Генасамблея ООН буде майданчиком для тиску на Росію, - Держдепартамент США

77-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, яка розпочалася у Нью-Йорку, слугуватиме майданчиком для здійснення тиску на Росію, аби покласти край війні, яку вона розв’язала проти України, заявила представниця Держдепартаменту США Андреа Калан.

На її переконання, під час тижня високого рівня лідери країн ООН говоритимуть про те, що "війна Росії проти України порушує всі фундаментальні принципи, на яких заснована ООН" і що "Росія порушує Статут ООН", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Усі країни мають працювати разом, аби покласти край цій війні", - зазначила Калан.

За її словами, США сподіваються, що це станеться якомога швидше, і стежать за тим, щоб Україна отримувала "всю необхідну зброю, обладнання, інші види допомоги для успішного контрнаступу".

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"Як бачимо, Україна зараз успішно це робить", - додала вона.

Про підтримку України говоритиме й президент Джо Байден, який виступить на сесії Генасамблеї у середу, сказала Калан.

"Єдність в ООН – це найбільший тиск на Росію. Це не означає, що зміни настануть завтра, але Росія в Нью-Йорку відчуватиме цей тиск, єдиний голос ООН", - підкреслила представниця Держдепу.

Вона зауважила, що через поводження Росії ООН нині переживає кризу, але необхідно докласти всіх зусиль, аби Організація "працювала так, як має працювати – гарантувати мир і бути платформою для співпраці".

Вона також зазначила, що в рамках тижня високого рівня очікуються численні зустрічі в кулуарах, де обговорюватимуться різні аспекти підтримки України та максимального тиску на Росію.

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За її словами, весь світ бачить наслідки воєнних злочинів РФ в Ізюмі. Міжнародні суди повинні зібрати факти, і винуватці мають бути притягнуті до відповідальності, наголосила вона.