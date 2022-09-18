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Німеччина закликає залучити ООН до розслідування воєнних злочинів в Ізюмі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вважає за доцільне підключення ООН до розслідування ситуації з масовими похованнями в Ізюмі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на медіагрупу Funke.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт закликала розслідувати можливі воєнні злочини у місті Ізюм в Харківській області, де було знайдено масові поховання. Очільниця оборонного відомства ФРН заявила, що вважає за доцільне підключення до слідчих заходів ООН.

"Необхідно, щоб ці жахливі злочини були неодмінно розслідувані - в ідеалі силами ООН", - заявила Ламбрехт, яка представляє Соціал-демократичну партію Німеччини. Доступ всесвітньої організації має бути надано якнайшвидше, щоб забезпечити збереження доказів.

"Відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом", - резюмувала Ламбрехт.

Також дивіться: На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї родини з 5-річною дитиною. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур. У Мінреінтеграції ж припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж у Бучі.

Голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там "росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами".

В Інституті вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
до сраки ті розслідування. хочете покарання - дайте зброю. не хочете - закрийте рота.
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18.09.2022 12:04
+3
ООН - 🙈🙉🙊 , який сенс з тих дармоїдів нікчемних з ООН? МН17 розслідують досі. Вони поки розслідують ***** помре й усі хто винен й тоді вони "жорстко засудять".
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18.09.2022 11:46
+3
и следователи должны быть все как один из бурятии и дагестана? рф же входит в оон
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18.09.2022 11:56
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ООН - 🙈🙉🙊 , який сенс з тих дармоїдів нікчемних з ООН? МН17 розслідують досі. Вони поки розслідують ***** помре й усі хто винен й тоді вони "жорстко засудять".
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18.09.2022 11:46 Відповісти
Угу,пробуйте долучати.Кацапи все одно заборонять.Дуже дієва організація.
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18.09.2022 11:47 Відповісти
и следователи должны быть все как один из бурятии и дагестана? рф же входит в оон
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18.09.2022 11:56 Відповісти
З крьісма візьміть військову прокуратуру в повному складі
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18.09.2022 13:04 Відповісти
до сраки ті розслідування. хочете покарання - дайте зброю. не хочете - закрийте рота.
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18.09.2022 12:04 Відповісти
ООНу зараз не до Ізюма, вони зараз заклопотані аміаком
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18.09.2022 12:07 Відповісти
Що можуть розслiдувати цi iмпотенти?
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18.09.2022 12:08 Відповісти
Для чого? Щоб почути чергову "глибоку стурбованість" Вони більше неграми переймаються чим Европою
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18.09.2022 12:15 Відповісти
ООН, Міжнародний червоний хрест, інші тіпа організації, як торгувати зерно та аміаком вони тут як тут а як розслідувати вбивства та знущання українців то їх потрібно ще просити?.
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18.09.2022 12:29 Відповісти
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
Где танки?
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18.09.2022 13:21 Відповісти
Росія сьогодні знову обстріляла табір війсково-полоненних
українців. Мар'їнка знову.
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18.09.2022 13:24 Відповісти
Це щоб раша знала все з перших рук
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18.09.2022 17:43 Відповісти
 
 