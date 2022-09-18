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Минулої доби знищено 5 ворожих безпілотників та вертоліт, - Повітряні сили
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17 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня та один вертоліт Ка-52.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила близько десяти авіаударів про окупаційних військах. Завдано вогневого ураження по польових складах боєприпасів, скупченню живої сили та техніки противника, а також і засобах протиповітряної оборони рашистів", - йдеться у повідомленні.
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