У Казахстані почали затримувати російські вантажівки з товарами з ЄС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Казахстані почали затримувати вантажівки з РФ із товарами з Європи. Відомо про 8 затриманих автопоїздів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у російських ЗМІ.
Про транзитне транспортування європейських товарів до Росії зазначають у Асоціації міжнародних автомобільних перевізників.
"Ми знаємо про вісім випадків затримання автопоїздів російських перевізників. Частина з них перебуває на стоянках для порушників, щодня зберігання на яких обходиться дорого. Інші - на митних терміналах. Деякі автопоїзди стоять прямо на дорозі. Усі документи у водіїв вилучили, тому вони нікуди не можуть виїхати", - йдеться у повідомленні.
Повідомяється, що вантажівки затримують, оскільки Астана запровадила нові вимоги для транзиту.
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а теперь и ЭТА ЛАЗЕЙКА ПРИКРЫЛАСЬ...... США сделали Индии Китаю Вьетнаму бровью свое фэ и все..... а Китай прямо устами СИ-- Путину в глаза сказал что над Кахзахстаном раскрылся китайский зонтик защиты...
плюсплюсдо Казахстану робить.
Цікаво, чи переоберуть Сі генсеком за місяць?
Так что подобных новостей будет все больше.
И да, как правильно написали выше, Казахи теперь под протекторатом исключительно Китая, а не как раньше - на растяжке между двумя странами.