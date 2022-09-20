Україна стане найголовнішою темою на сесії Генасамблеї ООН, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі перед початком Генасамблеї ООН обговорять багато проблем, головною серед яких є російська агресія проти України. Про це у Нью-Йорку заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це буде найважливіший тиждень в ООН. Україна буде найважливішою темою… Україна б’ється, вона зазнає бомбардувань і ракетних обстрілів. Але й решта світу уражена зростанням цін на енергію, на продовольство, високими обліковими ставками. Ми можемо сказати, що це - "ідеальний шторм", де високі ціни на енергетику та продовольство, спричинені війною, створили фінансову кризу, яка уразила всіх", - сказав Боррель.
На Генасамблеї ООН також обговорять ситуацію в Афганістані, ескалацію конфлікту між Вірменією й Азербайджаном, військові дії у Середній Азії. Але головною темою залишається - війна в Україні.
"Ми, європейці, маємо більше взаємодіяти з рештою світу, та обговорювати ці проблеми. Ми будемо дивитися, як протидіяти російському наративу, та переконати людей, що не санкції спричинили ці проблеми, а війна", - наголосив Боррель.
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@So0qbDnFpYg3Gce
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1 год
Хуже нє будєт?! Хоть паржом?!….
Антін Мухарський про нещодавні **********
ВІДЕО -- https://twitter.com/So0qbDnFpYg3Gce/status/1572084407204466689
Кивання, що ООН може бути стурбоване, аж цілий день темою Україна - це перекладання відповідальності із себе. По факту цієї війни Україна взагалі має вийти із ООН... зерном можна торгувати і без ООН, буде дешевше.