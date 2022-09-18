Німеччина закликає залучити ООН до розслідування воєнних злочинів в Ізюмі

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вважає за доцільне підключення ООН до розслідування ситуації з масовими похованнями в Ізюмі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на медіагрупу Funke.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт закликала розслідувати можливі воєнні злочини у місті Ізюм в Харківській області, де було знайдено масові поховання. Очільниця оборонного відомства ФРН заявила, що вважає за доцільне підключення до слідчих заходів ООН.

"Необхідно, щоб ці жахливі злочини були неодмінно розслідувані - в ідеалі силами ООН", - заявила Ламбрехт, яка представляє Соціал-демократичну партію Німеччини. Доступ всесвітньої організації має бути надано якнайшвидше, щоб забезпечити збереження доказів.

"Відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом", - резюмувала Ламбрехт.

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Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур. У Мінреінтеграції ж припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж у Бучі.

Голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там "росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами".

В Інституті вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.