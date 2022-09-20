Україна стане найголовнішою темою на сесії Генасамблеї ООН, - Боррель

Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі перед початком Генасамблеї ООН обговорять багато проблем, головною серед яких є російська агресія проти України. Про це у Нью-Йорку заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це буде найважливіший тиждень в ООН. Україна буде найважливішою темою… Україна б’ється, вона зазнає бомбардувань і ракетних обстрілів. Але й решта світу уражена зростанням цін на енергію, на продовольство, високими обліковими ставками. Ми можемо сказати, що це - "ідеальний шторм", де високі ціни на енергетику та продовольство, спричинені війною, створили фінансову кризу, яка уразила всіх", - сказав Боррель.

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На Генасамблеї ООН також обговорять ситуацію в Афганістані, ескалацію конфлікту між Вірменією й Азербайджаном, військові дії у Середній Азії. Але головною темою залишається - війна в Україні.

"Ми, європейці, маємо більше взаємодіяти з рештою світу, та обговорювати ці проблеми. Ми будемо дивитися, як протидіяти російському наративу, та переконати людей, що не санкції спричинили ці проблеми, а війна", - наголосив Боррель.

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