ВСУ освободили Щурово в Донецкой области. ВИДЕО

Населённый пункт Щурово в Донецкой области освободили 66 ОМБР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, контроль над поселком был взят в пятницу, 16 сентября в 13:00.

Щурово – популярный среди жителей Донбасса курорт.

Учитывая предварительные данные об освобождении Дибровы, теперь россиян может ждать "оперативная перегруппировка" в виде побега из района Лимана.