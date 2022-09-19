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На Херсонщині російські окупанти змушують людей будувати оборонні укріплення, - Соболевський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Херсонщині російські загарбники примушують місцевих жителів будувати для них оборонні укріплення.
Про це повідомив у телеграмі перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
"Знову з'явилися повідомлення про примус мирного населення Херсонщини до "громадської праці", у тому числі, під час будівництва оборонних укріплень", - написав Соболевський.
Він також закликав усіх, хто постраждав від цих дій росіян, повідомляти СБУ. Збереження анонімності гарантується.
Топ коментарі
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+5 Y.M. Z.
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+5 Voc Vox
показати весь коментар19.09.2022 01:32
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мабудь у Лондоні??
Переймайте методи, але з розумом та без слідів. Вони повинні заплати своїм існуванням за те що спробували знищити українців.
Їх статус в Запорізькій і Херсонських областях взагалі не визначений (за їх же "законодавством"). Вони, по-простому кажучи, озброєні терористи.