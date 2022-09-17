УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14348 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
7 255 58
Фінляндія (757) Greenpeace (5) скраплений газ (63)

Екоактивісти завадили розвантажити російський газовіз у фінському порту Торніо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

терминал,танкер,спг

Екологічна організація "Грінпіс" завадила в суботу розвантаженню російського газовоза, який доставив партію зрідженого природного газу (ЗПГ) до фінського порту Торніо (Tornio).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Активісти "Грінпіс" на байдарках намагаються запобігти швартовці судна, а альпіністи зайняли крани для розвантаження газу з судна, йдеться у заяві представників організації. Greenpeace Nordic заявила, що хоче, щоб уряд Фінляндії припинив імпорт російського викопного газу.

Танкер належить фінській державній компанії Gasum. Компанія в свою чергу повідомила порталу Yle, що дотримується чинних правил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія заарештувала активи росіян на 189 млн євро. За літо сума зросла вдвічі

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Європейська? А мільйони какаяразніц - це в якій країні, не підкажете?
показати весь коментар
17.09.2022 20:43
+18
показати весь коментар
17.09.2022 20:17
+11
Грінпіс на боці добра
показати весь коментар
17.09.2022 20:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.09.2022 20:17 Відповісти
Грінпіс на боці добра
показати весь коментар
17.09.2022 20:19 Відповісти
нарешті.
показати весь коментар
18.09.2022 02:27 Відповісти
Дивіться щоб завтра американські газовози не блокували, десь у Гамбурзі, наприклад
показати весь коментар
18.09.2022 08:56 Відповісти
фіни й досі ********** оркський газ та залюбки торгують з мордором?
показати весь коментар
17.09.2022 20:20 Відповісти
Ви здивовані? На все треба час.Звідки газ в газосхощах ЄС? В тому числі з рашки. Крім того це можуть якісь ф'ючерси, від яких «важко» відмовитись.
показати весь коментар
17.09.2022 20:26 Відповісти
я гадав, що газ є у Норвегії
показати весь коментар
17.09.2022 20:28 Відповісти
Є,але не ті обсяги, може бути законтрактований, або ще щось.
показати весь коментар
17.09.2022 20:32 Відповісти
А це стара європейська звичка - і рибку з'їсти і на х*й сісти.
показати весь коментар
17.09.2022 20:36 Відповісти
Європейська? А мільйони какаяразніц - це в якій країні, не підкажете?
показати весь коментар
17.09.2022 20:43 Відповісти
Хіба Україна з 2014 року припиняла колись транзит російського газу?
показати весь коментар
17.09.2022 21:06 Відповісти
А хитрожопість людей лише російського газу стосується? Зі своїми співгромадянами спочатку розберіться, які навіть через півроку війни хочуть і нашу рибку з'істи, і на російське щось сісти, а потім будете інших звинувачувати в хитрожопості.
показати весь коментар
17.09.2022 22:12 Відповісти
Ви праві. Вже вісім років воюємо, а торгівлю не зупиняємо. Все зав'язано на енергоносіях, на жаль.
показати весь коментар
17.09.2022 22:55 Відповісти
Добре, що порозумілися.
показати весь коментар
17.09.2022 22:57 Відповісти
Розумні люди завжди дійдуть згоди.
показати весь коментар
18.09.2022 10:28 Відповісти
"фіни й досі ********** оркський газ та залюбки торгують з мордором?"

Так, так само як і Україна транзитує і купує російський газ. Не знав?
показати весь коментар
17.09.2022 20:55 Відповісти
що купує не знав, а транзитує, мабуть, згідно домовленностям з постачальниками зброї до України?
показати весь коментар
17.09.2022 21:04 Відповісти
Україна має забов"язання перед країнами ЄС, які з того газу користаються, мабуть і Німеччина теж в числі тих країн. То тільки русскіє плюють на всі контракти і домовленності і забов"язання.
показати весь коментар
18.09.2022 02:29 Відповісти
Майже таке ви написали про німців. Може досить агресії проти других.
показати весь коментар
17.09.2022 23:02 Відповісти
Карочє, ***** не виконав своїх фінансових зобов'язань перед організацією
показати весь коментар
17.09.2022 20:23 Відповісти
аплодую грінпісу...
показати весь коментар
17.09.2022 20:25 Відповісти
Неожиданно, оказывается у россии есть танкеры для газа. А только игра на трубе. А когда прижало, так и газовозы нашлись.
показати весь коментар
17.09.2022 20:26 Відповісти
Танкер належить фінській державній компанії Gasum Джерело: https://censor.net/ua/n3367846
показати весь коментар
17.09.2022 20:34 Відповісти
А как они газ закачали?
показати весь коментар
17.09.2022 20:45 Відповісти
Понятия не имею, я не спец. Но пароход финский.
показати весь коментар
17.09.2022 20:46 Відповісти
З терміналу. А що?

BTW танкери - це судна для перевезення нафти та нафтопродуктів, а не газу.
показати весь коментар
17.09.2022 21:38 Відповісти
Кацапи не такі вже й дурники, років 10 тому був побудований завод "Зірка", на якому, серед іншого працює найбільший баштовий кран Євразії. Вони вже випустили 10 газо-нафто танкерів "Афромак" а СПГ заводи є на Ямалі, і зараз роблять у Владивостоці. Я здивований, що вони ще газ до Фінляндії возять. Там В'єтнам з Індонезією і Пакистаном, слиною бризкають, Японія газ за рублі почала купувати.... Та не моя справа, там самі розберуться.
показати весь коментар
17.09.2022 21:06 Відповісти
10 газо-нафто танкерів "Афромак

Таких не буває. Автор статті, з якої Ви взяли цю інформацію, ніц не тямить у тому, що пише.
показати весь коментар
17.09.2022 21:42 Відповісти
Вот приведение, фейк.... хотя реальный "Афромак" (ссылка)
показати весь коментар
17.09.2022 22:26 Відповісти
Безкоштовний лікнеп:

1. Не буває ніякого Афромаку. Є AFRАMAX. До Африки ніякого стосунку немає. Значення назви - Average Freight Rate Assessment (AFRA)
2.Ця назва - не тип судна, а розмір (deadweight). Десь від 80 до 120 тис.т
3. Типу судна нафто-газо танкер (як у вашому допису) не існує. Або танкер (для нафти та нафто продуктів) або газовоз. Це абсолютно різні типи суден с різним грузовим обладнанням.
показати весь коментар
17.09.2022 22:48 Відповісти
Згоден, і нафта з Раші в Індію не йде, і жопу витирати не треба. "в стране с бумагой напряженка.
показати весь коментар
17.09.2022 23:02 Відповісти
Ви читати взагалі вмієте? Ще раз, останній:
Не буває газонафто танкерів, як ви написали. Бувають окремо газовози та нафтотанкери.
показати весь коментар
17.09.2022 23:10 Відповісти
Читати вмієш? бувають газо і нафто, і інші танкери, навіть десантні кораблі. Танкер, це перевезення вантажів. Що за вантажі? Та хоч мавпи типу тебе. мавпотанкер)))
показати весь коментар
17.09.2022 23:18 Відповісти
Це про що? "Особый взлет свободной мысли"(с)?
показати весь коментар
17.09.2022 23:13 Відповісти
Ось. танкер СПГ (Ссылка)
показати весь коментар
17.09.2022 23:07 Відповісти
Если мне память не изменяет эти суда ограничены в передвижении. Ходят либо в пределах одного моря либо недалеко от береговой линии.
показати весь коментар
17.09.2022 23:08 Відповісти
Ось нафтотанкер (посилання). Просто посвистіти охота?
показати весь коментар
17.09.2022 22:48 Відповісти
Никакой инфы кроме Мономаха по судам этого класса не видно.
показати весь коментар
17.09.2022 23:04 Відповісти
Це троль. Несе сам не знає що. Наступний допис буде у спамі.
показати весь коментар
17.09.2022 23:17 Відповісти
грінпісобандерівці!
показати весь коментар
17.09.2022 20:26 Відповісти
Так їм, падлам.
показати весь коментар
17.09.2022 20:27 Відповісти
Грета стає Стефанією..
.Бандерою
показати весь коментар
17.09.2022 20:31 Відповісти
щє б ***** де знайшли і в море кинули з якорем на клешні,
як зникаючий вид кремлекраба обколотого - їм би ціни не було.
показати весь коментар
17.09.2022 20:33 Відповісти
Не станут они море этим дерьмом загрязнять.
показати весь коментар
17.09.2022 20:35 Відповісти
вважаєте? - ну нехай закопають, чи спалять - це не принципово...
показати весь коментар
17.09.2022 20:45 Відповісти
Т кіпіння пропан-бутана -41 С. Море не забруднить. Хіба що атмосферу.
показати весь коментар
17.09.2022 21:27 Відповісти
Речь про *****
показати весь коментар
17.09.2022 21:29 Відповісти
Молодцы, а то европейцы ***** всасывают, что сосать русский газ - это *****.
И пора бы уже перекрыть полностью транзит через Украину - ХВАТИТ !!!
показати весь коментар
17.09.2022 20:55 Відповісти
Фінляндія лідер Європи по зменшенню використання газу.
показати весь коментар
18.09.2022 00:39 Відповісти
Ось про транзит 100% всмокталися в цю трубу по вуха. Підірвати її до біса.
показати весь коментар
17.09.2022 21:10 Відповісти
Хоча... у Західній Україні, 90% мають врізки в трубу, там села від цього харчуються. Перекрити, то буде... щось погане.
показати весь коментар
17.09.2022 21:16 Відповісти
"Хахли тирят ґаз?". А як "харчуються"? Носять в балонах через кордон?
показати весь коментар
17.09.2022 21:32 Відповісти
Читати не вмієш? Йде труба, в неї робиться врізка, причому при повному тиску, зварювальним апаратом. Робиш врізку, і ти пан, за газ не платиш взагалі.
показати весь коментар
17.09.2022 21:50 Відповісти
Брєд.
показати весь коментар
18.09.2022 00:40 Відповісти
и по теме :

У порту грузинського Поті розвантажився російський нафтовий танкер,

Про це повідомляє «Новости-Грузия».

Організація «Антикорупційний рух» поширила інформацію про те, що російська «Роснєфть» розвантажила у порту Поті до 5 тисяч тонн дизелю, та що підсанкційний вантаж привіз танкер Calliope під російським прапором.
Слідча служба Мінфіну Грузії після цього опублікувала заяву, у якій підтверджує факт заходу й розвантаження цього судна, але стверджує, що це не було порушенням санкцій.
«За результатами перевірки, проведеної Агентством морського транспорту Мінекономіки, підтверджено, що міжнародні санкції не поширюються на судно та компанію-власницю. Також за результатами перевірки Службою доходів підтверджено, що санкції не поширюються і на вантаж», - йдеться у заяві.
показати весь коментар
17.09.2022 22:08 Відповісти
грінпіс красунчики. а вся европа вважає що написавши допис СТОЯТИ З УКРАЇНОЮ вони свій трудодень виконали.
показати весь коментар
18.09.2022 07:16 Відповісти
 
 