14 559 29
ВСУ освободили Щурово в Донецкой области. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Населённый пункт Щурово в Донецкой области освободили 66 ОМБР.
Как сообщает Цензор.НЕТ, контроль над поселком был взят в пятницу, 16 сентября в 13:00.
Щурово – популярный среди жителей Донбасса курорт.
Учитывая предварительные данные об освобождении Дибровы, теперь россиян может ждать "оперативная перегруппировка" в виде побега из района Лимана.
Топ комментарии
+36 Андрій Саган
показать весь комментарий17.09.2022 11:17
+25 Ksenia VB
показать весь комментарий17.09.2022 11:14
+23 Михаил Сомов e93c7ea8
показать весь комментарий17.09.2022 11:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А орки просто и понятно: Нас раз..башили, мы лаптям дали ходу.
фсефпарядке ми наступаємна шо то там воно кричало шепотом.
аналітик без охоронців не ходить