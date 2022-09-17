Российские оккупанты готовят пути отступления на Херсонщине - затопили девять вагонов, - Генштаб
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Российские захватчики готовят себе пути отступления в Херсонской области - в районе Каховской ГЭС затопили 9 вагонов для сооружения переправы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в фейсбуке.
"В связи с успешными действиями Сил обороны по выведению из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления. В часности, в районе Каховской ГЭ для построения в дальнейшем переправы они затопили 9 вагонов", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне. Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО "Алкоресурс", где размещался личный состав и военная техника противника: "Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери".
Кроме того, сообщается, что в Херсонской области оккупационные власти продолжают заставлять местных предпринимателей вести расчеты в российских рублях. Проводят еженедельные проверки и угрожают "национализировать", то есть отобрать бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами.
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Ну а кто бы сомневался? Где им еще быть то?
Мохаджер-6 і Шахед-136, шах і мат ...
https://uk.wikipedia.org/.../%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8_%D0...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82
Шах - тактичний хід у шахах, при якому проходить напад на короля суперника в шаховій партії, чи на короля протилежного кольору в шаховій задачі.
В позиції, коли оголошено шах, одна або дві фігури відкрито погрожують королю, тобто за наступного ходу хоча би одна фігура зможе взяти короля. Під час шаху неможлива рокіровка. В шаховій нотації шах позначається символом математичного плюса (+), подвійний шах - (++).
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Мат - положення в шаховій партії, при якому король, що перебуває під ударом фігури супротивника, не може захиститися, і партія вважається програною[1]. У переносному значенні - «стан безпорадності», «безвихідь», «край», «кінець»...
Це так, "філософські роздуми" ...