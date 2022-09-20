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У Казахстані почали затримувати російські вантажівки з товарами з ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вантажівки

У Казахстані почали затримувати вантажівки з РФ із товарами з Європи. Відомо про 8 затриманих автопоїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у російських ЗМІ.

Про транзитне транспортування європейських товарів до Росії зазначають у Асоціації міжнародних автомобільних перевізників.

"Ми знаємо про вісім випадків затримання автопоїздів російських перевізників. Частина з них перебуває на стоянках для порушників, щодня зберігання на яких обходиться дорого. Інші - на митних терміналах. Деякі автопоїзди стоять прямо на дорозі. Усі документи у водіїв вилучили, тому вони нікуди не можуть виїхати", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахстан продаватиме більше нафти в обхід Росії, - Reuters

Повідомяється, що вантажівки затримують, оскільки Астана запровадила нові вимоги для транзиту.
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Топ коментарі
+24
Уявляю ціну товару з Европи, яку везуть в підорашу через Казахстан
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20.09.2022 10:15
+19
Потрохи цю країну нелюдів вдається оточити "колючим дротом"...
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20.09.2022 10:16
+18
Яка жахлива русофобія. Терміново "денацифікувати" Казахстан!
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20.09.2022 10:12
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Яка жахлива русофобія. Терміново "денацифікувати" Казахстан!
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20.09.2022 10:12 Відповісти
Додаткові санкції для кацапчиків
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20.09.2022 10:13 Відповісти
Уявляю ціну товару з Европи, яку везуть в підорашу через Казахстан
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20.09.2022 10:15 Відповісти
товар Европа закупают в Индии Китае Вьетнаме и везут в Рашку накрутка + 200-400 процентов..
а теперь и ЭТА ЛАЗЕЙКА ПРИКРЫЛАСЬ...... США сделали Индии Китаю Вьетнаму бровью свое фэ и все..... а Китай прямо устами СИ-- Путину в глаза сказал что над Кахзахстаном раскрылся китайский зонтик защиты...
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20.09.2022 10:28 Відповісти
Потрохи цю країну нелюдів вдається оточити "колючим дротом"...
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20.09.2022 10:16 Відповісти
Амерам черговий респект за попередження та покарання всіх хто допомагає кацапським свиням обходити санкції...
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20.09.2022 10:17 Відповісти
В Україні прийнято говорити "американцям".
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20.09.2022 10:27 Відповісти
Ось що візит Сі плюсплюс до Казахстану робить.

Цікаво, чи переоберуть Сі генсеком за місяць?
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20.09.2022 10:29 Відповісти
Мухамеджанов, мочи кацапов! Не сци. Глянь на нас.
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20.09.2022 10:31 Відповісти
Ось і у ще одній країні "росафобія" перетврюється на "рософілію"...
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20.09.2022 11:01 Відповісти
На ШОСе произошел глобальный передел Азии, где рашу выкинули за борт. Странно, что у нас этому там мало внимания уделили все. Фактически все "нейтральные" страны, которые раньше закрывали глаза на конфликт, теперь перестали быть таковыми для раши, потому что 1. война начинает бить конкретно по ним как части мировой экономики (много всего, отдельная тема для разговора), 2. для отдельных стран открылась возможность подвинуть рашу и они это сделали.

Так что подобных новостей будет все больше.
И да, как правильно написали выше, Казахи теперь под протекторатом исключительно Китая, а не как раньше - на растяжке между двумя странами.
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20.09.2022 11:38 Відповісти
Как "Кыжымыт мажубетович" научил плешивого четко выговаривать его имя и фамилию! 👍
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20.09.2022 14:02 Відповісти
 
 