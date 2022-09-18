Російські підрозділи втратили половину військових та понад 200 одиниць техніки під час відступу з Харківщини, - Генштаб
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Під час відступу окупантів з Харківської області російські підрозділи втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"За уточненою інформацією, під час відступу окупантів з Харківської області, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил Російської Федерації втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.
Крім того, 64-та окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, а військову частину готують до розформування", - повідомили в Генштабі.
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