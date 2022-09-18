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Україна обов’язково повернеться у Херсон, Бердянськ і всі окуповані міста, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна обов’язково повернеться в усі окуповані Росією міста, зокрема у Херсон і Бердянськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що 17 вересня у кількох наших містах мали б відзначатися їхні дні. Зокрема в Херсоні та Бердянську, які поки що залишаються під контролем загарбників.

"Поки що. Хоч би які сили окупанти витрачали на них і хоч би що вони там не розказували, наш Херсон і наш Бердянськ жодної хвилини не втрачали своєї української душі, жодної хвилини не втрачали віри в Україну. І жодної хвилини ми про них не забуваємо й обов’язково повернемося", - наголосив Зеленський.

Президент також розповів, що звільнені райони Харківської області повертаються до життя: доправляються продукти та ліки; з‘являється енергозабезпечення; привезено пенсії; відновлюється робота транспорту й залізниці.

"Настане час - відбудуємо й усе, що зруйнували окупанти. І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що під окупацією. І про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. Звичайно, і про Крим. Україна повернеться. Україна переможе!" - додав глава держави.

Також читайте: Наші захисники поступово витискають загарбників, але потрібен час і зусилля, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Можна скільки завгодно знімати патріотичні відосіки, однак за розмінування Чонгару, за вилучені клістони у частинах ппо, за знищення ракетної програми, за продаж гуманітарки під час війни, за призначення рашистскою агентури на ключові для державної безпеки посади, за непідготовку до війни та ще за багато злочинів, цей бородатий вилупок має відповідати в суді.
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18.09.2022 07:55
+13
Це ті які ви "хероїчно здали" разом з-
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18.09.2022 07:31
+8
Досить вже обіцяти. Закрий рота.
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18.09.2022 07:13
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закликун всім робити - самому ні....
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18.09.2022 06:46 Відповісти
в мене є коник-поні - саме під тебе і треуголка...
сам в бій коника поведеш?
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18.09.2022 06:50 Відповісти
Без тебе і зеленого шапіто.
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18.09.2022 07:05 Відповісти
Досить вже обіцяти. Закрий рота.
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18.09.2022 07:13 Відповісти
а він ніколи його не закрие.
рот - то його робота.
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18.09.2022 07:34 Відповісти
Це ті які ви "хероїчно здали" разом з-
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18.09.2022 07:31 Відповісти
Можна скільки завгодно знімати патріотичні відосіки, однак за розмінування Чонгару, за вилучені клістони у частинах ппо, за знищення ракетної програми, за продаж гуманітарки під час війни, за призначення рашистскою агентури на ключові для державної безпеки посади, за непідготовку до війни та ще за багато злочинів, цей бородатий вилупок має відповідати в суді.
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18.09.2022 07:55 Відповісти
хлопці не смішить мене...
а ви і правду думали не клована вибрали?
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18.09.2022 08:01 Відповісти
і пра лісапет вірили? і пра не ******* теж?
десь шось я пропустив...
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18.09.2022 08:09 Відповісти
пропустили період з 25.03.1999 по 2019рік. , в який, власне, і стало можливим поява такого персонажа.
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18.09.2022 10:01 Відповісти
Так і будемо гратися: Зеля буде щось здавати. а ЗСУ потім буде відбивати.
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18.09.2022 08:21 Відповісти
ТВАРЮКА !!!! ЧИЇМИ ЖИТТЯМИ ТИ СОБРАВСЯ ВСЕ ЗВІЛЬНЯТИ ?? СВОЇМ , ДЕРЬМАКА , ВЕРЕЩАЛКИ , АГРОХІМІЇ ..... ???? ДЕ АЗОВЦІ , ЯКИХ ТИ ВІДДАЛО НА МУКИ ??? ЯК ТАМ " СПЕЦОПЕРАЦІЯ ПО ЗВІЛЬНЕННЮ ЧЕРЕЗ ПОЛОН """ ??
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18.09.2022 08:51 Відповісти
Юг Украины сдал Оманский Осел с Елдаком, бакановым и верещюк согласно договорняка в Омане между патрушевым и бениным Нариком, Украина платит огромную цену за выбор ЗЕБыдла в 19 году!!!
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18.09.2022 10:31 Відповісти
до повернення в Херсон та область дуже хочеться знати прізвища тих хто херсонщину здав
а то у нас виходить що Суми ніхто не здав, всю північ, південь, ніхто не здавав
і вагнерівців ***** не здавали, АЗОВЦІВ з морпіхами, теж не здали
хто це так крепко впирався *********** оркам???
назвіть цих нездавальщиків
чи, млять, дивитеся в дзеркало та бачите зрадника???
чи може НЕ НА ЧАСІ????говорити про це???
бо вони всі, ****, досі у владі....
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18.09.2022 10:41 Відповісти
❤️
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18.09.2022 10:43 Відповісти
Вернулась шарманка, о чём-то вздыхая
Вернулась шарманка, ночами рыдая
Страдает шарманка, стирая улыбки
Рыдает шарманка с душой первой скрипки
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18.09.2022 11:44 Відповісти
👏👏👏🤣🤣🤣
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12.11.2022 20:03 Відповісти
правильно. зрады нет.
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19.09.2022 04:22 Відповісти
 
 