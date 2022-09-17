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Новости За рубежом
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Финляндия (769) Greenpeace (26) сжиженный газ (32)

Экоактивисты помешали разгрузить российский газовоз в финском порту Торнио

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

терминал,танкер,спг

Экологическая организация "Гринпис" помешала в субботу разгрузке российского газовоза, доставившего партию сжиженного природного газа (СПГ) в финский порт Торнио (Tornio).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Активисты "Гринпис" на байдарках стараются предотвратить швартовку судна, а альпинисты заняли краны для разгрузки газа с судна, говорится в заявлении представителей организации. Greenpeace Nordic заявила, что хочет, чтобы правительство Финляндии прекратило импорт российского ископаемого газа.

Танкер принадлежит финской государственной компании Gasum. Компания в свою очередь сообщила порталу Yle, что придерживается действующих правил.

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Топ комментарии
+19
Європейська? А мільйони какаяразніц - це в якій країні, не підкажете?
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17.09.2022 20:43
+18
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17.09.2022 20:17
+11
Грінпіс на боці добра
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17.09.2022 20:19
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17.09.2022 20:17 Ответить
Грінпіс на боці добра
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17.09.2022 20:19 Ответить
нарешті.
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18.09.2022 02:27 Ответить
Дивіться щоб завтра американські газовози не блокували, десь у Гамбурзі, наприклад
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18.09.2022 08:56 Ответить
фіни й досі ********** оркський газ та залюбки торгують з мордором?
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17.09.2022 20:20 Ответить
Ви здивовані? На все треба час.Звідки газ в газосхощах ЄС? В тому числі з рашки. Крім того це можуть якісь ф'ючерси, від яких «важко» відмовитись.
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17.09.2022 20:26 Ответить
я гадав, що газ є у Норвегії
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17.09.2022 20:28 Ответить
Є,але не ті обсяги, може бути законтрактований, або ще щось.
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17.09.2022 20:32 Ответить
А це стара європейська звичка - і рибку з'їсти і на х*й сісти.
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17.09.2022 20:36 Ответить
Європейська? А мільйони какаяразніц - це в якій країні, не підкажете?
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17.09.2022 20:43 Ответить
Хіба Україна з 2014 року припиняла колись транзит російського газу?
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17.09.2022 21:06 Ответить
А хитрожопість людей лише російського газу стосується? Зі своїми співгромадянами спочатку розберіться, які навіть через півроку війни хочуть і нашу рибку з'істи, і на російське щось сісти, а потім будете інших звинувачувати в хитрожопості.
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17.09.2022 22:12 Ответить
Ви праві. Вже вісім років воюємо, а торгівлю не зупиняємо. Все зав'язано на енергоносіях, на жаль.
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17.09.2022 22:55 Ответить
Добре, що порозумілися.
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17.09.2022 22:57 Ответить
Розумні люди завжди дійдуть згоди.
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18.09.2022 10:28 Ответить
"фіни й досі ********** оркський газ та залюбки торгують з мордором?"

Так, так само як і Україна транзитує і купує російський газ. Не знав?
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17.09.2022 20:55 Ответить
що купує не знав, а транзитує, мабуть, згідно домовленностям з постачальниками зброї до України?
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17.09.2022 21:04 Ответить
Україна має забов"язання перед країнами ЄС, які з того газу користаються, мабуть і Німеччина теж в числі тих країн. То тільки русскіє плюють на всі контракти і домовленності і забов"язання.
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18.09.2022 02:29 Ответить
Майже таке ви написали про німців. Може досить агресії проти других.
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17.09.2022 23:02 Ответить
Карочє, ***** не виконав своїх фінансових зобов'язань перед організацією
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17.09.2022 20:23 Ответить
аплодую грінпісу...
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17.09.2022 20:25 Ответить
Неожиданно, оказывается у россии есть танкеры для газа. А только игра на трубе. А когда прижало, так и газовозы нашлись.
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17.09.2022 20:26 Ответить
Танкер належить фінській державній компанії Gasum Джерело: https://censor.net/ua/n3367846
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17.09.2022 20:34 Ответить
А как они газ закачали?
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17.09.2022 20:45 Ответить
Понятия не имею, я не спец. Но пароход финский.
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17.09.2022 20:46 Ответить
З терміналу. А що?

BTW танкери - це судна для перевезення нафти та нафтопродуктів, а не газу.
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17.09.2022 21:38 Ответить
Кацапи не такі вже й дурники, років 10 тому був побудований завод "Зірка", на якому, серед іншого працює найбільший баштовий кран Євразії. Вони вже випустили 10 газо-нафто танкерів "Афромак" а СПГ заводи є на Ямалі, і зараз роблять у Владивостоці. Я здивований, що вони ще газ до Фінляндії возять. Там В'єтнам з Індонезією і Пакистаном, слиною бризкають, Японія газ за рублі почала купувати.... Та не моя справа, там самі розберуться.
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17.09.2022 21:06 Ответить
10 газо-нафто танкерів "Афромак

Таких не буває. Автор статті, з якої Ви взяли цю інформацію, ніц не тямить у тому, що пише.
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17.09.2022 21:42 Ответить
Вот приведение, фейк.... хотя реальный "Афромак" (ссылка)
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17.09.2022 22:26 Ответить
Безкоштовний лікнеп:

1. Не буває ніякого Афромаку. Є AFRАMAX. До Африки ніякого стосунку немає. Значення назви - Average Freight Rate Assessment (AFRA)
2.Ця назва - не тип судна, а розмір (deadweight). Десь від 80 до 120 тис.т
3. Типу судна нафто-газо танкер (як у вашому допису) не існує. Або танкер (для нафти та нафто продуктів) або газовоз. Це абсолютно різні типи суден с різним грузовим обладнанням.
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17.09.2022 22:48 Ответить
Згоден, і нафта з Раші в Індію не йде, і жопу витирати не треба. "в стране с бумагой напряженка.
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17.09.2022 23:02 Ответить
Ви читати взагалі вмієте? Ще раз, останній:
Не буває газонафто танкерів, як ви написали. Бувають окремо газовози та нафтотанкери.
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17.09.2022 23:10 Ответить
Читати вмієш? бувають газо і нафто, і інші танкери, навіть десантні кораблі. Танкер, це перевезення вантажів. Що за вантажі? Та хоч мавпи типу тебе. мавпотанкер)))
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17.09.2022 23:18 Ответить
Це про що? "Особый взлет свободной мысли"(с)?
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17.09.2022 23:13 Ответить
Ось. танкер СПГ (Ссылка)
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17.09.2022 23:07 Ответить
Если мне память не изменяет эти суда ограничены в передвижении. Ходят либо в пределах одного моря либо недалеко от береговой линии.
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17.09.2022 23:08 Ответить
Ось нафтотанкер (посилання). Просто посвистіти охота?
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17.09.2022 22:48 Ответить
Никакой инфы кроме Мономаха по судам этого класса не видно.
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17.09.2022 23:04 Ответить
Це троль. Несе сам не знає що. Наступний допис буде у спамі.
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17.09.2022 23:17 Ответить
грінпісобандерівці!
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17.09.2022 20:26 Ответить
Так їм, падлам.
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17.09.2022 20:27 Ответить
Грета стає Стефанією..
.Бандерою
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17.09.2022 20:31 Ответить
щє б ***** де знайшли і в море кинули з якорем на клешні,
як зникаючий вид кремлекраба обколотого - їм би ціни не було.
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17.09.2022 20:33 Ответить
Не станут они море этим дерьмом загрязнять.
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17.09.2022 20:35 Ответить
вважаєте? - ну нехай закопають, чи спалять - це не принципово...
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17.09.2022 20:45 Ответить
Т кіпіння пропан-бутана -41 С. Море не забруднить. Хіба що атмосферу.
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17.09.2022 21:27 Ответить
Речь про *****
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17.09.2022 21:29 Ответить
Молодцы, а то европейцы ***** всасывают, что сосать русский газ - это *****.
И пора бы уже перекрыть полностью транзит через Украину - ХВАТИТ !!!
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17.09.2022 20:55 Ответить
Фінляндія лідер Європи по зменшенню використання газу.
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18.09.2022 00:39 Ответить
Ось про транзит 100% всмокталися в цю трубу по вуха. Підірвати її до біса.
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17.09.2022 21:10 Ответить
Хоча... у Західній Україні, 90% мають врізки в трубу, там села від цього харчуються. Перекрити, то буде... щось погане.
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17.09.2022 21:16 Ответить
"Хахли тирят ґаз?". А як "харчуються"? Носять в балонах через кордон?
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17.09.2022 21:32 Ответить
Читати не вмієш? Йде труба, в неї робиться врізка, причому при повному тиску, зварювальним апаратом. Робиш врізку, і ти пан, за газ не платиш взагалі.
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17.09.2022 21:50 Ответить
Брєд.
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18.09.2022 00:40 Ответить
и по теме :

У порту грузинського Поті розвантажився російський нафтовий танкер,

Про це повідомляє «Новости-Грузия».

Організація «Антикорупційний рух» поширила інформацію про те, що російська «Роснєфть» розвантажила у порту Поті до 5 тисяч тонн дизелю, та що підсанкційний вантаж привіз танкер Calliope під російським прапором.
Слідча служба Мінфіну Грузії після цього опублікувала заяву, у якій підтверджує факт заходу й розвантаження цього судна, але стверджує, що це не було порушенням санкцій.
«За результатами перевірки, проведеної Агентством морського транспорту Мінекономіки, підтверджено, що міжнародні санкції не поширюються на судно та компанію-власницю. Також за результатами перевірки Службою доходів підтверджено, що санкції не поширюються і на вантаж», - йдеться у заяві.
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17.09.2022 22:08 Ответить
грінпіс красунчики. а вся европа вважає що написавши допис СТОЯТИ З УКРАЇНОЮ вони свій трудодень виконали.
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18.09.2022 07:16 Ответить
 
 