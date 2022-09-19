За минулу добу росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
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За 18 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 18 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Торецьку, Ягідному та Богородичному. Ще 8 людей зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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