Ексгумація тіл в Ізюмі триватиме ще два тижні, - CNN
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У Міністерстві оборони України заявили, що за останні дні в місті виявлено щонайменше 440 "безіменних" могил.
Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Ексгумація тіл триватиме ще два тижні. В Ізюмі нових поховань не знайдено. Але є відомості, що вони є. Пошуки тривають", – повідомив міський голова Ізюму Валерій Марченко.
Ізюм перебував під російською окупацією понад п'ять місяців.
Нагадаємо, місто Ізюм суттєво постраждало від рук окупантів. Критична інфраструктура населеного пункту практично зруйнована і потребує відновлення, яке займе певний час. Світло у місті з’явиться не пізніше ніж через два тижні, також спеціалісти працюють над газифікацією.
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Саме фото його руки, руки Воїна і Захисника зроблено в Ізюмі. Фото яке облетіло всі соцмережі, фото яке стало символом жорстокості країни агрессора і символом мужності українців.
Це жахливо, але скрізь, куди дійшов ворог ми будемо знаходити братські могили чи потаємно присипані землею тіла закатованих.
На завжди це запам'ятати ці московські виродки - не люди. Ніколи не забути їхніх диких звірств.