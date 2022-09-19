Берлін має надати Україні танки Leopard, - німецькі експерти

Постачання Україні бойових танків, зокрема, Leopard, є гострою потребою, і така ініціатива Німеччини послужила б відновленню довіри до неї та безпеці Європи.

Про це німецькі політологи з Європейської ради з міжнародних відносин Густав Грессель, Рафаель Лосс та Яна Пуглєрін пишуть у статті, опублікованій виданням Zeit, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Територія, здобута українськими Збройними силами за останні кілька днів, яскраво свідчить про те, що їхня оборонна боротьба аж ніяк не безнадійна. Але для звільнення інших міст, окупованих російськими військами, західні поставки зброї залишаються вкрай необхідними. До них слід віднести й основні бойові танки", - йдеться у статті.

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Вказується, що західні партнери, які постачають зброю Україні, постійно адаптували свою підтримку відповідно до подій на фронті та потреб ЗСУ.

"Настав час зробити ще один крок у військовій підтримці та забезпечити Україну основними бойовими танками Leopard 2", - наголошують експерти.

Вони нагадують, що крім Бундесверу, ще 12 європейських армій використовують танки цього типу. У різних варіантах це понад 2000 машин. Не всі ці танки відразу придатні для використання в Україні, але для того, щоб озброїти одну танкову бригаду ЗСУ боєздатною технікою, потрібно знайти близько 90 одиниць.

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Однак, зауважують автори статті, оскільки Leopard 2 все ще виробляється і широко використовується, скоординована промислова заміна наявних запасів і спільний ремонт резервного обладнання можу вивільнити більше одиниць, ніж з будь-яким іншим основним бойовим танком. Ця "гнучкість" є унікальною перевагою Leopard 2.

"Федеральному уряду слід перехопити ініціативу і спільно з європейськими партнерами створити консорціум для підтримки України. Що більше з 13 держав-користувачів об’єднають зусилля, то меншим буде зниження боєготовності їхніх власних збройних сил", - стверджують експерти.

Вони також звертають увагу на те, що Європейський фонд миру ЄС, який уже підтримує продаж зброї Україні на суму 2,5 млрд євро, міг би відшкодувати країнам-учасницям вартість переданих танків і таким чином профінансувати заміну на сучасніші машини в арміях цих держав.

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У статті зазначається, що аргументи, з якими західні партнери досі відмовляють Україні у постачанні танків і бойових машин, стають все менш переконливими. Успіхи останніх днів на Харківщині, доводять, що українці можуть планувати та проводити складні операції. До того ж, упевнені експерти, ініціатива Німеччини компенсувала б довіру, втрачену нею за останні кілька місяців, і забезпечила б реальну "додану вартість" для безпеки Європи та майбутнього України.