"Единый портал вакансий" заработал в Украине
Новости Цензор.НЕТ Общество
"Единый портал вакансий" - инструмент, позволяющий найти информацию о работе по региону, направлению и желаемому уровню заработной платы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Министерства экономики.
"Трудоустройство – чрезвычайно актуальная сегодня проблема для многих украинцев. Особенно тех, кто вынужден был покинуть свои дома из-за боевых действий в своем регионе и переехать. В то же время бизнес, который из-за войны войны изменил локацию, а также предприятия, которые открываются или расширяются, в том числе с помощью наших грантовых программ, нуждаются в рабочей силе. Новый инструмент поможет и работодателям, и работникам, и будет способствовать восстановлению и дальнейшему развитию экономики. План Восстановления Украины предусматривает создание более 1 млн. 700 тысяч рабочих мест в течение следующих лет. Следовательно, "Единый портал вакансий" будет очень полезен и в будущем", - отметила Первая вице-премьер-министр — Министерство экономики Украины Юлия Свириденко.
Как отмечается, новый портал позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью или направлением, ожидаемым уровнем зарплаты. Новые вакансии появляются на портале в режиме реального времени и максимально актуальны.
Создание портала было инициировано Министерством экономики и Государственной службой занятости весной 2022 года. В конце мая был подписан договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии между Министерством экономики, Государственной службой занятости и 6 крупнейшими сайтами по трудоустройству (work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com, ua.jooble.org). Результатом сотрудничества стало создание "Единого портала вакансий": jobportal.dcz.gov.ua
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Чи "нє вижу почєму би благородному донну нє папіліть трохи бабла?"
Для чого? Щоб просто прив'язати до держустанов та держдодатків? Цікавий бюджет цього задоволення.
Краще б взялись за біржу праці і нарешті її розігнали, а потім з нуля створили нову. Яку б назвали наприклад Ринком Праці. І яка би була створена по всіх правилах hr компанії чи принаймні відділу hr що є в невеличких мережевих компаніях. Де працювали б ейчари ціль яких всіма правдами і неправдами закрити вакансії, а не як є із зажравшимися цебе з біржі, які зовсім не думають про те щоб закрити вакансії, дати людині роботу, роботодавцеві працівника, а державі нового платника податків. А думають про те щоб до них приходили секунда в секунду в назначений ними час бо вони великі цебе. Нормальний відділ hr сам обдзвонить не тільки всіх хто шукає роботу зараз, але й тих хто колись шукав чи десь засвітив своє резюме. І якщо не зможе закрити вакансію зразу, то почне переманювати людей із інших робіт чи посад на які їм буде легше знайти кадри. Біржа яка існує за гроші держави всім цим теж повинна займатись. І основна її ціль повинна бути отримування максимально великих сум податків із зарплат. Тобто якщо є людина яка працює на мінімалку та платить жалюгідні податки, чи не працює або робить нелегально, або є фопом банкротом чи таким що приховує дохід та сплачує малі податки, то ейчари з біржі повинні таку людину так замахати дзвінками з пропозиціями, листами, спамом в соцмережах, переслідуванням у житті та головне все це з капанням на мозок про малу пенсію та інше, що людина сама погодиться змінити роботу або просто платити більші податки лиш би від неї відстали.
Знаю, що одному інженеру з освітою машинобудування і досвідом роботи інженером-конструктором і в сертифікації продукції запропонували посаду інженера по обслуговуванню і ремонту медичного обладнання в лікарні, а другу - на СТО фарбувальником. Сказали, що він технар, а значить може працювати з будь-якою технікою, а відмова - це зняття з обліку і припинення виплат. Сказали, що хай дякую, що не відправили кравцем, бо там вимагали досвід роботи. Він звісно знявся з обліку, дура-спеціаліст була задоволена, бо на одного безробітного стало "менше".
"Именно рейтинг" - це хибна ідея. Роботодавець сам повинен вирішувати чи підходить йому запропонований працівник чи ні. Різні рейтинги, репутація та інше не будуть працювати так як задумано.
"документальный оборот не важен" - критично важливий інакше все дуже погано закінчиться і ніякі рейтинги нікого не спасуть, бо тим кому треба їх легко показово спуститься в нуль, а іншим навпаки задреться в небо бо своя криша та депутат може порішати. Одне що їх всіх можна автоматизувати через Дію, а саме трудове законодавство для короткотермінових діяльностей спростити.
Не потрібно винаходити велосипед. Все давно вже придумано в тих розвинутих країнах. І ринки праці там працюють. І ейчар агенції дбають про роботу та кар'єру їх клієнтів тому що відсоток від зарплати клієнта це їх дохід. І ще там є багато чого іншого цікавого.
Взагалі якщо говорити по запропонованій вами ідеї, то у нас депутат Гончаренко пропонував легалізувати підробітки та ввести їх в правове поле, бо поки що у нас запропоноване вами "положить плитку в ванной или скосить газон, да хоть с собакой гулять на улице" є поза законом та нелегальне.