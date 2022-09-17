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Народного героя, воїна ЗСУ Романа Косенка, який загинув 9 березня на Харківщині, поховають у Києві

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

роман,косенко,яша

Прощання з народним героєм, бійцем ДУК ПС і 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго ССО ЗСУ Романом Косенком (Яшкою Циганковим) відбудеться у неділю, 18 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Анни Демиденко.

Вона вказує, що о 10 годині ранку почнеться прощання біля Стели на Майдані Незалежності, а о 12:30 - на Алеї Слави на Лісовому кладовищі.

Демиденко зауважує, що підтримати родину Яші можна на карту: 5375 4141 2269 9985.

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Народного героя, воїна ЗСУ Романа Косенка, який загинув 9 березня на Харківщині, поховають у Києві 01

Нагадаємо, Роман Косенко був активістом Майдану, учасником війни проти росіян із 2014 року. Воював у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", був командир 2-го штурмового батальйону та командиром групи спеціального призначення А2077 (3-й полк спецпризначення ССО ЗСУ). У вересні 2015 року Косенка нагородили громадською відзнакою "Народний герой України".

У вересні у деокупованому Ізюмі з-під завалів побратим дістав тіло народного героя України Романа Косенка на псевдо Яшка Циганков, який загинув під час оборони міста 9 березня.

Останнє інтерв’ю Романа Косенка: "Як я зможу жити, не закінчивши війну перемогою?".

Також дивіться: У ботанічному саду імені Гришка відбудеться волонтерський день на честь загиблого захисника України Семена Обломея. ФОТО

Автор: Анна Судак
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Світла Пам'ять Герою Украіни !!

Дуже боляче і сумно від наших втрат 😪😪😪
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17.09.2022 16:38 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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17.09.2022 17:27 Відповісти
Вічна пам'ять героям Низький уклін
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17.09.2022 21:36 Відповісти
Світла пам'ять Захиснику України🙏
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17.09.2022 22:45 Відповісти
 
 