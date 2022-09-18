Україна обов’язково повернеться у Херсон, Бердянськ і всі окуповані міста, - Зеленський

Україна обов’язково повернеться в усі окуповані Росією міста, зокрема у Херсон і Бердянськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що 17 вересня у кількох наших містах мали б відзначатися їхні дні. Зокрема в Херсоні та Бердянську, які поки що залишаються під контролем загарбників.

"Поки що. Хоч би які сили окупанти витрачали на них і хоч би що вони там не розказували, наш Херсон і наш Бердянськ жодної хвилини не втрачали своєї української душі, жодної хвилини не втрачали віри в Україну. І жодної хвилини ми про них не забуваємо й обов’язково повернемося", - наголосив Зеленський.

Президент також розповів, що звільнені райони Харківської області повертаються до життя: доправляються продукти та ліки; з‘являється енергозабезпечення; привезено пенсії; відновлюється робота транспорту й залізниці.

"Настане час - відбудуємо й усе, що зруйнували окупанти. І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що під окупацією. І про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. Звичайно, і про Крим. Україна повернеться. Україна переможе!" - додав глава держави.

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