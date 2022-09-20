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Генассамблея ООН будет площадкой для давления на Россию, - Госдепартамент США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

оон,зеленский

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, начавшаяся в Нью-Йорке, послужит площадкой для давления на Россию, чтобы положить конец войне, которую она развязала против Украины, заявила представитель Госдепартамента США Андреа Калан.

По ее словам, на неделе высокого уровня лидеры стран ООН будут говорить о том, что "война России против Украины нарушает все фундаментальные принципы, на которых основана ООН" и что "Россия нарушает Устав ООН", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все страны должны работать вместе, чтобы покончить с этой войной", - отметила Калан.

По ее словам, США надеются, что это произойдет как можно скорее, и следят за тем, чтобы Украина получала "все необходимое оружие, оборудование, другие виды помощи для успешного контрнаступления".

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"Как видим, Украина сейчас успешно это делает", – добавила она.

О поддержке Украины будет говорить и президент Джо Байден, который выступит на сессии Генассамблеи в среду, отметила Калан.

"Единство в ООН – это наибольшее давление на Россию. Это не значит, что изменения наступят завтра, но Россия в Нью-Йорке будет ощущать это давление, единый голос ООН", - подчеркнула представитель Госдепа.

Она отметила, что из-за поведения России ООН сейчас переживает кризис, но необходимо приложить все усилия, чтобы Организация "работала так, как должна работать – гарантировать мир и быть платформой для сотрудничества".

Она также отметила, что в рамках недели высокого уровня ожидаются многочисленные встречи в кулуарах, где будут обсуждаться разные аспекты поддержки Украины и максимального давления на Россию.

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По ее словам, весь мир видит последствия военных преступлений РФ в Изюме. Международные суды должны собрать факты и виновники должны быть привлечены к ответственности, подчеркнула она.
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Топ комментарии
+16
Генасамблея ООН буде цирковою виставою. Як завжди.
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19.09.2022 23:12
+6
Який тиск-ООН й надалі просто м'яке лайНОО...
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19.09.2022 23:15
+5
Для тиску на раську треба організовувати новий майданчик нової незалежної від кремлівських грошей організації. ООН - це збіговисько дармоїдів.
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19.09.2022 23:17
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Генасамблея ООН буде цирковою виставою. Як завжди.
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19.09.2022 23:12 Ответить
Який тиск-ООН й надалі просто м'яке лайНОО...
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19.09.2022 23:15 Ответить
Для тиску на раську треба організовувати новий майданчик нової незалежної від кремлівських грошей організації. ООН - це збіговисько дармоїдів.
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19.09.2022 23:17 Ответить
Здається в Україні інша реальність ніж в держдепу... ДРУГИЙ теракт в ОЛЕНІВЦІ, щось дуже тихо. ц. Єдність в ООН - це найбільший тиск на Росію - цікава єдність включаючи росію та К(к)итай?
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19.09.2022 23:20 Ответить
Може, "пірат силіконової долини" Білл Гейтс більш реально оцінює стан справ в ООН - Білл Гейтс вважає, що допомога Україні ускладнює досягнення цілей сталого розвитку ООН Джерело: https://biz.censor.net/n3367431 Про це пише Financial Time.

Оскільки наближаються терміни поповнення Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, малярією та туберкульозом і Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту, "наша мета  - підкреслити, що ці бюджети не слід скорочувати, якщо це взагалі можливо". Пилити гроші на медичних темах, оон це так. Гарантії безпеки чи права людини (на війні - полонених) - це не про гроші, тема не цікаво оон. Дивно, "зернова угода" не із цієї теми?

Може ця ситуація пояснює, чому оон не ефективна в головному і чому вона не реформована згідно нових викликів?!

Може відповідальність візьме G7, включаючи Німеччину і К..., для зміни ситуації згідно ВИКЛИКІВ.

Ця ситуація не може продовжуватися вічно, навіть талантів багатосюжетної політики США не вистачить все сбалансувати... без втрат для США.
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19.09.2022 23:37 Ответить
Аби покласти край війні, яку вона розв'язала проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3368243
Такі заяви не дуже радують, тому що немає нічого про перемогу повернення територій компенсацію, репарації й суд.
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19.09.2022 23:21 Ответить
Наївні майданчиком для тиску на Росію можуть бути лише її міста під постійними обстрілами, а не пустий п#здіж з трибуни ООН...
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19.09.2022 23:21 Ответить
Не абасрітєсь от натугі, сердєшниє.
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19.09.2022 23:24 Ответить
поки що ООН тисне на Україну.Давайте хліб голодним африканцям.давайте рашисту заробити на продажі амяку . а ми хер забили на Вашу віну і полонених "АЗОВУ" С, КИ прорашистські оонівські
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19.09.2022 23:25 Ответить
Балабольство ніколи не допомагало.Тільки зброя може допомогти,проти москалів.
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19.09.2022 23:36 Ответить
до сраки...
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19.09.2022 23:55 Ответить
Организация обеспокоенных наций сейчас как покажет недоимперии кузькину мать
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19.09.2022 23:57 Ответить
Генасамблея ООН вже давно посміховисько для всього світу.Саме вони показують що країни ніхто і ніщо і можна робити що завгодно за це не буде покарання.Всі терористи цього світу тепер вважають за виклив опустити цю асамблею ООН нижче плінтуса і в них це вдається.
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20.09.2022 00:04 Ответить
Не токмо баблом, но і всякім словом живим отсюдова пущай живьот генасамблєя. Іначе лучше б і не жила, не піздєла.
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20.09.2022 00:07 Ответить
Викажуть колективну стурбованість
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20.09.2022 00:19 Ответить
скільки за скільки проти і хто утримався--от і вся асамблєя
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20.09.2022 00:45 Ответить
Поверю когда у России отнимет права вето и вышвирнет из совбеза ООН.
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20.09.2022 01:26 Ответить
США повинно припинити існування ООН через дискредитацію Статуту і тотальну корупцію керівництва, гуттереша арештувати і судити, бажано також воєнним тртбуналом разом з ****** і Со.
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20.09.2022 08:04 Ответить
З такою оон кацапня чхала на усі ваші "тиски".
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20.09.2022 08:59 Ответить
 
 