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Ексгумація тіл в Ізюмі триватиме ще два тижні, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

У Міністерстві оборони України заявили, що за останні дні в місті виявлено щонайменше 440 "безіменних" могил.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ

"Ексгумація тіл триватиме ще два тижні. В Ізюмі нових поховань не знайдено. Але є відомості, що вони є. Пошуки тривають", – повідомив міський голова Ізюму Валерій Марченко.

Ізюм перебував під російською окупацією понад п'ять місяців. 

Нагадаємо, місто Ізюм суттєво постраждало від рук окупантів. Критична інфраструктура населеного пункту практично зруйнована і потребує відновлення, яке займе певний час. Світло у місті з’явиться не пізніше ніж через два тижні, також спеціалісти працюють над газифікацією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З газифікацією багатоквартирних будинків в Ізюмі поки проблеми, світло буде не пізніше ніж через два тижні, - мер Марченко

Автор: Марина Макєєва
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Сергій Сова Нікопольчанин, Герой України!
Саме фото його руки, руки Воїна і Захисника зроблено в Ізюмі. Фото яке облетіло всі соцмережі, фото яке стало символом жорстокості країни агрессора і символом мужності українців.
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19.09.2022 13:18 Відповісти
Жахіття, які відкриваються в масових похованнях Ізюму можуть виявитися значно страшнішими за те, що ми побачили в Бучі, Ірпені чи Бородянці.

Це жахливо, але скрізь, куди дійшов ворог ми будемо знаходити братські могили чи потаємно присипані землею тіла закатованих.

На завжди це запам'ятати ці московські виродки - не люди. Ніколи не забути їхніх диких звірств.
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19.09.2022 13:29 Відповісти
 
 