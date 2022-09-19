Противники президента Молдови Санду готується до нічного протесту під офісом президента
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У другій половині дня в неділю, 18 вересня, активісти партії "Шор" зібралися на акцію протесту перед офісом президента і парламентом у Кишиневі. Лідери партії встановили кілька наметів і заявили, що планують продовжувати акцію протесту безперервно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Молдовська служба Радіо Свобода.
Учасники протесту скандували гасла проти президентки Майї Санду та на підтримку свого лідера-утікача Ілана Шора з вимогою організації дострокових парламентських виборів. Шор віртуально з’явився на акції протесту та поспілкувався з протестувальниками через відео, яке транслювалося на екрані.
Партія, лідери якої перебувають під кримінальним розслідуванням за ймовірну причетність до низки злочинів, каже, що виступає проти чинного уряду через не достатні заходи у боротьбі зі зростанням інфляції та зниженням рівня життя.
В офісі президента не коментували організацію протесту. Однак віцепрем’єр Андрей Спіну написав, що це "хороший знак", тобто доказ того, з якою серйозністю уряд боротиметься з корупцією. "Вони, злодії, знають, що ми підемо до кінця, і країна від них позбудеться", – написав Спіну, уточнивши, що не має на увазі "простих людей, які з різних причин опиняються на вулицях".
Віцеспікер парламенту від правлячої партії Міхай Попшой назвав протест як "спробу політично заробити на потребах людей і бідності".
Організатори заявили, що багато протестувальників приїхали з-за меж Кишинева. Більшість із них покинули акцію після кількох годин проведення.
Партія "Шор" протягом останніх місяців організувала кілька протестів, викликаних позбавленням декотрих своїх депутатів недоторканності у зв’язку з розслідуваннями щодо корупції.
Ілан Шор, лідер партії, переховується за кордоном, куди він втік у червні 2019 року, коли його союзники з Демократичної партії були усунені від влади. У 2017 році Шор був засуджений до понад 7 років позбавлення волі за шахрайство та відмивання грошей.
Будь ласка, зачекайте...
Йа!
Український мова йє дуже важке!
вспомните Донецк 14-го года.... к тому же не факт, что они все это время не готовились....
вопрос - что из этого выйдет?
А в Україні, на жаль, все відбувається навпаки: корупціонери у владі відкривають справи на чесних депутатів, волонтерів, саджають добровольців
Так просвітіть, які вимоги до Молдови, а які до України і можна буде порівняти хто попереду, а хто позаду.
Громадська думка Молдови щодо рашистського вектору розвитку держави уже давно канула в лету з обранням демократичної влади. Це в Україні спущені прокремлядські гауляйтери маскуються під демократично обраних
1-е и самое главное - никакое ЕС не светит, пока не решится вопрос с Приднестровьем, а способа, реального способа, пока никто не видит в принципе.
2-е немаловажное - абсолютное отсутствие собственных, хоть каких либо энергоресурсов, полная зависимость и не важно от кого.
Ну и 3-е - Европа никак не хочет заменить Россию в аграрном аспекте, то есть молдавские аграрии тупо выбрасывают урожай, в буквальном смысле этого слова, то, что идёт в Европу ничтожно мало и скорее является показательным моментом, на фоне того, что Россия забирала всё. И это психологически давит на людей. Если раньше мы зарабатывали, то теперь исключительно кредитуемся.
Показательный момент.
Раньше из числа уехавших из страны большая часть была - на заработки.
Сейчас же те, кто - навсегда.
Третя - взагалі не проблема: у вас то справжніх морозів нема (скільки то тих енергоресурсів вам потрібно...). І є проект будівництва АЕС, ще з совкових часів, який при Горбачову заморозили, бо не потягнули економічно. І, підозрюю, нема власних свердловин видобутку нафти та газу; хоча по сусідству в Румунії є... значить, і у вас мають бути поклади, нехай навіть невеликі, але для власних потреб иає вистачати.
Это как ?
У нас есть армия ?
Запретить голосовать людям с двойным гражданством ?
А кто тогда выберет это демократическое правительство и депутатов, которые чуть-чуть больше чем все имеют Румынское гражданство ?
Или запретить только тем, у кого Российское ?
Какая же это будет демократия ?!
Понимаете, лично я не против, чтобы диаспора и в России и в Европе, имела право голосовать, НО
В случае победы своего депутата или президента, должны собрать монатки и домой. А так получается они сидят там, налоги платят там, дети их учатся там, но они выбирают нам тех, с кем нам дальше жить и кто нами будет управлять. И возвращаться не собираются, от слова совсем.
Это как ?
У нас есть армия ?
Україна з радістю допоможе. Це пункт перший.
Пункт другий - є багато у світі дуже успішних країн, яки геть не мають власних енергоресурсів. Швейцарія, Сінгапур, Нова Зеландія...це нашвидкоруч. Якщо пошукаєте у гуглі, знайдете більше.
Пункт третій - гадаю, що це можна вирішити з ЄС. Не дуже швидко, але якще буде бажання. Або знайти інші ринки (Азія, Африка) У світі прогнозують (та вже є!) брак продуктів харчування . З молдавським вином вирішили, коли рашка відмовилась? Отож.
Звичайно це не справа 2 тижднів, або двох років. Але якщо робити кроки у нужному напрямку, усе буде.
PS Учора купив пляшку молдавського вина в Ашані)))
А как решили проблему с молдавским алкоголем ?
Я видимо что-то пропустил и не услышал, чтобы он куда-то хлынул в тех количествах, в которых Молдова способна его поставлять.
На жаль, в мене немає чарівної палички. А то б допомог просто зараз. А так - треба працювати.
А как решили проблему с молдавским алкоголем ?
Так раніше тільки рашка його і закупала. Зараз його можно знайти будь-де у Європі. В Азії - ні. А чому? Я купляв болгарське віно у Кореї та Сингапурі, тобто болгари спромоглися розширити ринок збуту. Хто Молдові заважає?
Но то, что он уже появился там - хорошая тенденция, но это дело времени.
А его у нас нет - страна нищает.
А по плодово-овощной теме - пока они что-то решат, отрасль умрёт.
Сейчас в магазине на 10 позиций - от силы 2-е молдавские. Тупо душат местных.
Ну будем надеяться на лучшее
це так само як хотів «повернути» в Україну лєгітімного януковича