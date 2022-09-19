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Эксгумация тел в Изюме продлится еще две недели, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

В Министерстве обороны Украины заявили, что за последние дни в городе обнаружено по меньшей мере 440 "безымянных" могил.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Эксгумация тел продлится еще две недели. В Изюме новые захоронения не найдены. Но есть сведения, что они есть. Поиски продолжаются", – сообщил городской голова Изюма Валерий Марченко.

Изюм находился под российской оккупацией более пяти месяцев.

Напомним, город Изюм существенно пострадал от рук оккупантов. Критическая инфраструктура населенного пункта практически разрушена и требует восстановления, которое займет некоторое время. Свет в городе появится не позднее чем через две недели, также специалисты работают над газификацией.

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Сергій Сова Нікопольчанин, Герой України!
Саме фото його руки, руки Воїна і Захисника зроблено в Ізюмі. Фото яке облетіло всі соцмережі, фото яке стало символом жорстокості країни агрессора і символом мужності українців.
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19.09.2022 13:18 Ответить
Жахіття, які відкриваються в масових похованнях Ізюму можуть виявитися значно страшнішими за те, що ми побачили в Бучі, Ірпені чи Бородянці.

Це жахливо, але скрізь, куди дійшов ворог ми будемо знаходити братські могили чи потаємно присипані землею тіла закатованих.

На завжди це запам'ятати ці московські виродки - не люди. Ніколи не забути їхніх диких звірств.
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19.09.2022 13:29 Ответить
 
 