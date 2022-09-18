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Масове поховання в Ізюмі. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки масового поховання, виявленого у місті Ізюм Харківської області після його звільнення українськими військами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер компанії.

Перший знімок зроблено у березні 2022 року, другий - у серпні.

Масове поховання в Ізюмі 01
Масове поховання в Ізюмі 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масові поховання і катування в Ізюмі підтверджують, що звірства окупантів у Бучі не були аномалією, - ISW

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур. У Мінреінтеграції ж припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж у Бучі.

Голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там "росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами".

В Інституті вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники розбирають завали у звільненому Ізюмі. ВIДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+27
За що? Що він ідіот? Як це можна обгрунтувати?
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17.09.2022 14:22
+21
"извините, я коллаборант"?
ну и на*й кому нужны его извинения?
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17.09.2022 14:31
+13
свічка @svecha62
Слуга Микола Задорожний приїхав вітати лісівників в Тростянець (який майже місяць пробув в окупації) на підприємство ,яке було чи не вщент зруйновано руськими "асвабадітєлями" на техніці з літерами V, в светрику з красномовною прикрасою.
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17.09.2022 14:13
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свічка @svecha62
Слуга Микола Задорожний приїхав вітати лісівників в Тростянець (який майже місяць пробув в окупації) на підприємство ,яке було чи не вщент зруйновано руськими "асвабадітєлями" на техніці з літерами V, в светрику з красномовною прикрасою.
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17.09.2022 14:13 Відповісти
Він вже вибачився.
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17.09.2022 14:18 Відповісти
За що? Що він ідіот? Як це можна обгрунтувати?
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17.09.2022 14:22 Відповісти
Я живу із цього міста, тому написав просто факт, який знаю! Він написав вибачення у фб: "Дякую за увагу і слушні зауваження, щодо мого вбрання на деяких захїодах, що відбувалися сьогодні в лісових господарствах Сумщини! Прошу вибачити мою необачність!" (дослівно)
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17.09.2022 14:33 Відповісти
"извините, я коллаборант"?
ну и на*й кому нужны его извинения?
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17.09.2022 14:31 Відповісти
Він не коллаборант.
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17.09.2022 14:34 Відповісти
Я його не захищаю і партію його не підтримую, але точно знаю він проукраїнський і багато чим допомогає тут на Сумщині і раніше допомогав на відміну від інших подібних йому!
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17.09.2022 14:36 Відповісти
как он тогда мог такое одеть??!!
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17.09.2022 15:07 Відповісти
Хрен його знає...протупив)
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17.09.2022 16:30 Відповісти
Одні "пра&балі", інші "протупили"...
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17.09.2022 16:57 Відповісти
"і раніше допомогав на відміну від інших подібних йому" - Сірожа, судячи зщ твоїх формулювань, в тебе IQ якраз на рівні виборців зеленої шобли!
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17.09.2022 17:19 Відповісти
Історична (вже нажаль) довідка ...

Орки вживали в цій війні три основних засоба маркування їх техніки : Z , V , O .
Але , але , але -- самі орки та й майже усі українці визнали їх символом тільки перший засіб .
Й усі інші залишилия виключна маркерами й ніким не вживаються для пропаганди рашизму .

Я йще десь чув , що якийсь учень замість "зіги рашисткої" намалював літеру О , так вчителі його звинувалили в тонкому тролінгу "любві к родінє" ... бо зіга-зедка це символ , а О чи V це ворожі латинянські літери й усе !
Можливо тому підлітку й вибачили це , якщо не його попереднє реноме , де він казав, що йому похер ця операція ... тобто в таких випадках важливий контекст особистості . Якщо таке з"явилося не те , що на Шуфричі , а навіть й на Добкіні який з 24 лютого запевяє й себе теж , що його життя політичне до 24 лютого було повне лайно , то моливо було б інше відношення .
Але тут запевняють усі ,хто знає особу , що він ніколи не був московитом ...
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18.09.2022 22:47 Відповісти
так тут и вариантов-то не много - либо он москаль, либо дебил, совершенно не осознающий окружающей действительности.... но, если он дебил, то возникает простой вопрос,- каким образом он попал в Раду и, самое главное - почему он до сих пор там сидит?
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18.09.2022 23:23 Відповісти
Нууу... єслі вибачився, то всьо в порякє. (sarcasm)
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17.09.2022 18:48 Відповісти
По-моєму там інтеллект у правому кросівку заховався.
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17.09.2022 14:18 Відповісти
Его там не пристрелили часом? Бо токо дебил сейчас наденет кацапскую свастику, та и морда соответствующая. Жаль, не нашлось украинских партизанов, шоб утилизировать эту пыку
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17.09.2022 14:21 Відповісти
Не пристрелили - радісно отримували з його рук квіточки і фоткалися на пару , так зрозумів що ніхто навіть рота не розкрив на місці щодо інциденту , навіщо стосунки з владою псувати , їм ще кошти за препіздєнський мільярд дерев освоювати ((
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18.09.2022 09:35 Відповісти
Як це все збирається кваліфікувати наприклад ООН? А ніяк. Адже в Африці хтось там без українського зерна страждає.
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17.09.2022 14:14 Відповісти
Уже їде група для роботи над цією трагедією. Усі злочини будуть покарані інакше не може бути
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17.09.2022 14:27 Відповісти
сильно много за Боинг покарали??!! то-то и оно
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17.09.2022 15:08 Відповісти
Як закінчили життя диктатори-убивці?
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17.09.2022 19:43 Відповісти
та закінчили. Ми всі закінчимо....
Только посчитайте сколько миллионов на тот свет гитлер отправил. А так сдох потом конечно
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17.09.2022 19:58 Відповісти
Ще не народилась та організація, яка покарає ***** з його терорашою за усі звірства та злочини проти українського народу. ***** купило усіх, навіть Папу Римського. Тому сподіватись на покарання цих потвор - це дуже наївно та по-дитячому. Він і розпочав цю війну, тому що знав, що їм за це нічого не буде. НІЧОГО!
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17.09.2022 16:24 Відповісти
Антихриста не треба підкупати, він батько всім рашистам і іншим сатаністам.
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18.09.2022 16:07 Відповісти
Епопея із зерном не була ініціативою ООН. Це була ініціатива Зелі та Путлера. Так же як зараз із аміаком.
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17.09.2022 15:43 Відповісти
І знову супутнікові знимки Maxar ! Де ***** притулений спутнік? Куди Сіргєй ******* 600 млн. грн народних грошей?!
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17.09.2022 17:21 Відповісти
Я не великий прихильник Притули , але ради справедливості - запитай спочатку з прєпіздєнта за бездарно витрачені перед початком загострення мільйони на запуск супер-пупер -січі -2 , а коли отримаєш результат - візьмешся за Притулу , бо весь оцей галас чимось нагадує зелений слиз у напрямку Порошенка коли п'ять років тільки ліпецкую хвабріку і свінарчуков відєлі ((
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18.09.2022 09:45 Відповісти
Вова зеленський ти товаришував з Портновим і іншими людьми Януковоща і ригами? Товаришував , бо багатьом з них дав посади у свому уряді (хоча б Татаров)

Ти знав що Портнов вже три роки робе списки куди заносить всіх патріотів Майдану,
бійців АТО, добробатів, ТРО щоб потім їх розтріляти чи знищити ? Знав .

ТАК ЯКОГО ТИ ЗАРАЗ КАЗКИ РОЗКАЗУЄШ ЩО ЦЕ ВЗЯЛОСЬ ПРАКТИЧНО З НІКУДИ ?
Вова зеленський - ТИ СПІВУЧАСНИК ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ ЛЮДЬМИ ЯНУКОВОЩА

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18.09.2022 16:04 Відповісти
Смерть рашистським окупантам
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18.09.2022 16:26 Відповісти
 
 