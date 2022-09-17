Российские оккупанты готовят пути отступления на Херсонщине - затопили девять вагонов, - Генштаб

Российские захватчики готовят себе пути отступления в Херсонской области - в районе Каховской ГЭС затопили 9 вагонов для сооружения переправы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в фейсбуке.

"В связи с успешными действиями Сил обороны по выведению из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления. В часности, в районе Каховской ГЭ для построения в дальнейшем переправы они затопили 9 вагонов", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне. Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО "Алкоресурс", где размещался личный состав и военная техника противника: "Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери".

Кроме того, сообщается, что в Херсонской области оккупационные власти продолжают заставлять местных предпринимателей вести расчеты в российских рублях. Проводят еженедельные проверки и угрожают "национализировать", то есть отобрать бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами.

Читайте также: За сутки 17 сентября Силы обороны отразили атаки российских оккупантов вблизи 5 населенных пунктов, - Генштаб