змінить те що тебе оточує - постарайся приспособиться і використать оточуюче у своїх інтересах"!
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16.09.2022 10:26 Відповісти
в якому сенсі що робить? воювати,так як і раніше. Я просто не розумію комментів де люди у своїх пишуть"та ми їх порвемо ! хай їдуть ! ", напевно вони не розуміють що за мертвими расейськими солдатами є і багато життів наших воїнів,дітей,жінок,зруйновані міста і села, і радіти тут немає чого
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16.09.2022 10:31 Відповісти
Ще раз питаю: "Ти змінить щось можеш?" НІ!!! Тоді чого ти ниєш? Я шапкозакиданням" не займаюся, а пишу про те, що цим "героям Алеппо" Сирія порівняно з Україною "курортом" згадуваться буде! "Орденоносець" Красноярцев ще в березні зрозумів, що небо Чернігова - це не Алеппо І нога в українському берці розбиває щелепу набагато краще, ніж сандалет сирійського повстанця!
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16.09.2022 10:38 Відповісти
прості люди ніхто нічого змінити не може,до чого це тут взагалі? Я зовсім про інше якщо ти не зрозумів
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16.09.2022 10:41 Відповісти
Якщо ти "зовсім про інше" - то чого ти під мене "впрягся" і критикуєш? Я ж звертався не до тебе взагалі!
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16.09.2022 10:47 Відповісти
я вирішив,що твоє повідомлення не зовсім корректне і тактовне в ситуації коли гине купу наших людей,знищені міста і села, і вирішив висловити свою думку на цей рахунок,маю повне конституційне право
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16.09.2022 10:49 Відповісти
Тобі від того "полегшало"? Я за тебе радий! А щодо "прав челаєка", то ти мене не "жалоби" - я "битий вовк"! Коли одна з сторін у суді починала нить про "Конституцію" і "права людини", суддя обривав і казав: "Говоріть по суті справи!" Таких "нитіків" у судах судді "сиротами казанськими" називають!
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16.09.2022 11:42 Відповісти
" то ти мене не "жалоби" - я "битий вовк"! " --- так я і не збирався тебе жалобити, і якщо чесно то мені все одно, битий чи не битий ти вовк Ну а те що ти бував в українських судах де продажні судді як і багато наших громадян чути про свободу слова і поважати конституційні права інших не вважають за потрібне для мене не новина, і те і як вони там кого називають мені по барабану, прийде час ті такі продажні індивідууми для яких ні конституція,ні закони нічого не варті коли закінчиться війна будуть висіти на стовпах, тому нехай говорять що їм там хочеться,не довго їм ще залишилося
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16.09.2022 11:50 Відповісти
По суті справи у тебе є що сказать? Ми не на мітингу!
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16.09.2022 12:57 Відповісти
по суті справи я уже все сказав вище, перечитай ще раз
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16.09.2022 13:02 Відповісти
А там є щось "по суті"? Одні лозунги і пуста тріпологія!
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16.09.2022 13:16 Відповісти
ага, перший свій коммент з якого і почалася дискусія перечитай, звичайнісінька бравада, а ти тепер сидиш і розказуєш тут про лозунги
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16.09.2022 13:20 Відповісти
Ти сам підтвердив, що "писав зовсім про інше" Пиши і далі - до мене тільки, з своїм "іншим", не лізь! Якщо ти нездатен зрозуміть співбесідника - то це не моя вина, а твоя біда Так що розбирайся з нею сам! Я тобі не психотерапевт!
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16.09.2022 13:56 Відповісти
я писав про те,що коли прийдуть росіяни з Сирії,а для тебе судячи з смайликів це дуже захопливе,бажане і веселе дійство, то вони вбьють ще не одну тисячу українців поки ми їх не вбємо або не проженемо, тому на мою думку і не варто цьому так сильно радіти,краще промовчати,війна одним словом, і сидіти постити смайлики і радіти що прийде ще більше расєян яких ми покрошимо але вони і завдудуть ще величезного горя думаю тупо
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16.09.2022 14:06 Відповісти
Ти не розумієш пояснень культурною мовою? Словосполучення "од"їбися, пришелепкуватий!" тобі зрозуміліше?!
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16.09.2022 14:18 Відповісти
тепер зрозуміло, злив зарахований, нехай щастить !
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16.09.2022 14:20 Відповісти
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16.09.2022 14:27 Відповісти
Нароссия сыплется по всем фронтам.
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16.09.2022 10:00 Відповісти
ось чому ці мудаки ердоган і х@йло зустрічались
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16.09.2022 10:06 Відповісти
Теоретично рассєя може перекинути залишки своїх військ (роти охорони, водії, зав.складами та зав.їдальнями) із Сирії, Таджикистану, Вірменії, Нагірного Карабаху, Південної Осетії, Абхазії та Придністров'я. Загалом це буде ще 4-6 тисяч орків.
Але тоді рассєя для себе втратить ті регіони. Турки, Штати, кітайці залюбки і миттєво позанімають ті "ніши".
Нехай щастить...
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16.09.2022 10:06 Відповісти
Параноя та нав'язлива ідея *****,пов'язана з Україною доканає засрашку. Дуже добре))
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16.09.2022 10:09 Відповісти
вони думають що як у Сирії будуть літачками літати і без ПВО всіх підряд бомбити. Ну-ну.
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16.09.2022 10:31 Відповісти
"Так це ж вже було!" (с)
Ще весною кацапи сирійських вагнеровців перекидали на попаснянський напрямок. Які через пару місяців були знищені химерами прямо в логові. Мало?
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16.09.2022 10:37 Відповісти
за ради смертей в Україні кацапія жертвує вже й сирією... ще недавно "добровольців" везла звідти... башар асад- сирійський диктатор, дуже "зрадіє" кацапській зраді...
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16.09.2022 10:40 Відповісти
Орки запустили бумеранг , когда , зеков взяли в добровольцы ,. Кто сказал, что они будут воевать в Украине, легче вернутся и грабить в расии, а сирийцы , это хоть ,что то похожее на армию , их возвращают сдерживать заков. Вообще в расиюшке начинается хаос
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16.09.2022 11:46 Відповісти
У ху@ла собачий сказ і лікуванню не підлягає - тільки фізичне знищення цієі мразі 😠
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16.09.2022 12:45 Відповісти
По пеше вони ці війська перекидують з Сирії ще з мая місяця.Той дивизіон С 300 що орки перекидували вже знищено так само як і живу силу.Інші масово пишуть рапорти.Там був контингент приблизно 60 тис .Зосталося меньше половини.Вони вже з усюди шкребуть останні резерви техніки і військ також зеків.Все більше в них нічого немає.Особливо вони дуже втратили техніки таку кількість неможливо поновити навіть за пару років.Наразі вони укріплюють позиції на півдні .Це те що вони будуть обороняти всима силами.Розіб'ємо їх там і їх армії хана.Важливо те що велика кількість техніки захоплено і знищено.Ось це те ядро орків.Жива сила то лайно.Все що в них є на землів і в повітрі і в морі максимум вистачить на півроку інтенсивних боїв.Надалі в них навіть свою країну не буде чим захищати.Починається головна фаза війни.
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16.09.2022 16:46 Відповісти
Вони посипалися на Кавказі вони посиралися в Сірії вони посипалися в Україні где планомірне знищення рашки.Ось не даром генерали штатів вже в вілкриту кажуть готуватися країнам і штатам до розвалу рашки найближчим часом.Події після Херсону будуть розвиватися стрімко.
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16.09.2022 16:48 Відповісти
 
 