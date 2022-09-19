Эксгумация тел в Изюме продлится еще две недели, - CNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Министерстве обороны Украины заявили, что за последние дни в городе обнаружено по меньшей мере 440 "безымянных" могил.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Эксгумация тел продлится еще две недели. В Изюме новые захоронения не найдены. Но есть сведения, что они есть. Поиски продолжаются", – сообщил городской голова Изюма Валерий Марченко.
Изюм находился под российской оккупацией более пяти месяцев.
Напомним, город Изюм существенно пострадал от рук оккупантов. Критическая инфраструктура населенного пункта практически разрушена и требует восстановления, которое займет некоторое время. Свет в городе появится не позднее чем через две недели, также специалисты работают над газификацией.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Саме фото його руки, руки Воїна і Захисника зроблено в Ізюмі. Фото яке облетіло всі соцмережі, фото яке стало символом жорстокості країни агрессора і символом мужності українців.
Це жахливо, але скрізь, куди дійшов ворог ми будемо знаходити братські могили чи потаємно присипані землею тіла закатованих.
На завжди це запам'ятати ці московські виродки - не люди. Ніколи не забути їхніх диких звірств.