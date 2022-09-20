"Єдиний портал вакансій" запрацював в Україні

"Єдиний портал вакансій" - інструмент, який дає змогу знайти інформацію про роботу за регіоном, напрямом та бажаним рівнем заробітної плати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті Міністерства економіки.

"Працевлаштування – надзвичайно актуальна на сьогодні проблема для багатьох українців. Надто тих, хто змушений був покинути свої домівки через бойові дії в своєму регіоні та переїхати. Водночас бізнес, який через війну змінив локацію, а також підприємства, що відкриваються чи розширюються, в тому числі за допомоги наших грантових програм, потребують робочої сили. Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. План Відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, "Єдиний портал вакансій" буде дуже корисним і в майбутньому", - зазначила Перша віцепрем'єр-міністерка — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Як зазначається, новий портал дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напряму, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу та є максимально актуальними.

Створення порталу було ініційоване Міністерством економіки та Державною службою зайнятості навесні 2022 року. Наприкінці травня було підписано договір про співпрацю та інформаційну взаємодію між Міністерством економіки, Державною службою зайнятості та 6 найбільшими сайтами з працевлаштування (work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com, ua.jooble.org). Результатом співпраці стало створення "Єдиного порталу вакансій": jobportal.dcz.gov.ua