"Єдиний портал вакансій" запрацював в Україні
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"Єдиний портал вакансій" - інструмент, який дає змогу знайти інформацію про роботу за регіоном, напрямом та бажаним рівнем заробітної плати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті Міністерства економіки.
"Працевлаштування – надзвичайно актуальна на сьогодні проблема для багатьох українців. Надто тих, хто змушений був покинути свої домівки через бойові дії в своєму регіоні та переїхати. Водночас бізнес, який через війну змінив локацію, а також підприємства, що відкриваються чи розширюються, в тому числі за допомоги наших грантових програм, потребують робочої сили. Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. План Відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, "Єдиний портал вакансій" буде дуже корисним і в майбутньому", - зазначила Перша віцепрем'єр-міністерка — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Як зазначається, новий портал дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напряму, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу та є максимально актуальними.
Створення порталу було ініційоване Міністерством економіки та Державною службою зайнятості навесні 2022 року. Наприкінці травня було підписано договір про співпрацю та інформаційну взаємодію між Міністерством економіки, Державною службою зайнятості та 6 найбільшими сайтами з працевлаштування (work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com, ua.jooble.org). Результатом співпраці стало створення "Єдиного порталу вакансій": jobportal.dcz.gov.ua
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Чи "нє вижу почєму би благородному донну нє папіліть трохи бабла?"
Для чого? Щоб просто прив'язати до держустанов та держдодатків? Цікавий бюджет цього задоволення.
Краще б взялись за біржу праці і нарешті її розігнали, а потім з нуля створили нову. Яку б назвали наприклад Ринком Праці. І яка би була створена по всіх правилах hr компанії чи принаймні відділу hr що є в невеличких мережевих компаніях. Де працювали б ейчари ціль яких всіма правдами і неправдами закрити вакансії, а не як є із зажравшимися цебе з біржі, які зовсім не думають про те щоб закрити вакансії, дати людині роботу, роботодавцеві працівника, а державі нового платника податків. А думають про те щоб до них приходили секунда в секунду в назначений ними час бо вони великі цебе. Нормальний відділ hr сам обдзвонить не тільки всіх хто шукає роботу зараз, але й тих хто колись шукав чи десь засвітив своє резюме. І якщо не зможе закрити вакансію зразу, то почне переманювати людей із інших робіт чи посад на які їм буде легше знайти кадри. Біржа яка існує за гроші держави всім цим теж повинна займатись. І основна її ціль повинна бути отримування максимально великих сум податків із зарплат. Тобто якщо є людина яка працює на мінімалку та платить жалюгідні податки, чи не працює або робить нелегально, або є фопом банкротом чи таким що приховує дохід та сплачує малі податки, то ейчари з біржі повинні таку людину так замахати дзвінками з пропозиціями, листами, спамом в соцмережах, переслідуванням у житті та головне все це з капанням на мозок про малу пенсію та інше, що людина сама погодиться змінити роботу або просто платити більші податки лиш би від неї відстали.
Знаю, що одному інженеру з освітою машинобудування і досвідом роботи інженером-конструктором і в сертифікації продукції запропонували посаду інженера по обслуговуванню і ремонту медичного обладнання в лікарні, а другу - на СТО фарбувальником. Сказали, що він технар, а значить може працювати з будь-якою технікою, а відмова - це зняття з обліку і припинення виплат. Сказали, що хай дякую, що не відправили кравцем, бо там вимагали досвід роботи. Він звісно знявся з обліку, дура-спеціаліст була задоволена, бо на одного безробітного стало "менше".
"Именно рейтинг" - це хибна ідея. Роботодавець сам повинен вирішувати чи підходить йому запропонований працівник чи ні. Різні рейтинги, репутація та інше не будуть працювати так як задумано.
"документальный оборот не важен" - критично важливий інакше все дуже погано закінчиться і ніякі рейтинги нікого не спасуть, бо тим кому треба їх легко показово спуститься в нуль, а іншим навпаки задреться в небо бо своя криша та депутат може порішати. Одне що їх всіх можна автоматизувати через Дію, а саме трудове законодавство для короткотермінових діяльностей спростити.
Не потрібно винаходити велосипед. Все давно вже придумано в тих розвинутих країнах. І ринки праці там працюють. І ейчар агенції дбають про роботу та кар'єру їх клієнтів тому що відсоток від зарплати клієнта це їх дохід. І ще там є багато чого іншого цікавого.
Взагалі якщо говорити по запропонованій вами ідеї, то у нас депутат Гончаренко пропонував легалізувати підробітки та ввести їх в правове поле, бо поки що у нас запропоноване вами "положить плитку в ванной или скосить газон, да хоть с собакой гулять на улице" є поза законом та нелегальне.