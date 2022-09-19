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На Херсонщині російські окупанти змушують людей будувати оборонні укріплення, - Соболевський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,херсонська

На Херсонщині російські загарбники примушують місцевих жителів будувати для них оборонні укріплення.

Про це повідомив у телеграмі перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Знову з'явилися повідомлення про примус мирного населення Херсонщини до "громадської праці", у тому числі, під час будівництва оборонних укріплень", - написав Соболевський.

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Він також закликав усіх, хто постраждав від цих дій росіян, повідомляти СБУ. Збереження анонімності гарантується.
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Топ коментарі
+15
Как эти жители сейчас вспоминают "незлим тихим словом" предательство властью юга Украины.
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19.09.2022 00:17
+5
Раша, з точки зору їх "законодавства", не веде війну в Україні.

Їх статус в Запорізькій і Херсонських областях взагалі не визначений (за їх же "законодавством"). Вони, по-простому кажучи, озброєні терористи.
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19.09.2022 00:48
+5
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19.09.2022 01:32
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Как эти жители сейчас вспоминают "незлим тихим словом" предательство властью юга Украины.
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19.09.2022 00:17 Відповісти
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19.09.2022 01:32 Відповісти
а биКанов із шафєром де??
мабудь у Лондоні??
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19.09.2022 00:22 Відповісти
Шо им там у Лондоне делать? Они на Мальдивах по пальмами коктейли жлуктят
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19.09.2022 00:57 Відповісти
Вчіться. Беріть приклад.

Переймайте методи, але з розумом та без слідів. Вони повинні заплати своїм існуванням за те що спробували знищити українців.
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19.09.2022 00:24 Відповісти
Ями копати окупантам! Аби вже ніколи не вишкребнулися з них.
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19.09.2022 00:28 Відповісти
Раша, з точки зору їх "законодавства", не веде війну в Україні.

Їх статус в Запорізькій і Херсонських областях взагалі не визначений (за їх же "законодавством"). Вони, по-простому кажучи, озброєні терористи.
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19.09.2022 00:48 Відповісти
Злочини Зелі і слуг найбільші за всю історію України, їх підготовка до капітуляції країни вже обійшлася страшною ціною і це ще не кінець. Повернення зданих територій для ЗСУ тепер надскладне завдання, а зелена погань вже ожила, видно сліди зради приховала і успішно прикидається проукраїнською.

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19.09.2022 02:10 Відповісти
Глупі виродки, вони їм настроют
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19.09.2022 06:20 Відповісти
 
 