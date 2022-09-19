Противники президента Молдови Санду готується до нічного протесту під офісом президента

У другій половині дня в неділю, 18 вересня, активісти партії "Шор" зібралися на акцію протесту перед офісом президента і парламентом у Кишиневі. Лідери партії встановили кілька наметів і заявили, що планують продовжувати акцію протесту безперервно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Молдовська служба Радіо Свобода.

Учасники протесту скандували гасла проти президентки Майї Санду та на підтримку свого лідера-утікача Ілана Шора з вимогою організації дострокових парламентських виборів. Шор віртуально з’явився на акції протесту та поспілкувався з протестувальниками через відео, яке транслювалося на екрані.

Партія, лідери якої перебувають під кримінальним розслідуванням за ймовірну причетність до низки злочинів, каже, що виступає проти чинного уряду через не достатні заходи у боротьбі зі зростанням інфляції та зниженням рівня життя.

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В офісі президента не коментували організацію протесту. Однак віцепрем’єр Андрей Спіну написав, що це "хороший знак", тобто доказ того, з якою серйозністю уряд боротиметься з корупцією. "Вони, злодії, знають, що ми підемо до кінця, і країна від них позбудеться", – написав Спіну, уточнивши, що не має на увазі "простих людей, які з різних причин опиняються на вулицях".

Віцеспікер парламенту від правлячої партії Міхай Попшой назвав протест як "спробу політично заробити на потребах людей і бідності".

Організатори заявили, що багато протестувальників приїхали з-за меж Кишинева. Більшість із них покинули акцію після кількох годин проведення.

Партія "Шор" протягом останніх місяців організувала кілька протестів, викликаних позбавленням декотрих своїх депутатів недоторканності у зв’язку з розслідуваннями щодо корупції.

Ілан Шор, лідер партії, переховується за кордоном, куди він втік у червні 2019 року, коли його союзники з Демократичної партії були усунені від влади. У 2017 році Шор був засуджений до понад 7 років позбавлення волі за шахрайство та відмивання грошей.

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