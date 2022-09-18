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Минулої доби знищено 5 ворожих безпілотників та вертоліт, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

17 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня та один вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила близько десяти авіаударів про окупаційних військах. Завдано вогневого ураження по польових складах боєприпасів, скупченню живої сили та техніки противника, а також і засобах протиповітряної оборони рашистів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Увечері 17 вересня у небі над Херсонщиною збито російський безпілотник, - повітряне командування "Південь"

Автор: Ірина Дашківська
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Дуже файно.
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18.09.2022 11:58 Відповісти
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18.09.2022 12:01 Відповісти
5 ? 5 беспилотников? и вертолет? маладцы !!!
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18.09.2022 12:04 Відповісти
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18.09.2022 12:12 Відповісти
Все намагаюсь зрозуміти, вони настільки тупі, чи настільки нахабні?
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18.09.2022 12:33 Відповісти
І тупі , і нахабні , і покидьки 😠
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18.09.2022 14:59 Відповісти
Дякуємо вам, рідненькі. Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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18.09.2022 12:35 Відповісти
 
 