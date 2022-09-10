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Регулятор Молдовы запретил национальным авиакомпаниям возобновлять полеты в Россию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

молдова,air,moldova

Управление гражданской авиации Молдовы запретило авиакомпании Air Moldova возобновлять полеты между Кишиневом и Москвой.

В своем релизе ведомство ссылается на директиву, согласно которой национальным перевозчикам запрещается выполнение воздушных операций в воздушном пространстве РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, 9 сентября Air Moldova сообщила, что возобновит рейсы в Москву с 1 октября после их прекращения в феврале.

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Топ комментарии
+11
Подлетающий к чешскому аэропорту «Рузина» пассажирский самолет запросил вынужденную посадку и получил ее. С этого момента, с двух часов ночи аэропорт был захвачен 7-й воздушно-десантной дивизией. Находясь в здании ЦК, Дубчек обратился к народу по радио с призывом не допустить кровопролития. Меньше чем через два часа Дубчек и собранный им Президиум КПЧ в количестве одиннадцати человек были арестованы. Захват аэропорта и оппозиции являлся основной задачей операции «Дунай», однако реформы Дубчека носили заразительный характер. В 5 утра 21 августа на территорию Чехословакии высадилась разведывательная рота 350-го гвардейского парашютно-десантного полка и разведрота 103-й воздушно-десантной дивизии. В течении десяти минут беспрерывный поток солдат, ссаживающихся с самолетов, сумел захватить два аэропорта. Войска с помеченной белыми полосами техникой двинулись вглубь страны. Спустя четыре часа Прага была занята - союзные войска захватили телеграф, военные штабы, вокзалы. Все идеологически важные объекты - здания ЦК КПЧ, правительства, министерства обороны и генерального штаба были захвачены. В 10 утра из здания ЦК сотрудники КГБ вывели Александра Дубчека и «иже с ним»

Источник: Как советские десантники за 4 часа захватили Прагу в 1968 году - Русская семерка
© Русская Семерка russian7.ru
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10.09.2022 20:24
+8
10.09.2022
Щебекинский р-н, Белгородская область, Россия.

На территорию р-на на нескольких единицах техники зашли ВС Украины.

@romanov_92
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10.09.2022 20:13
+8
С ответным "дружественным" визитом, так сказать. Отворяй ворота, "мышебратья"!
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10.09.2022 20:25
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Нефиг шастать
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10.09.2022 20:11 Ответить
10.09.2022
Щебекинский р-н, Белгородская область, Россия.

На территорию р-на на нескольких единицах техники зашли ВС Украины.

@romanov_92
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10.09.2022 20:13 Ответить
С ответным "дружественным" визитом, так сказать. Отворяй ворота, "мышебратья"!
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10.09.2022 20:25 Ответить
Белгородская народная республика БНР
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10.09.2022 20:31 Ответить
Частина Вовчанського райлну Харківської області.
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10.09.2022 20:38 Ответить
думаю то кацапи втікаючи прапор України почепили щоб їх не підбили ....
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10.09.2022 20:36 Ответить
Навіщо фейки постити
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10.09.2022 20:53 Ответить
Ты меня спроси молдаванина
я подтверждаю что так и есть
кто тебе сказал что фейк??
мы что дураки пускать самолеты с Москвы что бы налетело куча ваты и прочих диверсантов??
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10.09.2022 22:01 Ответить
Ви читали про що я написала і в якій темі
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11.09.2022 09:44 Ответить
Треба, щоб в Калузьку область зайшли. І знищили військовий аеродром Шайковка, з якого злітають кацапські літаки, які обстрілюють Україну
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11.09.2022 09:06 Ответить
Може я не в курсі , але якось молдовани не по сусідськи поступають , поляки, литовці , чехи збирають кошти на Байрактари для ЗСУ , а про допомогу від молдован і не чутно , за нашими спинами дуже комфортно влаштувалися .
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10.09.2022 20:22 Ответить
роблять що можуть, не чекай багато від незаможних
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10.09.2022 20:46 Ответить
При населенні в 2.7 млн. прийняти майже 400 тис українських біженців, це дуже нелегко. І до речі допомога була, Гугл вам підскаже
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10.09.2022 21:20 Ответить
Дядя
Допоившая молдаван состояла в том что с первых дней войны молдаване ездили на таможни встречать беженцев на своих авто и бесплатно развозили их либо к себе домой и делились последним куском хлеба либо развозили в специальных подготовленных помещениях
ест в интернете множества кадров где молдаване встречали беженцев кто чем мог - либо едой либо одеждой итд
Мы маленькая и бедная страна которая до недавнего времени руководолили прокремлевские президенты и страна была разворована точно так как Украина при пророссийских президентах
это только недавно при Санду начали поправляться дела
у нас нет денег на дорогущих байрак аров и прочей дорогой военной техники
но молдаване приняли к себе в дома более 100 тыс беженцев!!
и так что были отправлены в Украину с начала войны определённое количество продовольствия и прочей помощи
!!!
за твой спиной неуч не один молдаванин не прячется и не собираеться прятаться
заруби себе и ты и в к кто пишут эту ***** ибо не раз читал от вас всех!!!
напомню тебе ещё что 92- ом мы останавливали руские танки 14-ой армии голыми руками - а не как вы сеголня натовским оружием
и имели один автомат на троих
и оружие добывали в бою
ты Как понял я уже взрослый мальчик !!!
И многое прошел
так что фильтруй свою писанину
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10.09.2022 22:11 Ответить
Boris , якщо ти хочеш висловити свою позицію то не обов'язково поводити себе як бидло .
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10.09.2022 23:18 Ответить
Рекомендую очень хорошо информироваться в молдавских сми или у самих молдован о положении дел у нас
и меня можешь спросить
потом писать что то о нас
Я сотни раз читал здесь в разных постах что якобы молдаване спрятались за спиной Украины и ничем не помогает
я выше написал тебе что молдаване приняли беженцев больше чем все другие страны в процентном соотношении на душу населения
и тем более молдаване никогда не прятались и не собираеться прятаться когда если что на них кто то нападет
Если бы румын прорвалась на Приднестроьве - молдаване в большей степени как и украинцы все поднялись на защиту своих домов и земли
зарубите все писаки это себе на носу и не пиши е больше этот бред
так же не пишите что Молдова стала кандидатом в ЕС за счёт Украины
напомню незнаюшим что Молдова получили безвиз, подписала соглашение об ассоциации с ЕС и свободной торговле с ЕС на много лет раньше чем Украина!!!!!!!
по этому не хотелось бы слышать пропаганду дешевую от соседей как от кремлевской русни!!!!
А то создаться впечатление что большой разницы в вашем миниалитете и с русней большой разницы не наблюдается!!!
очень мало слышал или читал в украинской прессе слова хорошие о соседях молдаванах которые полностью подерживают украинский народ в сложные часы и всем чем могут помогают
зато много нехороших слов в наш адрес начиталься
куча унижений в адрес нашего народа
обзываеие как можете
пройдитесб по страницам связанной с Молдовой и почитайте сами или вам показать???
Кто хочет мне доказать обратное????
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11.09.2022 00:05 Ответить
Як ти не в курсе ,тогда лучше помолчи а то на кацапа схож !
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10.09.2022 23:23 Ответить
Подлетающий к чешскому аэропорту «Рузина» пассажирский самолет запросил вынужденную посадку и получил ее. С этого момента, с двух часов ночи аэропорт был захвачен 7-й воздушно-десантной дивизией. Находясь в здании ЦК, Дубчек обратился к народу по радио с призывом не допустить кровопролития. Меньше чем через два часа Дубчек и собранный им Президиум КПЧ в количестве одиннадцати человек были арестованы. Захват аэропорта и оппозиции являлся основной задачей операции «Дунай», однако реформы Дубчека носили заразительный характер. В 5 утра 21 августа на территорию Чехословакии высадилась разведывательная рота 350-го гвардейского парашютно-десантного полка и разведрота 103-й воздушно-десантной дивизии. В течении десяти минут беспрерывный поток солдат, ссаживающихся с самолетов, сумел захватить два аэропорта. Войска с помеченной белыми полосами техникой двинулись вглубь страны. Спустя четыре часа Прага была занята - союзные войска захватили телеграф, военные штабы, вокзалы. Все идеологически важные объекты - здания ЦК КПЧ, правительства, министерства обороны и генерального штаба были захвачены. В 10 утра из здания ЦК сотрудники КГБ вывели Александра Дубчека и «иже с ним»

Источник: Как советские десантники за 4 часа захватили Прагу в 1968 году - Русская семерка
© Русская Семерка russian7.ru
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10.09.2022 20:24 Ответить
АСТАНАВІТЄСЬ!!!
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10.09.2022 20:25 Ответить
слава яйцям
а то вже йшли балачки про Молдову - центр розв'язки з Москви до Європи
непагані бабоси пропонувалися, судячи із преси...

хтось вкурив, що краще бути президентом Молдови аніж порнохабом у путі
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10.09.2022 20:25 Ответить
Саме так! Відкривали єдині прямі ворота до ЄС! Літаком тільки вкругову!
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10.09.2022 20:30 Ответить
кому дуже треба можуть на оленях.....
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10.09.2022 20:29 Ответить
РабZeя забрала все Боинги и Айробусы,которые брала в аренду у западных авиакомпаний,поскольку свой авиапром просран до последнего подшипника...,сегодня эти самолёты,а их около ,200 разбирают на запчасти...оставят штук 20 и будут летать по одному маршруту... Пекин - Ухналь
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10.09.2022 20:48 Ответить
Данія прирівняла Росію до Сирії і Сомалі, ускладнивши візовий режим для її громадян.*
"Це провокаційно, що росіяни подорожують до європейських країн - серед іншого, щоб відпочити - тоді як їхня країна вторглася у вільну та демократичну європейську країну", - акцентував міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дибвад Бек.
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10.09.2022 20:54 Ответить
Перемога
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10.09.2022 21:10 Ответить
Молдова копіює бульбашів і хоче ходити з порваною дупою бо намагається всидіти на двох стільцях .
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10.09.2022 21:16 Ответить
Чим?тим що заборонила? Тобто якби дозволила то тоді було б правильно?
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10.09.2022 21:23 Ответить
Тим що тримає пухлину на кордоні яка зветься придністров"я і ніяк не визначиться до розумних чи до гарних так як і бульбонія,одночасно сковуючи наше військо. Так зрозуміло?
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10.09.2022 21:28 Ответить
Не путай что меж ног с пальцев
с каких пор ты молдаван приравнял к бульбашам???
ты где видел что наша Санду стелилась перед кремлевским карликом как это делает Лукашенко??
или кто принимал русню военную на нашей територии как это делал Лукашенко???
или напомнить что молдаване приняли к себе более 100 тыс беженцев к себе в дома
и более 500 тыс были проездом
это самый большой процент принятых беженцев на душу населения из всех стран!!!
пересмотри свои видения
И ещё напомню во время приднестровской войны в 92- ом очень многие с Украины воевали против нас вместе с сепарами и русней
и после войны сепары с Приднестровья спокойно въезжали в Украине вместо того что бы им перекрыть границу и изолировать
и далее вся контрабанда с Одессы шла на Приднестроьве и до сих пор брататься между собой
пересмотри свои видения
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10.09.2022 22:19 Ответить
Русня на вашій території і досі і з за неї нам треба тримати там свої війська,а русню ви не приймали бо дістатись до вас вона може тільки через Україну і щоб можна було приймати хочете відкрити авіасполучення,тобто і у Європу і до ***** -порвете дупу. Що до біженців то їх до речі приймають і бульбони і кацапи та від того не перестали бути нам ворогами. А що до того що наші воювали проти вас то ваші досі воюють на боці кацапів тож закрий свою погану пельку і не тявкай.
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11.09.2022 06:47 Ответить
Расея на територии приднестроьвя
точно так же как и на вашей територии на домбасе и Крыме
и у нас небыло в 92- ом натовского современного оружия как сеголня у Украины
и воевали пистолетами и автоматами и старой тезникой
даже танков и авиации не было
тем не менее русня не прошла дальше Днестра и получили хорошо по зубам
а среди сепаров было много ваших котрые стреляли в нас
и через Украину они и приезжали
и даже после войны сепары с Приднестровья успешно братались с вашими и было против молдаван и сепаратня свободно двигалась по Украине!!
а теперь ты плачешься что у вас проблемы с Приднестровьем и вынуждены держать там военный контингент для сдерживания??
а что так поздно проснулись
кто мешал до начала войны вам перекрыть границы этого загона сепаров ??????
и проблем бы не было
меня затыкать не надо
или лови кучу колаборантов с русней и предателей
их там у вас полно
у нас такого наплыва предателей никогда небыло!!!
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11.09.2022 14:47 Ответить
Я не збирався і не збираюсь плакатись,бо коли я заплачу і Україна пропустить кацвпню то ти зі своєю молдовою будеш сидіти обосраним по шию у лайні,і це дякуючи українським збройним силам і українському народу твоя молдова досі не окупована кацапами. Я тоби не замполіт і лікбез з тобою проводити не збираюсь бо діалог з тобою нагадує сліпого з глухим. Якщо самі не спроможні вигнати кацапів з придністров"я то чому не даєте згоду щоб це зробили ми? Тобто ви просто боїтесь ***** ,от і вся санда.
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11.09.2022 15:14 Ответить
Оце правильно, кваліфіковано, професійно заткнули пщеки московитським шакалам. Нам би так кваліфіковано та професійно заткнути пельки московитським попам.
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10.09.2022 21:18 Ответить
Кишинёвский аэропорт ещё при Додоне был отдан в концессию вору Илану Шору и его бригаде воров котрый сегодня в бегах в Израиле !!
с момента прихода Санду к власти она и ее Правительство бороться о возврате кишиневского аэропорта в собственности государства
это не так просто и надо судиться в международных инстанциях
по этому понятно что пророссийский вор Илан Шор устроил эту провокацию с Яковы возобновлением полётов на Москву что бы дискредитировать и Президента Санду и правительство
но с момента начало войны в Украине аэропорт находиться под училищным контролёр наших спецслужб - по этому эти ватные комбинации не пройдут
никаких полётов в кацапню не будет !!!
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10.09.2022 22:24 Ответить
Вам пропонувала Україна прибрати каапню з придністров"я то ви відмовились і на вашій території стоїть кацапська армія з за якої нам доводиться там тримати своїх військових. То яка різниця між вами і бульбашами? До речі бульбаші навіть створили свій батальйон і воюють на нашій стороні а про молдавський я щось не чув наче вам не загрожують кацапи і вас це не стосується. Звісно гіпка правда нікому не подобається але так воно і є. До речі угорці теж приймають біженців а друзями нам так і не стали.
пересмотри свои видения
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11.09.2022 07:09 Ответить
Я не слышал официальные заявления президента Украины или кого нибудь из правительства о решении вопроса с Приднестровьем ?????
то что некоторые частные личности заявляли что надо ударить по Приднестровью бомбами или ракетами - то это их видения проблемы!!!
напомню что в Приднестроьве 30% молдаван и ещё около 30% украинцев и др национальностей
и большенство из них не подерживают русню и Кремль
они просто стали заложниками окупации точно так как многие украинцы сегодня в окупации
по этому бомбить молдаван или украинцев в Приднестроьве не самый лучший вариант
тпк же слышал от многих что надо ВСУ что бы сама зашла в Прилнестроьве
Приднестроьве это територия Молдовы хотя и времени окупированая
любой вторжение на нашу територию называется незаконно нападение на нашу територию!!!!
то есть в таком случае Украина пойдет по стопам русни!!!!
пооучаеться что разницы между вами не будет
что касается по решению вопрса
прещилент Санду не раз заявляла что вопрос нужно решить только мирным путём!!!!!!
никто в Приднестроьве не желает ни с кем воевать и это показало время с начало войны что не один из Приднестровья не пошёл воевать в Укоаину
этл територия сама вернеться в Молдову после паления кремлевского карлика!!
надеюсь ему не долго осталось!
белорусы воюют в Украине за свою свободу в первую очередь и свободу своей страны!!
что бы скинуть Лукашенко к чертям!!
нам не надо никого скидывать
у нас хороший , умный и достойный президент Санду котрая всегда поддерживала Украину и всегда была проевропейской
пр этому начинай немного различать Лукашенко и Санду
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11.09.2022 14:59 Ответить
Без звернення Санду до Зеленського ВСУ не може зайти у придністровв"я бо це буде напад на суверенну країну.
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11.09.2022 15:26 Ответить
Тебя лично в друзья никто не просит
друщьями навсегда с украинскими беженцами останеться те молдаване котрые с начало войны приняли в свои дома более 100 тыс беженцев
имено беженцы будут благодарны Молдове за помощь
Про помощь стран Балтии или Польши или других стран Европы я много раз слушал на украинских каналах
но не разу не слышал о огромной помощи которая дали моллаване!!!!!!
и нет от официальных властей и от других журналистов
даже наоборот многие официальные лица не раз обвиняли Молдову что не помогаем и вооружением и санциями
а каким вооружением Молдова может помочь???
а какие санкции мы может выставить??
ибо нас практически ничего сеголня с ры не связывает
экспорт сегодня практически на нуле!!
Более того Молдова также очень пострадала от войны
Молдова вела экспорт - импорт в страны Балтии ,в странах Кавказа и Азии и из за войны транспортное сообщение было прервано или стало гораздо дальше и дороже
через Молдову на Европу ежедневно едут сотни украинских грузовиков
на наших таможнях в сторону ЕС огромные очереди и наши грузовики вместо того что бы проехать за пару часов как раньше сеголня стоят в очередях по 2-3 суток
осоьено пострадали наши фермеры котрые возили на экспорт в Румынию свою черешню, вишню, малину, виноград и др овощи и фрукты
ищ за простоя на таможне много товаре испортилось и из за больших очередей на таможне румыны пересдали брать у наших фермеров пролукцию
и многие наши фермеры выбросили большую часть выращеного
и много других проблем
Пересмотри свои видени
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11.09.2022 15:14 Ответить
Ти постраждав від нападу на Україну? Скільки загинуло твоєї рідні,що ти втратив з житла,коли в тебе останній раз була тривога? І ти істота будеш мені розповідати що молдова постраждала? В мене нема більше про що з тобою спілкуватись,думаю що в Європі ще одна угорщина буде зайва.
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11.09.2022 15:21 Ответить
Мая Санду вчерговий раз підтвердила що притримується проєвропейського напрямку розвитку Молдови, що заслуговує поваги до неї і її виборців.
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10.09.2022 23:49 Ответить
 
 