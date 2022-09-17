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ЗСУ визволили Щурове на Донеччині. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Населений пункт Щурове в Донецькій області визволили бійці 66 ОМБР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, контроль над селищем було взято в п’ятницю, 16 вересня о 13:00.

Щурове - популярний серед жителів Донбасу курорт.

З огляду на попередні дані про визволення Діброви, тепер на росіян може чекати "оперативне перегрупування" у вигляді втечі з району Лиману.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
я так зрозумів кільце під Лиманом сужается, а очко у кацапов сжимается
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17.09.2022 11:17
+25
Щурів поганяли
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17.09.2022 11:14
+23
Ваньки продолжают "сыпаться" по всем левобережью Оскола. Наши в разумном темпе берут очередные населенные пункты.
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17.09.2022 11:34
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Щурів поганяли
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17.09.2022 11:14 Відповісти
я так зрозумів кільце під Лиманом сужается, а очко у кацапов сжимается
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17.09.2022 11:17 Відповісти
Ваньки продолжают "сыпаться" по всем левобережью Оскола. Наши в разумном темпе берут очередные населенные пункты.
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17.09.2022 11:34 Відповісти
Очко у кацапів настільки роздовбане, що стискатися вже не здатне. 😊 Тому воно просто змюмазується, якщо є чим.
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17.09.2022 13:05 Відповісти
А сужается и сжимается есть разница?
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17.09.2022 13:37 Відповісти
это у кацапов надо спросить, это они експерты в сфере сжимания,сужения и очковтерательства
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17.09.2022 13:42 Відповісти
Я сам в некотором роде кацап, но я против *****. Ждем хороших новостей о взятии Лимана.
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17.09.2022 13:52 Відповісти
вы из питера, как я помню...что там на россии? как вы докатились до такого?!!
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17.09.2022 15:54 Відповісти
Я не из Питера, но я в рашке, да. Отвечая на ваш вопрос - слишком много быдла вокруг.
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17.09.2022 23:13 Відповісти
и это быдло не понимает, что оно быдло и что оно творит?!
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18.09.2022 00:08 Відповісти
кацап - это не национальность, а образ мыслей. Т.е. если вы против *****, то кацапом вы быть не можете по определению.
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17.09.2022 16:09 Відповісти
щури в Щурові скінчились
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17.09.2022 11:19 Відповісти
Фейгин это бы назвал "договорняком", под успокаиващий шепот Девочки-котлетки.
А орки просто и понятно: Нас раз..башили, мы лаптям дали ходу.
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17.09.2022 11:21 Відповісти
ага...ті два фантазери за рахунок війни і живуть...один розказує казки а інший збирає підписників
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17.09.2022 11:37 Відповісти
то не смішно. дохрена людей загинули через те шо дебіли(перекреслено) наслухались заспокійливого шепоту майбутнього президента. мене просто "бісить" коли воно шепоче, ну, коли ненароком слухаю цю істоту.
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17.09.2022 12:37 Відповісти
тому і пишу..щоб не слухали солодких речей..
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17.09.2022 12:41 Відповісти
А в якому місті вам Арестович у штани насрав?він каже те що дозволяє Генштаб.
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17.09.2022 12:56 Відповісти
він каже те що дозволяє адміністрація президента а не генштаб
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17.09.2022 13:23 Відповісти
Аферiстович сере тiльки в галiфе ,останнiй час - виключно одного полковника...Сорому в нього нiколи й не було,ще з часiв коли з дугiним в десна милувався..
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17.09.2022 13:26 Відповісти
У Арестовича є одна влада він вилизує дупу бзде,але з аналізом подій у нього все гаразд.за дугіна в якому році це відбувалося? Скрипка теж на концерти в москву іздив в що з того,Петро Олексійович рошенками кацапів годував,видурити копійку з москаля не гріх.
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17.09.2022 16:00 Відповісти
от ти скажи це тим шо повірили аферистовичу і втратили щось.
фсефпарядке ми наступаємна шо то там воно кричало шепотом.
аналітик без охоронців не ходить
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22.09.2022 10:32 Відповісти
Фейгін допомагає нашим пораненим захисникам.
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17.09.2022 13:03 Відповісти
Не плутайте Фейгіна з солоніним це він придумав про договорняк.Арестович та Фейгін адекватно оцінюють обстановку.
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17.09.2022 12:54 Відповісти
То типу продовжується звільнення Донбасу, як і заявляв путлєр?))
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17.09.2022 11:23 Відповісти
ЗСУ переріжуть дорогу Лиман-Ямпіль
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17.09.2022 11:30 Відповісти
Там можна заїхати сзаду, а можна лісом.
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17.09.2022 13:05 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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17.09.2022 13:55 Відповісти
На пути к Лиману населенных пунктов не осталось...
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17.09.2022 15:31 Відповісти
 
 