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Російські підрозділи втратили половину військових та понад 200 одиниць техніки під час відступу з Харківщини, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,воїн,захисник,піхота

Під час відступу окупантів з Харківської області російські підрозділи втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"За уточненою інформацією, під час відступу окупантів з Харківської області, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил Російської Федерації втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.

Крім того, 64-та окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, а військову частину готують до розформування", - повідомили в Генштабі.

Також читайте: ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу шести населених пунктів, на Авдіївському напрямку ворог зазнає значних втрат, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Ця бурятська 64 бригада вбивць Б гвалтівників і мародерів відома звірствами в Бучі.Весною їм пощипаним добряче вдалось здриснути з-під Столиці,та карма дістала тих покидьків на Слобожанщині.
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18.09.2022 08:33
+15
Просто Кремль решил присоединиться к Рамштайн-5 и проспонсировать техникой ВСУ.
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18.09.2022 08:19
+11
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18.09.2022 09:51
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Просто Кремль решил присоединиться к Рамштайн-5 и проспонсировать техникой ВСУ.
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18.09.2022 08:19 Відповісти
Судячи по нашим офіційним цифрам від Генштабу ЗСУ, загальні втрати орків від 1 вересня до сьогодні більше 2000 вбитими (тобто поранених теоретично може бути 4000-6000), кілька сотень полонених, більше 200 одиниць бронетехніки неушкодженої і стільки ж пошкодженої, але ремонтопридатної взято трофеями, кількість повністю знищеної ворожої техніки не підлягає обліку на даний момент. Тобто практично знищено цілу дивізію орків, як я розумію.
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18.09.2022 12:13 Відповісти
Ця бурятська 64 бригада вбивць Б гвалтівників і мародерів відома звірствами в Бучі.Весною їм пощипаним добряче вдалось здриснути з-під Столиці,та карма дістала тих покидьків на Слобожанщині.
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18.09.2022 08:33 Відповісти
Втратили-втратили, багато втратили а всеодно лізуть наче зомбаки!
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18.09.2022 09:06 Відповісти
На Кубані орки проти ЗСУ вже будуть на тачанках воювати.
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18.09.2022 12:03 Відповісти
Ну, батько Махно, тоже воевал на тачанках...
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18.09.2022 17:09 Відповісти
по ватних передачах розказують байку про контрвідхід орків ...
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18.09.2022 09:33 Відповісти
Стільки техніки нам навіть німеччина не постачала.
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18.09.2022 09:36 Відповісти
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18.09.2022 09:51 Відповісти
Вопрос только, почему им из окружения в Изюме дали выйти. Не успели замкнуть кольцо, или договорняк за сдачу кацапами без боя северо- востока Харьковской области.
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18.09.2022 14:41 Відповісти
касапе, дурнику, це був не "вихід" орків з оточення, а панічна ВТЕЧА, кинувши важку техніку, хто на чому, на вантажівках, віджатих легковушках і навіть велосипедах, рюZьке вітязєв банально неможливо було наздогнати.)))
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18.09.2022 23:18 Відповісти
В Изюме мог быть котел для 1-й танковой армии, и наши репортеры целый день об этом трещали, а потом оказалось, что котла не произошло, кацапы и большинство техники вышли, но и севернее Харькова (Казачья Лопань и т.п.) рашисты свалили без сопротивления. И да, я такой же кацап как и ты.
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19.09.2022 17:41 Відповісти
террорист Гиркин, хоть и гондон, но пизидт без прикрас как есть об "успехах" "второй" армии
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19.09.2022 17:43 Відповісти
Іди, спитай у нашіх бійців, як цапи Купʼянск та Ізюм без бою залишили.
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18.09.2022 23:52 Відповісти
Не просто 64 бригада, а "гвардійська"!
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18.09.2022 23:50 Відповісти
 
 