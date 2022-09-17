У Литві переглянуть 13 шкільних підручників російською мовою
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство освіти Литви заявило, що переглядатиме всі підручники російською мовою, призначені для литовських шкіл.
Глава міністерства Юргіта Шюкжидінене повідомила, що у шкільній програмі неприпустимий образ Росії, який представляли старі підручники, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода. Усього перегляду зазнають 13 книг.
Шкільні підручники російською перевірить Національне агентство з освіти (NEA).
Якщо їх визнають такими, що не відповідають сучасній політичній ситуації, їх видалять з бібліотек. Школам, які встигли закупити книги, відшкодують витрати на придбання нового навчального матеріалу.
Нагадаємо, першою книгою, що викликала критику влади, став підручник російської мови "В добрый путь", в якому Росія описувалася як демократична держава. Зокрема, литовським школярам у підручнику пропонувалося здійснити подорож до "російського" Криму. Підручник вилучено.
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насыпными вагонами.
В разговоре, который состоялся еще первого марта, Павел запрещает монаху служение в Лавре за публичные сообщения с критикой Путина и российской агрессии.
Эту аудиозапись сделал сам митрополит и отправил человеку, который попросил разобраться с монахом Иоанном за его высказывания. В этой переписке, которая стала доступна нам, Павел сообщает, что поддерживает нападение РФ на Киев.https://t.me/u_now/67059
це якийсь мазохізм - у центрі Києва осередрк гебні
а Боневтіку Бонопартовичу комфортно..
вигнати всіх мокшансіких попів до дому..майно конфіскувати..
щоб всі памятали про фашиста х@йла і його фашистську коняку