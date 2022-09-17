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У Литві переглянуть 13 шкільних підручників російською мовою

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,підручник

Міністерство освіти Литви заявило, що переглядатиме всі підручники російською мовою, призначені для литовських шкіл.

Глава міністерства Юргіта Шюкжидінене повідомила, що у шкільній програмі неприпустимий образ Росії, який представляли старі підручники, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода. Усього перегляду зазнають 13 книг.

Шкільні підручники російською перевірить Національне агентство з освіти (NEA).

Якщо їх визнають такими, що не відповідають сучасній політичній ситуації, їх видалять з бібліотек. Школам, які встигли закупити книги, відшкодують витрати на придбання нового навчального матеріалу.

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Нагадаємо, першою книгою, що викликала критику влади, став підручник російської мови "В добрый путь", в якому Росія описувалася як демократична держава. Зокрема, литовським школярам у підручнику пропонувалося здійснити подорож до "російського" Криму. Підручник вилучено.

Автор: Анна Судак
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17.09.2022 15:08 Відповісти
Маємо надію, що і в Україні переглянуть підручники історії, зарубіжної літератури та інші, де зображено російську федерацію з позитивного боку і як демократичну державу. Слава Україні!
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17.09.2022 15:12 Відповісти
зачем эти заморочки...просто отправляйте кацапов на историческую родину вместе с учебниками...
насыпными вагонами.
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17.09.2022 15:13 Відповісти
К нам попала аудиозапись разговора наместника Киево-Печерской Лавры митрополита УПЦ (МП) Павла, где он ругает монаха Иоанна за то, что тот называл в соцсетях Путина х@лом

В разговоре, который состоялся еще первого марта, Павел запрещает монаху служение в Лавре за публичные сообщения с критикой Путина и российской агрессии.

Эту аудиозапись сделал сам митрополит и отправил человеку, который попросил разобраться с монахом Иоанном за его высказывания. В этой переписке, которая стала доступна нам, Павел сообщает, что поддерживает нападение РФ на Киев.https://t.me/u_now/67059
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17.09.2022 15:24 Відповісти
отэць павло уже лет десять,як минимум,топчет грунты наши совершенно не по праву...
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17.09.2022 15:29 Відповісти
Коли ж цю секту сатаністів разгонять?? Як вони задовбали(
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17.09.2022 15:30 Відповісти
і повернуть нам Лавру

це якийсь мазохізм - у центрі Києва осередрк гебні

а Боневтіку Бонопартовичу комфортно..

вигнати всіх мокшансіких попів до дому..майно конфіскувати..
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17.09.2022 15:40 Відповісти
треба у всіх підручних додавати історію про фашистську раісю на чолі з їх фюрером х@йлом,
щоб всі памятали про фашиста х@йла і його фашистську коняку
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17.09.2022 17:22 Відповісти
 
 