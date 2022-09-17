Російські окупанти готують шляхи відступу на Херсонщині - затопили дев’ять вагонів, - Генштаб
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Російські загарбники готують собі шляхи відступу на Херсонщині - у районі Каховської ГЕС затопили 9 вагонів для побудови переправи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.
"У зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи, вони затопили 9 вагонів", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні. Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ "Алкоресурс", де розміщувався особовий склад та військова техніка противника: "Підрозділи росгвардії та фсб п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати".
Крім того, повідомляється, що на Херсонщині окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях. Проводить щотижневі перевірки та погрожує "націоналізувати", тобто відібрати, бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами.
Будь ласка, зачекайте...
Ну а кто бы сомневался? Где им еще быть то?
Мохаджер-6 і Шахед-136, шах і мат ...
https://uk.wikipedia.org/.../%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8_%D0...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82
Шах - тактичний хід у шахах, при якому проходить напад на короля суперника в шаховій партії, чи на короля протилежного кольору в шаховій задачі.
В позиції, коли оголошено шах, одна або дві фігури відкрито погрожують королю, тобто за наступного ходу хоча би одна фігура зможе взяти короля. Під час шаху неможлива рокіровка. В шаховій нотації шах позначається символом математичного плюса (+), подвійний шах - (++).
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Мат - положення в шаховій партії, при якому король, що перебуває під ударом фігури супротивника, не може захиститися, і партія вважається програною[1]. У переносному значенні - «стан безпорадності», «безвихідь», «край», «кінець»...
Це так, "філософські роздуми" ...