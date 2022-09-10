Регулятор Молдови заборонив національним авіакомпаніям відновлювати польоти до Росії

Управління цивільної авіації Молдови заборонило авіакомпанії Air Moldova відновлювати польоти між Кишиневом та Москвою.

У своєму релізі відомство посилається на директиву, згідно з якою національним перевізникам забороняється виконання повітряних операцій у повітряному просторі РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 9 вересня Air Moldova повідомила, що відновить рейси до Москви з 1 жовтня після їхнього припинення в лютому.

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