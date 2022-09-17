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Російські окупанти готують шляхи відступу на Херсонщині - затопили дев’ять вагонів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,переправа

Російські загарбники готують собі шляхи відступу на Херсонщині - у районі Каховської ГЕС затопили 9 вагонів для побудови переправи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.

"У зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи, вони затопили 9 вагонів", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні. Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ "Алкоресурс", де розміщувався особовий склад та військова техніка противника: "Підрозділи росгвардії та фсб п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати".

Крім того, повідомляється, що на Херсонщині окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях. Проводить щотижневі перевірки та погрожує "націоналізувати", тобто відібрати, бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами.

Також читайте: За добу 17 вересня Сили оборони відбили атаки російських окупантів поблизу 5 населених пунктів, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+46
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17.09.2022 20:04
+32
... і затопили дев'ять вагонів з кацапами.
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17.09.2022 20:01
+27
заплыв нельзя называть отступлением. Заплыв - это соревнование на выплываемость.
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17.09.2022 19:58
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От якраз Иисусу Хрісту пофіг
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18.09.2022 00:21 Відповісти
Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО "Алкоресурс" Источник: https://censor.net/ru/n3367844
Ну а кто бы сомневался? Где им еще быть то?
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18.09.2022 01:38 Відповісти
Кацапам накакать на этих 180 вонючек! Алкорерурс .... Вот что вызывает у них нестерпимую душевную боль!
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18.09.2022 13:59 Відповісти
Mohajer-6 and Shahed-136, chess and checkmate ...

Мохаджер-6 і Шахед-136, шах і мат ...

https://uk.wikipedia.org/.../%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8_%D0...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82

Шах - тактичний хід у шахах, при якому проходить напад на короля суперника в шаховій партії, чи на короля протилежного кольору в шаховій задачі.

В позиції, коли оголошено шах, одна або дві фігури відкрито погрожують королю, тобто за наступного ходу хоча би одна фігура зможе взяти короля. Під час шаху неможлива рокіровка. В шаховій нотації шах позначається символом математичного плюса (+), подвійний шах - (++).

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Мат - положення в шаховій партії, при якому король, що перебуває під ударом фігури супротивника, не може захиститися, і партія вважається програною[1]. У переносному значенні - «стан безпорадності», «безвихідь», «край», «кінець»...

Це так, "філософські роздуми" ...
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07.10.2022 20:42 Відповісти
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