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Ймовірний ракетний удар по Київській ГЕС не спричинить катастрофічних наслідків, - "Укргідроенерго"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гес

Ймовірні пошкодження гідротехнічних споруд Київської ГЕС внаслідок ракетного удару не спричинять катастрофічних наслідків/

Про це повідомили в пресслужбі Укргідроенерго, передає Цензор.НЕТ.

"Гідротехнічні споруди Київської ГЕС перебувають у хорошому стані, прорив греблі малоймовірний, а ймовірні пошкодження внаслідок ракетного удару не спричинять катастрофічних наслідків", - заявили в компанії.

Також щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла, критичної загрози для населення не прогнозується.

"Оскільки сама станція та гребля спроєктовані і побудовані у 60-х рр. з урахуванням тогочасних загроз, зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто. У випадку ж пошкодження металевих затворів греблі, може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла. Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно", - пояснили в Укргідроенерго.

В компанії додали, що з точки зору надійності, гідротехнічні споруди Київської ГЕС, як і інших станцій компанії, не викликають жодного сумніву, що підтверджується відповідними висновками Міжвідомчої комісії, яка кожні п’ять років виконує їх обстеження.

"Гідротехнічні споруди Київської ГЕС оснащені контрольно-вимірювальною апаратурою в обсязі, передбаченому проєктом, склад та кількість контрольованих показників відповідає чинним нормативним документам. ГТС оснащені Автоматизованою системою контролю безпеки гідротехнічних споруд, яка забезпечує цілодобовий безперервний контроль основних показників стану споруд. Постійний експлуатаційний контроль та функціонування Автоматизованої системи контролю безпеки споруд забезпечує своєчасне виявлення будь-яких передумов зміни стану споруд та запобігання виникненню аварійного стану", - підсумували в Укргідроенерго.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Сколько ж вас идиотов....
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19.09.2022 18:17
+6
Комуняки Запорізьку ГЕС підривали використавши 20 тон тротилу одномоментно ( одним вибухом ) ,, та ще й заклавши заряди у найслабших місцях опорної стінки станції , всередині споруди . А ракетами станцію можна довбати місяцями , і то не факт що щось з цього вийде . .
Всі ГЕС на Дніпрі , будувалися з величезним запасом міцності .
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19.09.2022 18:32
+5
незначні пошкодження - це змиті Оболонь, Поділ, Лівобережка... зовсім незначні втрати пів Києва....
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19.09.2022 18:06
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незначні пошкодження - це змиті Оболонь, Поділ, Лівобережка... зовсім незначні втрати пів Києва....
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19.09.2022 18:06 Відповісти
Щоб змити ці райони - потрібно вдарити по дамбі ЯЗ, і не тактичною.
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19.09.2022 18:28 Відповісти
80 років тому, ввечері 18 серпня 1941 року, було підірвано греблю ДніпроГЕС
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19.09.2022 19:12 Відповісти
* підірваний совєтами. не німці. тобто встановлено вибухівку на місці. не ракета.
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20.09.2022 09:23 Відповісти
Вы не понимаете разницы в дамбе и ВОРОТАХ? Дамба-это тысячи кубометров,тысячи тон грунта которые ни одна российская ракета не может вынести кроме ядерной. Ворота могут подбить как в Кривом Роге-но тут-же откроют ворота ниже по течению на водохранилище и никакой водной сметающей волны не будет. А вы уже заготовили белый флаг сдаваться русским собакам? Тогда я вас разачарую-мы будем их убивать несмотря ни на какие угрозы с их стороны. Успокойтесь и готовьтесь убивать русских собак
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19.09.2022 19:38 Відповісти
Дякую за компетентний коментар. Ні 5, ні 10, ні більше ракет типу "іскандер" чи х-101 навіть якщо влучать в дамбу, не призведуть до критичних руйнувань самої дамби взагалі. Кожному інженеру, який навчався, а не бухав, прогулюючи пари, це зрозуміло. Загроза справді лише "воротам", і на випадок цього передбачені відповідні дії персоналу всіх ГЕС на Дніпрі. Є всі технічні розрахунки, запас міцності подібних споруд набагато перевищує будь-яку потужність кацапських неядерних ракет.
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19.09.2022 20:31 Відповісти
Да таке' враження що дражнять самі , а ну ******* по дамбі от побачите нам нічого не буде
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19.09.2022 21:38 Відповісти
Та ні - відповідають на провокативні статті у телеграм каналах по цьому питанню , там уже всьо пропало декілька днів ((
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19.09.2022 22:24 Відповісти
Все рівно виглядає новина як запрошення
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20.09.2022 08:12 Відповісти
как в том анекдоте
- немцы наступают.
- красивые!?
- нет.
- ну тогда Агонь
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19.09.2022 18:10 Відповісти
найбільш постраждають кончазаспівські маєтки, шо були побудовані на берегах Дніпра з порушенням усіх норм. руйнування шлюзу не дасть багато води в Києві. будуть затоплені численні острови. А ось за південним мостом, там, де колись буди плавні, а зараз елітні хатинки. Там буде не дуже.
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19.09.2022 18:12 Відповісти
то може самим шлюзи відкрити? З трансляцією в ютюбчік. Самі плюси
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19.09.2022 18:13 Відповісти
Там у ті шлюзи немає чого скидати по великому рахунку (( не раз вже повідомляли що Київське водосховище -велике болото , не осушують бо муляки чорнобильської на дні дохера і ще трішки , бояться що після висихання рознесе куди не попаде .
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19.09.2022 22:32 Відповісти
Та ти шо ? Отак візьмуть і постраждають ? (( Ух ти ............. (( Назви скільки маєтків у кончі постраждало за цей час ? Ага ! Жодного ? (( Ну отак вони і далі "постраждають " ! Приказку про ворона і око чув ?(( Конча тобі не Чернігів ((
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19.09.2022 22:28 Відповісти
Сколько ж вас идиотов....
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19.09.2022 18:17 Відповісти
Не пускай, а точно идиот
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19.09.2022 18:45 Відповісти
В Киеве хорошее ПВО. В феврале- марте по нему выпустили много десятков ракет. Только пару ракет дошло до цели. Или может они присыпают бдительность, а потом зимой жахнут.
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19.09.2022 18:48 Відповісти
дякуючи Пороху.
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19.09.2022 20:42 Відповісти
Ото правильно ! У грудні по водосховищу усіма калібрами кинджалами і с-300 агонь (( ото бдітельность присплять і налякають ))
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19.09.2022 22:35 Відповісти
Ти кончене???
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19.09.2022 19:25 Відповісти
****** «гравітаційного типу» не буде зламана, тому що кожен сегмент є самостійною скелею, яка може витримати навантаження. І воно потовщується, коли ви наближаєтеся до основи, тому важко зробити набагато більше, ніж пошкодити верхню частину одного сегмента (вода розливається, але не катастрофа). Тепер головне, чи може Україна модернізувати вразливі дамби до гравітаційних, заливши додатковим бетоном?

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19.09.2022 18:25 Відповісти
Ти розберися який із твоїх малюночків підходить до Київської дамби а тоді пиши .
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19.09.2022 22:37 Відповісти
Київська ****** має секції гравітаційного типу та земляні насипи-насипи. ракети його не зламають. подумайте про дискусійну цінність власного коментаря (нічого не варто).
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20.09.2022 09:19 Відповісти
Комуняки Запорізьку ГЕС підривали використавши 20 тон тротилу одномоментно ( одним вибухом ) ,, та ще й заклавши заряди у найслабших місцях опорної стінки станції , всередині споруди . А ракетами станцію можна довбати місяцями , і то не факт що щось з цього вийде . .
Всі ГЕС на Дніпрі , будувалися з величезним запасом міцності .
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19.09.2022 18:32 Відповісти
Не треба брехати. Ще 50років тому це курсова робота в
Каменець-Подыльскому інженерному училищи. Не хочу більше
давати розрахунки, Апе від міта не залишиться лівобережжя , Оболонь,
Пріорка,Поділ. А на все вистачить однієї машини та .......кг тротилу.
Дамба земляна.
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19.09.2022 19:24 Відповісти
Специалист. Ты для начала прочти чем дамба отличается от плотины, а потом приходи сюда и рассказывай про кусовую работу.
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19.09.2022 19:51 Відповісти
Смотрю я на свою Черкасскую дамбу ,шириной метров 70 и не представляю сколько надо ракет для того ,чтоб пробить в ней брешь.В теле дамбы есть конечно камеры подрыва 100 процентов,но там нужно закладывать несколько тонн взрывчатки,а в пакетах типа калибра взрывчатки килограмм 200,из боеголовки в 450 кг и взрыв поверхностный
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19.09.2022 20:23 Відповісти
Черкащанин ! Ти не плутай грішне з праведним - яким боком черкаська дамба до греблі ГЕС ? (( Твоя дамба - найдовша у Європі та всього , вона лише насип для автошляху з обох боків якого рівень води той самий і влітку десь у межах метрів двох , що ти там підривати надумав ? ((
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19.09.2022 22:42 Відповісти
Конструкция примерно одинакова,и строилась она не насыпом,а до водохранилища ещё.
Любое совковое гидротехническое сооружение имеет возможность подрыва,заложенное ещё на стадии проектирования.
Во время второй мировой союзники бомбили подобные сооружения спец.боеприпасами-Дамбастер (около 3 тонн торпекса) с гидростатическим детонаторами (для взрыва у основы плотины)-есть ли сейчас что подобное?
А ракетами подобные сооружения не разобьешь
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20.09.2022 19:04 Відповісти
ще не впала ні одна ракета, а в коментах гвалт. у рюськіх ракети закінчуються. сьогодні 19.09 вечир, а в Києві з 16.09 ні одній повітряной тревоги і це добрий знак для українців.
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19.09.2022 20:50 Відповісти
Добрий знак буде тоді , коли кацапам знищать усі їхні ракети , а на останній до кабздона запустять ***** , ото знак буде !
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19.09.2022 22:44 Відповісти
я так понимаю читать новость нужно так: Если будут бомбить ГЭС, то не волнуйтесь, а лучше сходите пожарьте шашлыки. все под контролем, беспокоится не нужно.
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19.09.2022 20:56 Відповісти
Ні ! Не так тобі розуміти новину потрібно ! Сідай у погріб у Буковелі і трясися що тебе дніпровською водою змиє , бо дима бєз агня нє биваєт (((
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19.09.2022 22:47 Відповісти
Наибольшую опасность представляет только днепрогес с большим напором ,весь остальной днепровский каскад низконапорный (в пределах 20 метров) и моментальное разрушение шлюзов или плотин маловероятный от обычных боеприпасов.
А то что произошло на ингульце-сделано не для затопления Кривого Рога,а для затруднения логистики ВСУ и затопления оборонительных сооружений (есть видео с затопленными окопами и траншеями)
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20.09.2022 19:57 Відповісти
Вони роблять ту ж саму помилку:
Не важливо, ймовірне, чи дуже мало ймовірне це. Просто зробить додаткову перевірку, розробить план, на випадок "падіння метіориту" та проведить інформування та навчання!
Не потрібно лінуватися, краще сто разів застережиться!
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19.09.2022 21:54 Відповісти
Ай!
Ещё со времён Януковича всё украинское ПВО было собрано вокруг Межигорья!
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20.09.2022 12:05 Відповісти
 
 