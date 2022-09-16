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війна (56124) ліс (448) збитки (234) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (59)

Від дій російських окупантів в Україні постраждала третина лісів, - міністр Стрілець

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

пожежа,ліс

За пів року повномасштабної війни з Росією в Україні постраждало майже три мільйони гектарів лісів, що становить близько 183 мільярдів гривень збитку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в Media Center Ukraine повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Кількість лісових пожеж зросла в рази. Якщо у 2021 році в нас була лише одна масштабна пожежа, тобто на території понад 5 га, то за поточні пів року ми вже фіксуємо понад 100 таких випадків. Це результат ракетних обстрілів, вибухів мін", — сказав він.

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Стрілець зазначив, що через загрозу для життя пожежні бригади часто не можуть виїхати.

За його даними, від війни постраждали 20% природоохоронних територій України. Крім того, 8 заповідників і 12 національних парків окуповано.

Міністр додав, що біля острова Джарилгач від мін масово гинуть дельфіни. Знищення також загрожує Кінбурнській косі з дикими орхідеями та рожевими фламінго, заповіднику "Асканія Нова", національному парку "Святі гори".

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Автор: Анастасія Потіха
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Бідоносець лісу насадив..
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16.09.2022 14:15 Відповісти
Від браконьєрів скільки лісів постраждали ніхто не порахував. Підрахуї хренові.
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16.09.2022 14:36 Відповісти
Головне, щоб зелена сарана не знищила під шумок ті 2/3 непошкодженого
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16.09.2022 14:43 Відповісти
Точно-точно, від кацапів постраждало, а зовсім не від системного випилювання і продажу в Європу. Мамой клянусь!©
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16.09.2022 15:27 Відповісти
Подібні підрахуї сидять і у міністерстві фінансів та інших міністерствах. У Нафтогазі також. Готують суспільну думку списати на війну, те , що зібрались вкрасти, або вже вкрали.
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16.09.2022 16:03 Відповісти
 
 