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Новини За кордоном
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Молдова (1293) протест (2249) Майя Санду (204)

Противники президента Молдови Санду готується до нічного протесту під офісом президента

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санду

У другій половині дня в неділю, 18 вересня, активісти партії "Шор" зібралися на акцію протесту перед офісом президента і парламентом у Кишиневі. Лідери партії встановили кілька наметів і заявили, що планують продовжувати акцію протесту безперервно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  передає Молдовська служба Радіо Свобода.

Учасники протесту скандували гасла проти президентки Майї Санду та на підтримку свого лідера-утікача Ілана Шора з вимогою організації дострокових парламентських виборів. Шор віртуально з’явився на акції протесту та поспілкувався з протестувальниками через відео, яке транслювалося на екрані.

Партія, лідери якої перебувають під кримінальним розслідуванням за ймовірну причетність до низки злочинів, каже, що виступає проти чинного уряду через не достатні заходи у боротьбі зі зростанням інфляції та зниженням рівня життя.

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В офісі президента не коментували організацію протесту. Однак віцепрем’єр Андрей Спіну написав, що це "хороший знак", тобто доказ того, з якою серйозністю уряд боротиметься з корупцією. "Вони, злодії, знають, що ми підемо до кінця, і країна від них позбудеться", – написав Спіну, уточнивши, що не має на увазі "простих людей, які з різних причин опиняються на вулицях".

Віцеспікер парламенту від правлячої партії Міхай Попшой назвав протест як "спробу політично заробити на потребах людей і бідності".

Організатори заявили, що багато протестувальників приїхали з-за меж Кишинева. Більшість із них покинули акцію після кількох годин проведення.

Партія "Шор" протягом останніх місяців організувала кілька протестів, викликаних позбавленням декотрих своїх депутатів недоторканності у зв’язку з розслідуваннями щодо корупції.

Ілан Шор, лідер партії, переховується за кордоном, куди він втік у червні 2019 року, коли його союзники з Демократичної партії були усунені від влади. У 2017 році Шор був засуджений до понад 7 років позбавлення волі за шахрайство та відмивання грошей.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
сброд паганых совкопитеков -это как кусок дерьма где бы не был -везде воняет
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19.09.2022 01:11
+15
Санду,не чекай а підіймай служби безпеки!Це вороги Молдови насамперед,а не супротивники президента!
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19.09.2022 01:26
+12
Дурна вата є скрізь. Нічого у них не вийде.
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19.09.2022 01:13
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сброд паганых совкопитеков -это как кусок дерьма где бы не был -везде воняет
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19.09.2022 01:11 Відповісти
Только не надо путать протестующих на Майдане с титушками.
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19.09.2022 07:09 Відповісти
С ними нужно поступать так, как они считают нужным поступать с другими- короткими очередям, это будет в их лутших традициях
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19.09.2022 08:39 Відповісти
О СВОЕ ОПЗЖ МОЛДОВАНСКО ГАГАУЗСКО ПМРОВСКОЕ ЗА БАБКИ ***** НАРИСОВАЛОСЬ В МОЛДОВЕ ТАМ ********* НАДО ТАНКАМИ СРАЗУ ДАВИТЬ ЧТОБЫ КРИМИНАЛ И РАШИНСКИЕ АГЕНТЫ НЕ ШИБКО СЕБЯ КОМФОРТНО ЧУВСТВОВАЛИ В МОЛДОВЕ...
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19.09.2022 09:40 Відповісти
Дурна вата є скрізь. Нічого у них не вийде.
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19.09.2022 01:13 Відповісти
Противники президента Молдови Санду готується

Йа!
Український мова йє дуже важке!
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19.09.2022 01:17 Відповісти
Цікаво,до якої країни втік той Шор.Хто приймає в себе шахраїв?
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19.09.2022 01:18 Відповісти
Угадайте с трех раз, на И начинается
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19.09.2022 01:21 Відповісти
Убежал в Израиль, поскольку имеет двойное гражданство. Часто бывает в Москве с неофициальными визитами. В прошлом году с него сняли запрет на въезд в рашку, действующий с 2015 года.
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19.09.2022 01:25 Відповісти
Санду,не чекай а підіймай служби безпеки!Це вороги Молдови насамперед,а не супротивники президента!
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19.09.2022 01:26 Відповісти
Кацапы уже давно в Молдове гадят.. их Додона не выбрали, а эта их не устраивает.. сильно проевропейская.
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19.09.2022 04:14 Відповісти
Лада,цапи скрізь гадять.Чи то у Німеччнині,чи в Україні.чи в Молдові,чи в Польщі.Скрізь!
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19.09.2022 20:34 Відповісти
Интересно почему ночью? Бояться что днем станет видно всех 20 человек?
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19.09.2022 01:34 Відповісти
та ваты там дохера - фифти/фифти..... плюс кремляди денег не жалеют и крови не боятся....
вспомните Донецк 14-го года.... к тому же не факт, что они все это время не готовились....
вопрос - что из этого выйдет?
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19.09.2022 02:46 Відповісти
Молдова уже стає демократичною країною. З такими темпами незабаром буде у складі ЄС.
А в Україні, на жаль, все відбувається навпаки: корупціонери у владі відкривають справи на чесних депутатів, волонтерів, саджають добровольців
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19.09.2022 01:50 Відповісти
В якому ЭС? До Молдови, ще більше вимог, ніж до України, для початку переговорного процесу, щодо вступу. І з громадською думкою, щодо зовнішнього вектору розвитку держави все дуже не просто, схоже на нас зразка 2013 року.
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19.09.2022 02:31 Відповісти
да, согласен.....
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19.09.2022 02:47 Відповісти
Не європейській солідарності звісно В Європейському Союзі.
Так просвітіть, які вимоги до Молдови, а які до України і можна буде порівняти хто попереду, а хто позаду.
Громадська думка Молдови щодо рашистського вектору розвитку держави уже давно канула в лету з обранням демократичної влади. Це в Україні спущені прокремлядські гауляйтери маскуються під демократично обраних
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19.09.2022 02:51 Відповісти
Вы хоть бы прочли в нете о чем рассуждаете. Вектор розвитку демократический, если в прошлом году в молдовский парламент вернулись коммунисты?
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19.09.2022 06:45 Відповісти
Если запретить голосовать на выборах всем тем, кто находится за пределами Молдовы, независимо от страны пребывания, то от демократического стремления останется только пыль и вот почему.
1-е и самое главное - никакое ЕС не светит, пока не решится вопрос с Приднестровьем, а способа, реального способа, пока никто не видит в принципе.
2-е немаловажное - абсолютное отсутствие собственных, хоть каких либо энергоресурсов, полная зависимость и не важно от кого.
Ну и 3-е - Европа никак не хочет заменить Россию в аграрном аспекте, то есть молдавские аграрии тупо выбрасывают урожай, в буквальном смысле этого слова, то, что идёт в Европу ничтожно мало и скорее является показательным моментом, на фоне того, что Россия забирала всё. И это психологически давит на людей. Если раньше мы зарабатывали, то теперь исключительно кредитуемся.

Показательный момент.
Раньше из числа уехавших из страны большая часть была - на заработки.
Сейчас же те, кто - навсегда.
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19.09.2022 08:30 Відповісти
Дві ваші проблеми вирішуються силовим способом знесення т.зв. "пмр" і забороною брати участь у виборах осіб з подвійним громадянством.
Третя - взагалі не проблема: у вас то справжніх морозів нема (скільки то тих енергоресурсів вам потрібно...). І є проект будівництва АЕС, ще з совкових часів, який при Горбачову заморозили, бо не потягнули економічно. І, підозрюю, нема власних свердловин видобутку нафти та газу; хоча по сусідству в Румунії є... значить, і у вас мають бути поклади, нехай навіть невеликі, але для власних потреб иає вистачати.
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19.09.2022 08:51 Відповісти
Военным способом ?
Это как ?
У нас есть армия ?

Запретить голосовать людям с двойным гражданством ?
А кто тогда выберет это демократическое правительство и депутатов, которые чуть-чуть больше чем все имеют Румынское гражданство ?
Или запретить только тем, у кого Российское ?
Какая же это будет демократия ?!

Понимаете, лично я не против, чтобы диаспора и в России и в Европе, имела право голосовать, НО

В случае победы своего депутата или президента, должны собрать монатки и домой. А так получается они сидят там, налоги платят там, дети их учатся там, но они выбирают нам тех, с кем нам дальше жить и кто нами будет управлять. И возвращаться не собираются, от слова совсем.
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19.09.2022 09:54 Відповісти
Военным способом ?
Это как ?
У нас есть армия ?

Україна з радістю допоможе. Це пункт перший.

Пункт другий - є багато у світі дуже успішних країн, яки геть не мають власних енергоресурсів. Швейцарія, Сінгапур, Нова Зеландія...це нашвидкоруч. Якщо пошукаєте у гуглі, знайдете більше.

Пункт третій - гадаю, що це можна вирішити з ЄС. Не дуже швидко, але якще буде бажання. Або знайти інші ринки (Азія, Африка) У світі прогнозують (та вже є!) брак продуктів харчування . З молдавським вином вирішили, коли рашка відмовилась? Отож.

Звичайно це не справа 2 тижднів, або двох років. Але якщо робити кроки у нужному напрямку, усе буде.

PS Учора купив пляшку молдавського вина в Ашані)))
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19.09.2022 10:58 Відповісти
А, ну если рассуждать категориями "когда-нибудь" то да, всё будет хорошо.

А как решили проблему с молдавским алкоголем ?
Я видимо что-то пропустил и не услышал, чтобы он куда-то хлынул в тех количествах, в которых Молдова способна его поставлять.
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19.09.2022 11:10 Відповісти
А, ну если рассуждать категориями "когда-нибудь" то да, всё будет хорошо

На жаль, в мене немає чарівної палички. А то б допомог просто зараз. А так - треба працювати.

А как решили проблему с молдавским алкоголем ?

Так раніше тільки рашка його і закупала. Зараз його можно знайти будь-де у Європі. В Азії - ні. А чому? Я купляв болгарське віно у Кореї та Сингапурі, тобто болгари спромоглися розширити ринок збуту. Хто Молдові заважає?
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19.09.2022 11:22 Відповісти
Если бы Вы могли представить себе, сколько производителей алкоголя в Молдове и какой ассортимент, то поняли бы на сколько ничтожны поставки в Европу.
Но то, что он уже появился там - хорошая тенденция, но это дело времени.
А его у нас нет - страна нищает.

А по плодово-овощной теме - пока они что-то решат, отрасль умрёт.
Сейчас в магазине на 10 позиций - от силы 2-е молдавские. Тупо душат местных.

Ну будем надеяться на лучшее
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19.09.2022 12:17 Відповісти
І я не даремно написав вище про НЗ. Вона експортує переважно харчові продукти (молочка, риба, фрукти) та деревину. А усі нафтопродукти - імпортує. І не бідують.
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19.09.2022 11:27 Відповісти
Вот вам результат работы росиянских сми в Молдове. Рубите их пока не поздно
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19.09.2022 02:35 Відповісти
москали воду мутят - срочно нужен второй фронт.....
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19.09.2022 02:39 Відповісти
Ну - зараз розпочнеться "вереск" про "людей поза системою",про "молдовських Свинарчуків", про "чесних хлопців з народу", а закінчиться лозунгом - "Хто-завгодно - тільки не Санду!!!"
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19.09.2022 05:53 Відповісти
О, знесли касапа Серый Йожик fe215cdd !!! Сподіваюсь назавжди
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19.09.2022 08:41 Відповісти
партія Шор-ія))) Щось нагадує
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19.09.2022 11:14 Відповісти
х@йло хоче поставити свого продажного раба,
це так само як хотів «повернути» в Україну лєгітімного януковича
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19.09.2022 12:05 Відповісти
 
 