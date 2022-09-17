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Экоактивисты помешали разгрузить российский газовоз в финском порту Торнио
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Экологическая организация "Гринпис" помешала в субботу разгрузке российского газовоза, доставившего партию сжиженного природного газа (СПГ) в финский порт Торнио (Tornio).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Активисты "Гринпис" на байдарках стараются предотвратить швартовку судна, а альпинисты заняли краны для разгрузки газа с судна, говорится в заявлении представителей организации. Greenpeace Nordic заявила, что хочет, чтобы правительство Финляндии прекратило импорт российского ископаемого газа.
Танкер принадлежит финской государственной компании Gasum. Компания в свою очередь сообщила порталу Yle, что придерживается действующих правил.
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+19 Ahmed Nunji
показать весь комментарий17.09.2022 20:43
+18 YU ST
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+11 Mykhailo Stepanov
показать весь комментарий17.09.2022 20:19
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Так, так само як і Україна транзитує і купує російський газ. Не знав?
BTW танкери - це судна для перевезення нафти та нафтопродуктів, а не газу.
Таких не буває. Автор статті, з якої Ви взяли цю інформацію, ніц не тямить у тому, що пише.
1. Не буває ніякого Афромаку. Є AFRАMAX. До Африки ніякого стосунку немає. Значення назви - Average Freight Rate Assessment (AFRA)
2.Ця назва - не тип судна, а розмір (deadweight). Десь від 80 до 120 тис.т
3. Типу судна нафто-газо танкер (як у вашому допису) не існує. Або танкер (для нафти та нафто продуктів) або газовоз. Це абсолютно різні типи суден с різним грузовим обладнанням.
Не буває газонафто танкерів, як ви написали. Бувають окремо газовози та нафтотанкери.
.Бандерою
як зникаючий вид кремлекраба обколотого - їм би ціни не було.
И пора бы уже перекрыть полностью транзит через Украину - ХВАТИТ !!!
У порту грузинського Поті розвантажився російський нафтовий танкер,
Про це повідомляє «Новости-Грузия».
Організація «Антикорупційний рух» поширила інформацію про те, що російська «Роснєфть» розвантажила у порту Поті до 5 тисяч тонн дизелю, та що підсанкційний вантаж привіз танкер Calliope під російським прапором.
Слідча служба Мінфіну Грузії після цього опублікувала заяву, у якій підтверджує факт заходу й розвантаження цього судна, але стверджує, що це не було порушенням санкцій.
«За результатами перевірки, проведеної Агентством морського транспорту Мінекономіки, підтверджено, що міжнародні санкції не поширюються на судно та компанію-власницю. Також за результатами перевірки Службою доходів підтверджено, що санкції не поширюються і на вантаж», - йдеться у заяві.