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Генасамблея ООН буде майданчиком для тиску на Росію, - Держдепартамент США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

оон,зеленский

77-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, яка розпочалася у Нью-Йорку, слугуватиме майданчиком для здійснення тиску на Росію, аби покласти край війні, яку вона розв’язала проти України, заявила представниця Держдепартаменту США Андреа Калан.

На її переконання, під час тижня високого рівня лідери країн ООН говоритимуть про те, що "війна Росії проти України порушує всі фундаментальні принципи, на яких заснована ООН" і що "Росія порушує Статут ООН", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Усі країни мають працювати разом, аби покласти край цій війні", - зазначила Калан.

За її словами, США сподіваються, що це станеться якомога швидше, і стежать за тим, щоб Україна отримувала "всю необхідну зброю, обладнання, інші види допомоги для успішного контрнаступу".

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"Як бачимо, Україна зараз успішно це робить", - додала вона.

Про підтримку України говоритиме й президент Джо Байден, який виступить на сесії Генасамблеї у середу, сказала Калан.

"Єдність в ООН – це найбільший тиск на Росію. Це не означає, що зміни настануть завтра, але Росія в Нью-Йорку відчуватиме цей тиск, єдиний голос ООН", - підкреслила представниця Держдепу.

Вона зауважила, що через поводження Росії ООН нині переживає кризу, але необхідно докласти всіх зусиль, аби Організація "працювала так, як має працювати – гарантувати мир і бути платформою для співпраці".

Вона також зазначила, що в рамках тижня високого рівня очікуються численні зустрічі в кулуарах, де обговорюватимуться різні аспекти підтримки України та максимального тиску на Росію.

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За її словами, весь світ бачить наслідки воєнних злочинів РФ в Ізюмі. Міжнародні суди повинні зібрати факти, і винуватці мають бути притягнуті до відповідальності, наголосила вона.
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Топ коментарі
+16
Генасамблея ООН буде цирковою виставою. Як завжди.
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19.09.2022 23:12
+6
Який тиск-ООН й надалі просто м'яке лайНОО...
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19.09.2022 23:15
+5
Для тиску на раську треба організовувати новий майданчик нової незалежної від кремлівських грошей організації. ООН - це збіговисько дармоїдів.
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19.09.2022 23:17
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Генасамблея ООН буде цирковою виставою. Як завжди.
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19.09.2022 23:12 Відповісти
Який тиск-ООН й надалі просто м'яке лайНОО...
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19.09.2022 23:15 Відповісти
Для тиску на раську треба організовувати новий майданчик нової незалежної від кремлівських грошей організації. ООН - це збіговисько дармоїдів.
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19.09.2022 23:17 Відповісти
Здається в Україні інша реальність ніж в держдепу... ДРУГИЙ теракт в ОЛЕНІВЦІ, щось дуже тихо. ц. Єдність в ООН - це найбільший тиск на Росію - цікава єдність включаючи росію та К(к)итай?
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19.09.2022 23:20 Відповісти
Може, "пірат силіконової долини" Білл Гейтс більш реально оцінює стан справ в ООН - Білл Гейтс вважає, що допомога Україні ускладнює досягнення цілей сталого розвитку ООН Джерело: https://biz.censor.net/n3367431 Про це пише Financial Time.

Оскільки наближаються терміни поповнення Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, малярією та туберкульозом і Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту, "наша мета  - підкреслити, що ці бюджети не слід скорочувати, якщо це взагалі можливо". Пилити гроші на медичних темах, оон це так. Гарантії безпеки чи права людини (на війні - полонених) - це не про гроші, тема не цікаво оон. Дивно, "зернова угода" не із цієї теми?

Може ця ситуація пояснює, чому оон не ефективна в головному і чому вона не реформована згідно нових викликів?!

Може відповідальність візьме G7, включаючи Німеччину і К..., для зміни ситуації згідно ВИКЛИКІВ.

Ця ситуація не може продовжуватися вічно, навіть талантів багатосюжетної політики США не вистачить все сбалансувати... без втрат для США.
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19.09.2022 23:37 Відповісти
Аби покласти край війні, яку вона розв'язала проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3368243
Такі заяви не дуже радують, тому що немає нічого про перемогу повернення територій компенсацію, репарації й суд.
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19.09.2022 23:21 Відповісти
Наївні майданчиком для тиску на Росію можуть бути лише її міста під постійними обстрілами, а не пустий п#здіж з трибуни ООН...
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19.09.2022 23:21 Відповісти
Не абасрітєсь от натугі, сердєшниє.
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19.09.2022 23:24 Відповісти
поки що ООН тисне на Україну.Давайте хліб голодним африканцям.давайте рашисту заробити на продажі амяку . а ми хер забили на Вашу віну і полонених "АЗОВУ" С, КИ прорашистські оонівські
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19.09.2022 23:25 Відповісти
Балабольство ніколи не допомагало.Тільки зброя може допомогти,проти москалів.
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19.09.2022 23:36 Відповісти
до сраки...
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19.09.2022 23:55 Відповісти
Организация обеспокоенных наций сейчас как покажет недоимперии кузькину мать
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19.09.2022 23:57 Відповісти
Генасамблея ООН вже давно посміховисько для всього світу.Саме вони показують що країни ніхто і ніщо і можна робити що завгодно за це не буде покарання.Всі терористи цього світу тепер вважають за виклив опустити цю асамблею ООН нижче плінтуса і в них це вдається.
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20.09.2022 00:04 Відповісти
Не токмо баблом, но і всякім словом живим отсюдова пущай живьот генасамблєя. Іначе лучше б і не жила, не піздєла.
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20.09.2022 00:07 Відповісти
Викажуть колективну стурбованість
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20.09.2022 00:19 Відповісти
скільки за скільки проти і хто утримався--от і вся асамблєя
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20.09.2022 00:45 Відповісти
Поверю когда у России отнимет права вето и вышвирнет из совбеза ООН.
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20.09.2022 01:26 Відповісти
США повинно припинити існування ООН через дискредитацію Статуту і тотальну корупцію керівництва, гуттереша арештувати і судити, бажано також воєнним тртбуналом разом з ****** і Со.
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20.09.2022 08:04 Відповісти
З такою оон кацапня чхала на усі ваші "тиски".
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20.09.2022 08:59 Відповісти
 
 