На півночі Німеччини починається будівництво LNG-термінала

Будівництво термінала скрапленого газу на півночі Німеччини, поблизу міста Любмін, має розпочатися вже цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомила компанія-будівельник Deutsche ReGas GmbH & Co. KGaA.

"У вівторок, 20 вересня, розпочнеться будівництво першого повністю приватного фінансованого термінала скрапленого газу FSRU1 Deutsche Ostsee, розробленого компанією Deutsche ReGas із Любміна", - зазначається у пресрелізі.

Компанія називає це важливою віхою для проєкту, над яким міжнародна команда досвідчених професіоналів працювала місяцями.

Будівельні роботи спрямовані на модернізацію Любмінського промислового порту для особливо великих суден і створення причалу в його східній частині. З великих танкерів, які стоять на якорі біля Любміна, газ доставлятимуть до порту за допомогою менших суден і подаватимуть у наявну газову мережу.

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Уточнюється, що останній з необхідних для будівництва дозволів отримано 14 вересня.

З 1 грудня цього року термінал має почати постачати у німецьку газову мережу далекого сполучення до 4,5 млрд куб. м газу на рік, стверджують у компанії.

Любмін - одне з кількох місць, де планується побудувати термінали для скрапленого газу на заміну російському паливу, постачання якого було повністю припинено.

Слід зауважити, що саме до Любміна протягнуті газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

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