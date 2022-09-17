РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15034 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
14 559 29
война (46523) увольнение (2508) Донецкая область (7117)

ВСУ освободили Щурово в Донецкой области. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Населённый пункт Щурово в Донецкой области освободили 66 ОМБР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, контроль над поселком был взят в пятницу, 16 сентября в 13:00.

Щурово – популярный среди жителей Донбасса курорт.

Учитывая предварительные данные об освобождении Дибровы, теперь россиян может ждать "оперативная перегруппировка" в виде побега из района Лимана.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
я так зрозумів кільце під Лиманом сужается, а очко у кацапов сжимается
показать весь комментарий
17.09.2022 11:17
+25
Щурів поганяли
показать весь комментарий
17.09.2022 11:14
+23
Ваньки продолжают "сыпаться" по всем левобережью Оскола. Наши в разумном темпе берут очередные населенные пункты.
показать весь комментарий
17.09.2022 11:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щурів поганяли
показать весь комментарий
17.09.2022 11:14 Ответить
я так зрозумів кільце під Лиманом сужается, а очко у кацапов сжимается
показать весь комментарий
17.09.2022 11:17 Ответить
Ваньки продолжают "сыпаться" по всем левобережью Оскола. Наши в разумном темпе берут очередные населенные пункты.
показать весь комментарий
17.09.2022 11:34 Ответить
Очко у кацапів настільки роздовбане, що стискатися вже не здатне. 😊 Тому воно просто змюмазується, якщо є чим.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:05 Ответить
А сужается и сжимается есть разница?
показать весь комментарий
17.09.2022 13:37 Ответить
это у кацапов надо спросить, это они експерты в сфере сжимания,сужения и очковтерательства
показать весь комментарий
17.09.2022 13:42 Ответить
Я сам в некотором роде кацап, но я против *****. Ждем хороших новостей о взятии Лимана.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:52 Ответить
вы из питера, как я помню...что там на россии? как вы докатились до такого?!!
показать весь комментарий
17.09.2022 15:54 Ответить
Я не из Питера, но я в рашке, да. Отвечая на ваш вопрос - слишком много быдла вокруг.
показать весь комментарий
17.09.2022 23:13 Ответить
и это быдло не понимает, что оно быдло и что оно творит?!
показать весь комментарий
18.09.2022 00:08 Ответить
кацап - это не национальность, а образ мыслей. Т.е. если вы против *****, то кацапом вы быть не можете по определению.
показать весь комментарий
17.09.2022 16:09 Ответить
щури в Щурові скінчились
показать весь комментарий
17.09.2022 11:19 Ответить
Фейгин это бы назвал "договорняком", под успокаиващий шепот Девочки-котлетки.
А орки просто и понятно: Нас раз..башили, мы лаптям дали ходу.
показать весь комментарий
17.09.2022 11:21 Ответить
ага...ті два фантазери за рахунок війни і живуть...один розказує казки а інший збирає підписників
показать весь комментарий
17.09.2022 11:37 Ответить
то не смішно. дохрена людей загинули через те шо дебіли(перекреслено) наслухались заспокійливого шепоту майбутнього президента. мене просто "бісить" коли воно шепоче, ну, коли ненароком слухаю цю істоту.
показать весь комментарий
17.09.2022 12:37 Ответить
тому і пишу..щоб не слухали солодких речей..
показать весь комментарий
17.09.2022 12:41 Ответить
А в якому місті вам Арестович у штани насрав?він каже те що дозволяє Генштаб.
показать весь комментарий
17.09.2022 12:56 Ответить
він каже те що дозволяє адміністрація президента а не генштаб
показать весь комментарий
17.09.2022 13:23 Ответить
Аферiстович сере тiльки в галiфе ,останнiй час - виключно одного полковника...Сорому в нього нiколи й не було,ще з часiв коли з дугiним в десна милувався..
показать весь комментарий
17.09.2022 13:26 Ответить
У Арестовича є одна влада він вилизує дупу бзде,але з аналізом подій у нього все гаразд.за дугіна в якому році це відбувалося? Скрипка теж на концерти в москву іздив в що з того,Петро Олексійович рошенками кацапів годував,видурити копійку з москаля не гріх.
показать весь комментарий
17.09.2022 16:00 Ответить
от ти скажи це тим шо повірили аферистовичу і втратили щось.
фсефпарядке ми наступаємна шо то там воно кричало шепотом.
аналітик без охоронців не ходить
показать весь комментарий
22.09.2022 10:32 Ответить
Фейгін допомагає нашим пораненим захисникам.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:03 Ответить
Не плутайте Фейгіна з солоніним це він придумав про договорняк.Арестович та Фейгін адекватно оцінюють обстановку.
показать весь комментарий
17.09.2022 12:54 Ответить
То типу продовжується звільнення Донбасу, як і заявляв путлєр?))
показать весь комментарий
17.09.2022 11:23 Ответить
ЗСУ переріжуть дорогу Лиман-Ямпіль
показать весь комментарий
17.09.2022 11:30 Ответить
Там можна заїхати сзаду, а можна лісом.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:05 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
17.09.2022 13:55 Ответить
На пути к Лиману населенных пунктов не осталось...
показать весь комментарий
17.09.2022 15:31 Ответить
 
 