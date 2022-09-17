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Окупанти перенесли дату псевдореферендуму на Луганщині на невизначений термін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина

На Луганщині російські загарбники перенесли дату псевдореферендуму на невизначений термін. Також у регіоні ворог відключив не тільки мобільний, а й кабельний інтернет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

"Усього за тиждень життя в так званій "ЛНР" змінилося, бо навіть невизначеною залишається дата псевдореферендуму. Готувалися на 11 вересня, перенесли на листопад. Казали, що готові навіть 31 грудня, але… Наразі заявляють, що із датою не можна визначитися через події на фронті, які "не дають змоги провести референдум повноцінно та безпечно", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти перенесли запланований на 11 вересня псевдореферендум на кілька місяців, - мер Мелітополя Федоров

Також зазначається, що слідом за мобільним інтернетом на території Луганщини ворог відключає і кабельний Інтернет. "Населення так званої "ЛНР" ізольоване від зовнішнього світу", - констатують в обладміністрації.

Також читайте: Уся підготовка до псевдореферендуму на Херсонщині згорнута, документація евакуюється на лівий берег, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
не срослось,не вышло,пацаны к успеху шли,не фортануло,не повезло
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17.09.2022 11:39
+3
Я взагалі не можу зрозуміти, чому тема "референдуму" повинна нас цікавити
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17.09.2022 11:42
+2
Зачем дохлым кацапам референдум?
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17.09.2022 11:43
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не срослось,не вышло,пацаны к успеху шли,не фортануло,не повезло
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17.09.2022 11:39 Відповісти
Штука в тім що РФія може зібрати всіх біженців з України та депортованих в тому числі і неповнолітніх дітей та з примусу всіх цих людей провести фейковий референдум на своїй території про входження окупованих земель в склад РФії. А потім на основі цього фейку узаконитть приєднання під острахом застосування атомної зброї. Влада в РФії невилікована. Тут психіатрії замало. тут допомагає тільки публічна паля через одного
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17.09.2022 12:15 Відповісти
Вони без усякого референдума можуть його "провести" і видати результат. Річ не в людях, а в тому, що зараз "референдуми" проводить ЗСУ.
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17.09.2022 13:08 Відповісти
Та можете скасовувати взагалі
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17.09.2022 11:41 Відповісти
кремлівські пропагандони терміново міняють методичку,після слів )(уйла про асвабаждєніє лднр
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17.09.2022 11:42 Відповісти
Я взагалі не можу зрозуміти, чому тема "референдуму" повинна нас цікавити
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17.09.2022 11:42 Відповісти
Зачем дохлым кацапам референдум?
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17.09.2022 11:43 Відповісти
В Швейцарії з любого приводу влаштовують референдуми,тому й в Україні буде такий,на якому будуть запитання за що позбавляти громадянства,чи хочете прийднання Кубані та решти Слобожанщини,чи змінити адміністративний поділ сходу держави ..
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17.09.2022 11:54 Відповісти
Ай-я-я-я-яй, а шо ж такоє, шо случилось
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17.09.2022 12:00 Відповісти
А скільки кацапи вже забацали тих "реХВєрєндумів"?
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17.09.2022 12:03 Відповісти
Лугандони вже референдили. Невже мало одного?
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17.09.2022 12:22 Відповісти
Да пiх#й на их "рехверендумы" независимо от даты.
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17.09.2022 12:52 Відповісти
Перенесли реХферендум , на Миколи , та й НІКОЛИ
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17.09.2022 13:11 Відповісти
 
 