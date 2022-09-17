Реестр оружия в Украине может начать работу в октябре, - МВД
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Если в ближайшее время законопроект 5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие" не будет принят, то Министерство внутренних дел до конца октября запустит в работу Единый реестр оружия путем внесения соответствующих изменений в ведомственные подзаконные нормативные акты.
Об этом рассказал замминистра внутренних дел Игорь Бондаренко в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.
"Реестр сейчас находится в опытной эксплуатации, процедуры и процессы, которые автоматизирует система, тестируются. Если соответствующий закон в ближайшее время принят не будет, путем внесения изменений в ведомственные подзаконные нормативные акты до конца октября запускаем Единый реестр оружия в промышленную эксплуатацию уже с тем набором сервисов, которые готовы и возможны к настоящему времени", - отметил он.
По словам Бондаренко, Реестр сможет полноценно заработать уже в конце октября, и граждане смогут "видеть в нем информацию о себе, понимать актуальность сроков документов, получать новые сервисы и т.д.".
Заместитель министра сказал, что система будет документировать полный жизненный цикл оружия - от его импорта или производства до продажи и уничтожения, что будет способствовать созданию условий предотвращения его незаконного обращения.
Бондаренко добавил, что функционал Реестра предусматривает создание электронного кабинета владельца оружия, через который лицо может подавать заявку на приобретение и хранение оружия, смену места хранения, производить актуализацию данных и осуществлять другие обязательные процедуры.
Реестр будет содержать информацию об единице оружия, ее регистрационном номере, образце отстрелянной пули, а также ФИО лица, дате и месте рождения, фото.
По информации чиновника, когда МВД будет вводить Реестр уже в промышленную эксплуатацию, министерство получит сертификат о защищенности системы от несанкционированного доступа – так называемый аттестат соответствия комплексной системы защиты информации, который выдает Госспецсвязи.
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головне слово в цій ситуації, КУПІВЛЯ.
і глибоко наклали вони на те що хоче народ
бо ми хочемо нарізну зброю мати дома а нам депутати несуть якусь муйню а менти реєструють вже зареєстроване
головне зробити робочий вигляд
совок ...бучий
Внутри страны один, снаружи другой.
що з натисаного тобою не влаштовує
бо я теж проти сопляків за кермом але за нарізну зброю
вони ніколи не приймуть притомний "закон про зброю", як у цивілізованих країнах..
і да, ганебний марафон ******** новин імені Найвеличнівшивого вже дістав Людей..
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