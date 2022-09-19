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газ (2586) Німеччина (4521) LNG-термінал (6)

На півночі Німеччини починається будівництво LNG-термінала

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ

Будівництво термінала скрапленого газу на півночі Німеччини, поблизу міста Любмін, має розпочатися вже цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомила компанія-будівельник Deutsche ReGas GmbH & Co. KGaA.

"У вівторок, 20 вересня, розпочнеться будівництво першого повністю приватного фінансованого термінала скрапленого газу FSRU1 Deutsche Ostsee, розробленого компанією Deutsche ReGas із Любміна", - зазначається у пресрелізі.

Компанія називає це важливою віхою для проєкту, над яким міжнародна команда досвідчених професіоналів працювала місяцями.

Будівельні роботи спрямовані на модернізацію Любмінського промислового порту для особливо великих суден і створення причалу в його східній частині. З великих танкерів, які стоять на якорі біля Любміна, газ доставлятимуть до порту за допомогою менших суден і подаватимуть у наявну газову мережу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До нас можливо імпортувати газ через LNG-термінали Греції, Хорватії, Польщі та Литви, - Макогон

Уточнюється, що останній з необхідних для будівництва дозволів отримано 14 вересня.

З 1 грудня цього року термінал має почати постачати у німецьку газову мережу далекого сполучення до 4,5 млрд куб. м газу на рік, стверджують у компанії.

Любмін - одне з кількох місць, де планується побудувати термінали для скрапленого газу на заміну російському паливу, постачання якого було повністю припинено.

Слід зауважити, що саме до Любміна протягнуті газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
В связи с этим хочу от всей души поздравить кацапов.
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19.09.2022 22:02
+14
Чувасіки, ви головне там охорону поставте, і над охороною службу безпеки, а над службою безпеки - засекречену службу безпеки і так далі, бо ви ж не думаєте що орки просто так дивитимуться, як ви з гачка зриваєтеся?
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19.09.2022 22:03
+12
путин опять всех переиграл- и Финляндию и Швецию и Германию
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19.09.2022 22:04
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В связи с этим хочу от всей души поздравить кацапов.
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19.09.2022 22:02 Відповісти
І поставте їм пісню "Дасвіданья наш ласковьій мишка"!
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19.09.2022 22:13 Відповісти
Чувасіки, ви головне там охорону поставте, і над охороною службу безпеки, а над службою безпеки - засекречену службу безпеки і так далі, бо ви ж не думаєте що орки просто так дивитимуться, як ви з гачка зриваєтеся?
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19.09.2022 22:03 Відповісти
путин опять всех переиграл- и Финляндию и Швецию и Германию
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19.09.2022 22:04 Відповісти
Поставки 9% потреб ЄС накрилися мідним тазом. Замерзне хіба що Красноярськ
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19.09.2022 22:05 Відповісти
Так у них уже уголь с дровами подорожали....
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19.09.2022 22:21 Відповісти
Красноярськ не повинен-там тепер кількість факелів по спалюванню природнього,а не супутного нафті,газу збільшиться на порядки.Тепер і північне сяйво ні один кацап не зможе побачити...
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19.09.2022 23:09 Відповісти
не пройшло й півроку..взимку саме час..
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19.09.2022 22:06 Відповісти
Ну там більше часу йде на документацію, а так вже 1 грудня запустять.
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19.09.2022 22:12 Відповісти
то подивемось
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19.09.2022 22:13 Відповісти
Ну подивимось, що там до 1 грудня залишилось.
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19.09.2022 22:15 Відповісти
Канада все таки повинна відремонтувати ті кляті турбіни.Зараз вони потрібні для перекачки скрапленого газу.І не кажіть шо це складно.А інженери навіщо?Не треба "гратися" з перекачкою на менші судна.Приїхав великий танкер-його до труби-і перекачали в сховище...
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19.09.2022 23:15 Відповісти
***** геній прямо таки в усьому, і в геополітиці і в економіці, кацапи скоро будуть ягель зі снігом купляти за кордоном.
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19.09.2022 22:14 Відповісти
ось що треба давно було будувати, а не СП-2
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19.09.2022 22:15 Відповісти
І будують !
Список СПГ-терміналів
На жаль українська версія цієї Вікістатті - застаріла - Дані наведено станом на 2010 рік.

Так тама можна зобачити - готові - Клайпеда (Прибалтика) і Польща - вони розуміли - до чого йде !

І навіть - плануємий - в Україні
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19.09.2022 23:03 Відповісти
Не перестаю удивляться гениальности величайшего геополитика Вселенной *****.
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19.09.2022 22:19 Відповісти
20 таких терміналів - і все зашибісь
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19.09.2022 22:34 Відповісти
 
 