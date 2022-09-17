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Реєстр зброї в Україні може запрацювати у жовтні, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,пістолет

Якщо найближчим часом законопроєкт 5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю" не буде прийнятий, то Міністерство внутрішніх справ до кінця жовтня запустить Єдиний реєстр зброї шляхом внесення відповідних змін до відомчих підзаконних нормативних актів.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко в інтерв’ю "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Реєстр наразі перебуває в дослідній експлуатації, процедури і процеси, які автоматизує система, тестуються. Якщо відповідного закону найближчим часом прийнято не буде, шляхом внесення змін до відомчих підзаконних нормативних актів, до кінця жовтня запускаємо Єдиний реєстр зброї у промислову експлуатацію вже з тим набором сервісів, які готові та можливі на цей час", - зазначив він.

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За словами Бондаренка, Реєстр зможе повноцінно запрацювати вже у кінці жовтня, і громадяни зможуть "бачити у ньому інформацію про себе, розуміти актуальність строків щодо документів, отримувати нові сервіси тощо".

Заступник міністра пояснив, що система буде документувати повний життєвий цикл зброї – від її імпорту чи виробництва до продажу та знищення. За його словами, це сприятиме створенню умов запобігання її незаконному обігу.

Бондаренко додав, що функціонал Реєстру передбачає створення електронного кабінету власника зброї, через який особа може подавати заявку на придбання та зберігання зброї, зміну місця зберігання, проводити актуалізацію даних та здійснювати інші обов’язкові процедури.

Реєстр міститиме інформацію про одиницю зброї, її реєстраційний номер, зразок відстріляної кулі, а також ПІБ особи, дату та місце народження, фото.

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За інформацією чиновника, коли МВС вводитиме Реєстр уже в промислову експлуатацію, то міністерство отримає сертифікат про захищеність системи від несанкціонованого доступу – так званий атестат відповідності комплексної системи захисту інформації, який видає Держспецзв’язку.
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Замість закону про захист особистості запровадять парнографію про яку навіть не розкажеш.
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17.09.2022 20:13 Відповісти
це на часі при такій кількості зброї під час війни? нема чого робити ментам?
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17.09.2022 20:21 Відповісти
реєстр це купівля програмного забезпечення
головне слово в цій ситуації, КУПІВЛЯ.
і глибоко наклали вони на те що хоче народ
бо ми хочемо нарізну зброю мати дома а нам депутати несуть якусь муйню а менти реєструють вже зареєстроване
головне зробити робочий вигляд
совок ...бучий
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17.09.2022 20:57 Відповісти
Вождение авто - с 16 лет, ношение оружия, апокалипсис какой-то...
Внутри страны один, снаружи другой.
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17.09.2022 20:26 Відповісти
не зрозуміло, чим ти недовольний
що з натисаного тобою не влаштовує
бо я теж проти сопляків за кермом але за нарізну зброю
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17.09.2022 21:02 Відповісти
позорище.. зебільна влада сцить українського народу..
вони ніколи не приймуть притомний "закон про зброю", як у цивілізованих країнах..
і да, ганебний марафон ******** новин імені Найвеличнівшивого вже дістав Людей..
"квартал зелених ліхтарів", поверніть Українські телеканали в українській ефір
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17.09.2022 20:28 Відповісти
Реестр, говорите...ну-ну. После этой войны у любого Украинца под каждой грядкой с цветами будет по пулемету закопано.
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17.09.2022 21:33 Відповісти
угу ... Хімарси ... Не придумуйте будь ласка !
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17.09.2022 22:59 Відповісти
Не ведёмся на прелую макуху! В сто первый про тоже! Право на оружие и с ношением его, базовое право конституции на защиту личности, себя, и имущества. Остальное толкование--- профанация для лошков! И тем более война. В Молдове принят был закон в 1993 г, во время войны в Приднестровье. Чуть сработало и в том числе. И все нормально на сегодня. Или пошли к арсеналам!!!
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17.09.2022 21:59 Відповісти
 
 