Регулятор Молдовы запретил национальным авиакомпаниям возобновлять полеты в Россию
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Управление гражданской авиации Молдовы запретило авиакомпании Air Moldova возобновлять полеты между Кишиневом и Москвой.
В своем релизе ведомство ссылается на директиву, согласно которой национальным перевозчикам запрещается выполнение воздушных операций в воздушном пространстве РФ, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, 9 сентября Air Moldova сообщила, что возобновит рейсы в Москву с 1 октября после их прекращения в феврале.
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Щебекинский р-н, Белгородская область, Россия.
На территорию р-на на нескольких единицах техники зашли ВС Украины.
@romanov_92
я подтверждаю что так и есть
кто тебе сказал что фейк??
мы что дураки пускать самолеты с Москвы что бы налетело куча ваты и прочих диверсантов??
Допоившая молдаван состояла в том что с первых дней войны молдаване ездили на таможни встречать беженцев на своих авто и бесплатно развозили их либо к себе домой и делились последним куском хлеба либо развозили в специальных подготовленных помещениях
ест в интернете множества кадров где молдаване встречали беженцев кто чем мог - либо едой либо одеждой итд
Мы маленькая и бедная страна которая до недавнего времени руководолили прокремлевские президенты и страна была разворована точно так как Украина при пророссийских президентах
это только недавно при Санду начали поправляться дела
у нас нет денег на дорогущих байрак аров и прочей дорогой военной техники
но молдаване приняли к себе в дома более 100 тыс беженцев!!
и так что были отправлены в Украину с начала войны определённое количество продовольствия и прочей помощи
!!!
за твой спиной неуч не один молдаванин не прячется и не собираеться прятаться
заруби себе и ты и в к кто пишут эту ***** ибо не раз читал от вас всех!!!
напомню тебе ещё что 92- ом мы останавливали руские танки 14-ой армии голыми руками - а не как вы сеголня натовским оружием
и имели один автомат на троих
и оружие добывали в бою
ты Как понял я уже взрослый мальчик !!!
И многое прошел
так что фильтруй свою писанину
и меня можешь спросить
потом писать что то о нас
Я сотни раз читал здесь в разных постах что якобы молдаване спрятались за спиной Украины и ничем не помогает
я выше написал тебе что молдаване приняли беженцев больше чем все другие страны в процентном соотношении на душу населения
и тем более молдаване никогда не прятались и не собираеться прятаться когда если что на них кто то нападет
Если бы румын прорвалась на Приднестроьве - молдаване в большей степени как и украинцы все поднялись на защиту своих домов и земли
зарубите все писаки это себе на носу и не пиши е больше этот бред
так же не пишите что Молдова стала кандидатом в ЕС за счёт Украины
напомню незнаюшим что Молдова получили безвиз, подписала соглашение об ассоциации с ЕС и свободной торговле с ЕС на много лет раньше чем Украина!!!!!!!
по этому не хотелось бы слышать пропаганду дешевую от соседей как от кремлевской русни!!!!
А то создаться впечатление что большой разницы в вашем миниалитете и с русней большой разницы не наблюдается!!!
очень мало слышал или читал в украинской прессе слова хорошие о соседях молдаванах которые полностью подерживают украинский народ в сложные часы и всем чем могут помогают
зато много нехороших слов в наш адрес начиталься
куча унижений в адрес нашего народа
обзываеие как можете
пройдитесб по страницам связанной с Молдовой и почитайте сами или вам показать???
Кто хочет мне доказать обратное????
Источник: Как советские десантники за 4 часа захватили Прагу в 1968 году - Русская семерка
© Русская Семерка russian7.ru
а то вже йшли балачки про Молдову - центр розв'язки з Москви до Європи
непагані бабоси пропонувалися, судячи із преси...
хтось вкурив, що краще бути президентом Молдови аніж
порнохабом у путі
"Це провокаційно, що росіяни подорожують до європейських країн - серед іншого, щоб відпочити - тоді як їхня країна вторглася у вільну та демократичну європейську країну", - акцентував міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дибвад Бек.
с каких пор ты молдаван приравнял к бульбашам???
ты где видел что наша Санду стелилась перед кремлевским карликом как это делает Лукашенко??
или кто принимал русню военную на нашей територии как это делал Лукашенко???
или напомнить что молдаване приняли к себе более 100 тыс беженцев к себе в дома
и более 500 тыс были проездом
это самый большой процент принятых беженцев на душу населения из всех стран!!!
пересмотри свои видения
И ещё напомню во время приднестровской войны в 92- ом очень многие с Украины воевали против нас вместе с сепарами и русней
и после войны сепары с Приднестровья спокойно въезжали в Украине вместо того что бы им перекрыть границу и изолировать
и далее вся контрабанда с Одессы шла на Приднестроьве и до сих пор брататься между собой
пересмотри свои видения
точно так же как и на вашей територии на домбасе и Крыме
и у нас небыло в 92- ом натовского современного оружия как сеголня у Украины
и воевали пистолетами и автоматами и старой тезникой
даже танков и авиации не было
тем не менее русня не прошла дальше Днестра и получили хорошо по зубам
а среди сепаров было много ваших котрые стреляли в нас
и через Украину они и приезжали
и даже после войны сепары с Приднестровья успешно братались с вашими и было против молдаван и сепаратня свободно двигалась по Украине!!
а теперь ты плачешься что у вас проблемы с Приднестровьем и вынуждены держать там военный контингент для сдерживания??
а что так поздно проснулись
кто мешал до начала войны вам перекрыть границы этого загона сепаров ??????
и проблем бы не было
меня затыкать не надо
или лови кучу колаборантов с русней и предателей
их там у вас полно
у нас такого наплыва предателей никогда небыло!!!
с момента прихода Санду к власти она и ее Правительство бороться о возврате кишиневского аэропорта в собственности государства
это не так просто и надо судиться в международных инстанциях
по этому понятно что пророссийский вор Илан Шор устроил эту провокацию с Яковы возобновлением полётов на Москву что бы дискредитировать и Президента Санду и правительство
но с момента начало войны в Украине аэропорт находиться под училищным контролёр наших спецслужб - по этому эти ватные комбинации не пройдут
никаких полётов в кацапню не будет !!!
пересмотри свои видения
то что некоторые частные личности заявляли что надо ударить по Приднестровью бомбами или ракетами - то это их видения проблемы!!!
напомню что в Приднестроьве 30% молдаван и ещё около 30% украинцев и др национальностей
и большенство из них не подерживают русню и Кремль
они просто стали заложниками окупации точно так как многие украинцы сегодня в окупации
по этому бомбить молдаван или украинцев в Приднестроьве не самый лучший вариант
тпк же слышал от многих что надо ВСУ что бы сама зашла в Прилнестроьве
Приднестроьве это територия Молдовы хотя и времени окупированая
любой вторжение на нашу територию называется незаконно нападение на нашу територию!!!!
то есть в таком случае Украина пойдет по стопам русни!!!!
пооучаеться что разницы между вами не будет
что касается по решению вопрса
прещилент Санду не раз заявляла что вопрос нужно решить только мирным путём!!!!!!
никто в Приднестроьве не желает ни с кем воевать и это показало время с начало войны что не один из Приднестровья не пошёл воевать в Укоаину
этл територия сама вернеться в Молдову после паления кремлевского карлика!!
надеюсь ему не долго осталось!
белорусы воюют в Украине за свою свободу в первую очередь и свободу своей страны!!
что бы скинуть Лукашенко к чертям!!
нам не надо никого скидывать
у нас хороший , умный и достойный президент Санду котрая всегда поддерживала Украину и всегда была проевропейской
пр этому начинай немного различать Лукашенко и Санду
друщьями навсегда с украинскими беженцами останеться те молдаване котрые с начало войны приняли в свои дома более 100 тыс беженцев
имено беженцы будут благодарны Молдове за помощь
Про помощь стран Балтии или Польши или других стран Европы я много раз слушал на украинских каналах
но не разу не слышал о огромной помощи которая дали моллаване!!!!!!
и нет от официальных властей и от других журналистов
даже наоборот многие официальные лица не раз обвиняли Молдову что не помогаем и вооружением и санциями
а каким вооружением Молдова может помочь???
а какие санкции мы может выставить??
ибо нас практически ничего сеголня с ры не связывает
экспорт сегодня практически на нуле!!
Более того Молдова также очень пострадала от войны
Молдова вела экспорт - импорт в страны Балтии ,в странах Кавказа и Азии и из за войны транспортное сообщение было прервано или стало гораздо дальше и дороже
через Молдову на Европу ежедневно едут сотни украинских грузовиков
на наших таможнях в сторону ЕС огромные очереди и наши грузовики вместо того что бы проехать за пару часов как раньше сеголня стоят в очередях по 2-3 суток
осоьено пострадали наши фермеры котрые возили на экспорт в Румынию свою черешню, вишню, малину, виноград и др овощи и фрукты
ищ за простоя на таможне много товаре испортилось и из за больших очередей на таможне румыны пересдали брать у наших фермеров пролукцию
и многие наши фермеры выбросили большую часть выращеного
и много других проблем
Пересмотри свои видени