Російські підрозділи втратили половину військових та понад 200 одиниць техніки під час відступу з Харківщини, - Генштаб

Під час відступу окупантів з Харківської області російські підрозділи втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"За уточненою інформацією, під час відступу окупантів з Харківської області, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил Російської Федерації втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.

Крім того, 64-та окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, а військову частину готують до розформування", - повідомили в Генштабі.

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