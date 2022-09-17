Російські окупанти готують шляхи відступу на Херсонщині - затопили дев’ять вагонів, - Генштаб

Російські загарбники готують собі шляхи відступу на Херсонщині - у районі Каховської ГЕС затопили 9 вагонів для побудови переправи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.

"У зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи, вони затопили 9 вагонів", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні. Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ "Алкоресурс", де розміщувався особовий склад та військова техніка противника: "Підрозділи росгвардії та фсб п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати".

Крім того, повідомляється, що на Херсонщині окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях. Проводить щотижневі перевірки та погрожує "націоналізувати", тобто відібрати, бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами.

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