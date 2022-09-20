В Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из ЕС
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Казахстане начали задерживать грузовики из РФ с товарами из Европы. Известно о 8 задержанных автопоездах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в российских СМИ.
О транзитной транспортировке европейских товаров в Россию отмечают в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.
"Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, ежедневно хранение на которых обходится дорого. Другие - на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать", - говорится в сообщении.
Сообщается, что грузовики задерживаются, поскольку Астана ввела новые требования для транзита.
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а теперь и ЭТА ЛАЗЕЙКА ПРИКРЫЛАСЬ...... США сделали Индии Китаю Вьетнаму бровью свое фэ и все..... а Китай прямо устами СИ-- Путину в глаза сказал что над Кахзахстаном раскрылся китайский зонтик защиты...
плюсплюсдо Казахстану робить.
Цікаво, чи переоберуть Сі генсеком за місяць?
Так что подобных новостей будет все больше.
И да, как правильно написали выше, Казахи теперь под протекторатом исключительно Китая, а не как раньше - на растяжке между двумя странами.