ЗСУ визволили Щурове на Донеччині. ВIДЕО

Населений пункт Щурове в Донецькій області визволили бійці 66 ОМБР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, контроль над селищем було взято в п’ятницю, 16 вересня о 13:00.

Щурове - популярний серед жителів Донбасу курорт.

З огляду на попередні дані про визволення Діброви, тепер на росіян може чекати "оперативне перегрупування" у вигляді втечі з району Лиману.