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Новости Война в Украине
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Реестр оружия в Украине может начать работу в октябре, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,пістолет

Если в ближайшее время законопроект 5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие" не будет принят, то Министерство внутренних дел до конца октября запустит в работу Единый реестр оружия путем внесения соответствующих изменений в ведомственные подзаконные нормативные акты.

Об этом рассказал замминистра внутренних дел Игорь Бондаренко в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Реестр сейчас находится в опытной эксплуатации, процедуры и процессы, которые автоматизирует система, тестируются. Если соответствующий закон в ближайшее время принят не будет, путем внесения изменений в ведомственные подзаконные нормативные акты до конца октября запускаем Единый реестр оружия в промышленную эксплуатацию уже с тем набором сервисов, которые готовы и возможны к настоящему времени", - отметил он.

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По словам Бондаренко, Реестр сможет полноценно заработать уже в конце октября, и граждане смогут "видеть в нем информацию о себе, понимать актуальность сроков документов, получать новые сервисы и т.д.".

Заместитель министра сказал, что система будет документировать полный жизненный цикл оружия - от его импорта или производства до продажи и уничтожения, что будет способствовать созданию условий предотвращения его незаконного обращения.

Бондаренко добавил, что функционал Реестра предусматривает создание электронного кабинета владельца оружия, через который лицо может подавать заявку на приобретение и хранение оружия, смену места хранения, производить актуализацию данных и осуществлять другие обязательные процедуры.

Реестр будет содержать информацию об единице оружия, ее регистрационном номере, образце отстрелянной пули, а также ФИО лица, дате и месте рождения, фото.

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По информации чиновника, когда МВД будет вводить Реестр уже в промышленную эксплуатацию, министерство получит сертификат о защищенности системы от несанкционированного доступа – так называемый аттестат соответствия комплексной системы защиты информации, который выдает Госспецсвязи.
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Замість закону про захист особистості запровадять парнографію про яку навіть не розкажеш.
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17.09.2022 20:13 Ответить
це на часі при такій кількості зброї під час війни? нема чого робити ментам?
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17.09.2022 20:21 Ответить
реєстр це купівля програмного забезпечення
головне слово в цій ситуації, КУПІВЛЯ.
і глибоко наклали вони на те що хоче народ
бо ми хочемо нарізну зброю мати дома а нам депутати несуть якусь муйню а менти реєструють вже зареєстроване
головне зробити робочий вигляд
совок ...бучий
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17.09.2022 20:57 Ответить
Вождение авто - с 16 лет, ношение оружия, апокалипсис какой-то...
Внутри страны один, снаружи другой.
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17.09.2022 20:26 Ответить
не зрозуміло, чим ти недовольний
що з натисаного тобою не влаштовує
бо я теж проти сопляків за кермом але за нарізну зброю
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17.09.2022 21:02 Ответить
позорище.. зебільна влада сцить українського народу..
вони ніколи не приймуть притомний "закон про зброю", як у цивілізованих країнах..
і да, ганебний марафон ******** новин імені Найвеличнівшивого вже дістав Людей..
"квартал зелених ліхтарів", поверніть Українські телеканали в українській ефір
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17.09.2022 20:28 Ответить
Реестр, говорите...ну-ну. После этой войны у любого Украинца под каждой грядкой с цветами будет по пулемету закопано.
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17.09.2022 21:33 Ответить
угу ... Хімарси ... Не придумуйте будь ласка !
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17.09.2022 22:59 Ответить
Не ведёмся на прелую макуху! В сто первый про тоже! Право на оружие и с ношением его, базовое право конституции на защиту личности, себя, и имущества. Остальное толкование--- профанация для лошков! И тем более война. В Молдове принят был закон в 1993 г, во время войны в Приднестровье. Чуть сработало и в том числе. И все нормально на сегодня. Или пошли к арсеналам!!!
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17.09.2022 21:59 Ответить
 
 