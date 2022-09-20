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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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Україна стане найголовнішою темою на сесії Генасамблеї ООН, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі перед початком Генасамблеї ООН обговорять багато проблем, головною серед яких є російська агресія проти України. Про це у Нью-Йорку заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це буде найважливіший тиждень в ООН. Україна буде найважливішою темою… Україна б’ється, вона зазнає бомбардувань і ракетних обстрілів. Але й решта світу уражена зростанням цін на енергію, на продовольство, високими обліковими ставками. Ми можемо сказати, що це - "ідеальний шторм", де високі ціни на енергетику та продовольство, спричинені війною, створили фінансову кризу, яка уразила всіх", - сказав Боррель.

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На Генасамблеї ООН також обговорять ситуацію в Афганістані, ескалацію конфлікту між Вірменією й Азербайджаном, військові дії у Середній Азії. Але головною темою залишається - війна в Україні. 

"Ми, європейці, маємо більше взаємодіяти з рештою світу, та обговорювати ці проблеми. Ми будемо дивитися, як протидіяти російському наративу, та переконати людей, що не санкції спричинили ці проблеми, а війна", - наголосив Боррель.

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Автор: Марина Макєєва
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Ганна Джи
@So0qbDnFpYg3Gce
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1 год
Хуже нє будєт?! Хоть паржом?!….
Антін Мухарський про нещодавні **********

ВІДЕО -- https://twitter.com/So0qbDnFpYg3Gce/status/1572084407204466689
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20.09.2022 09:36 Відповісти
коли Господь хоче покарати людей він наділяє їх млявим лідером..
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20.09.2022 09:45 Відповісти
Одні бдуть висловлювати своє занепокоєння, а інші просто занепокояться
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20.09.2022 09:49 Відповісти
Україна стане найголовнішою темою на сесії Генасамблеї ООН. А який зміст балакати в ООН по темі війни України із росією, якщо ООН не може прийняти санкції проти росії... зате може протягувати "зернові угоди".

Кивання, що ООН може бути стурбоване, аж цілий день темою Україна - це перекладання відповідальності із себе. По факту цієї війни Україна взагалі має вийти із ООН... зерном можна торгувати і без ООН, буде дешевше.
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20.09.2022 09:52 Відповісти
Хто саме від України домовлявся про зерно?
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20.09.2022 10:00 Відповісти
Кивання, що ООН може бути стурбоване, аж цілий день темою Україна - Це перекладання відповідальності із себе... це до всіх політиканів як у світі так і в Україні.
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20.09.2022 10:01 Відповісти
Русню потрібно "чмирити" усюди ,де тільки можливо.На фронті, в ООН і інших організаціях,просто на курортах чи на вулицях європейських міст - кацапи мають бути "опущені" і знати своє місце на параші.
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20.09.2022 10:10 Відповісти
Як завжди по...дять, занепокояться та й розійдуться
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20.09.2022 10:39 Відповісти
Ой! Фсьо!
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20.09.2022 10:41 Відповісти
 
 