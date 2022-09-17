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ЗСУ визволили Щурове на Донеччині. ВIДЕО
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Населений пункт Щурове в Донецькій області визволили бійці 66 ОМБР.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, контроль над селищем було взято в п’ятницю, 16 вересня о 13:00.
Щурове - популярний серед жителів Донбасу курорт.
З огляду на попередні дані про визволення Діброви, тепер на росіян може чекати "оперативне перегрупування" у вигляді втечі з району Лиману.
Топ коментарі
+36 Андрій Саган
показати весь коментар17.09.2022 11:17
+25 Ksenia VB
показати весь коментар17.09.2022 11:14
+23 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар17.09.2022 11:34
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А орки просто и понятно: Нас раз..башили, мы лаптям дали ходу.
фсефпарядке ми наступаємна шо то там воно кричало шепотом.
аналітик без охоронців не ходить