У Казахстані почали затримувати російські вантажівки з товарами з ЄС

У Казахстані почали затримувати вантажівки з РФ із товарами з Європи. Відомо про 8 затриманих автопоїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у російських ЗМІ.

Про транзитне транспортування європейських товарів до Росії зазначають у Асоціації міжнародних автомобільних перевізників.

"Ми знаємо про вісім випадків затримання автопоїздів російських перевізників. Частина з них перебуває на стоянках для порушників, щодня зберігання на яких обходиться дорого. Інші - на митних терміналах. Деякі автопоїзди стоять прямо на дорозі. Усі документи у водіїв вилучили, тому вони нікуди не можуть виїхати", - йдеться у повідомленні.

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Повідомяється, що вантажівки затримують, оскільки Астана запровадила нові вимоги для транзиту.