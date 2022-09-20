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В Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вантажівки

В Казахстане начали задерживать грузовики из РФ с товарами из Европы. Известно о 8 задержанных автопоездах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в российских СМИ.

О транзитной транспортировке европейских товаров в Россию отмечают в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

"Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, ежедневно хранение на которых обходится дорого. Другие - на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать", - говорится в сообщении.

Читайте: Путин спекулирует темой газа для снятия санкций, но мы все знаем: если поддаться шантажисту, он будет это повторять, - Шалленберг

Сообщается, что грузовики задерживаются, поскольку Астана ввела новые требования для транзита.
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Топ комментарии
+24
Уявляю ціну товару з Европи, яку везуть в підорашу через Казахстан
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20.09.2022 10:15
+19
Потрохи цю країну нелюдів вдається оточити "колючим дротом"...
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20.09.2022 10:16
+18
Яка жахлива русофобія. Терміново "денацифікувати" Казахстан!
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20.09.2022 10:12
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Яка жахлива русофобія. Терміново "денацифікувати" Казахстан!
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20.09.2022 10:12 Ответить
Додаткові санкції для кацапчиків
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20.09.2022 10:13 Ответить
Уявляю ціну товару з Европи, яку везуть в підорашу через Казахстан
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20.09.2022 10:15 Ответить
товар Европа закупают в Индии Китае Вьетнаме и везут в Рашку накрутка + 200-400 процентов..
а теперь и ЭТА ЛАЗЕЙКА ПРИКРЫЛАСЬ...... США сделали Индии Китаю Вьетнаму бровью свое фэ и все..... а Китай прямо устами СИ-- Путину в глаза сказал что над Кахзахстаном раскрылся китайский зонтик защиты...
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20.09.2022 10:28 Ответить
Потрохи цю країну нелюдів вдається оточити "колючим дротом"...
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20.09.2022 10:16 Ответить
Амерам черговий респект за попередження та покарання всіх хто допомагає кацапським свиням обходити санкції...
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20.09.2022 10:17 Ответить
В Україні прийнято говорити "американцям".
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20.09.2022 10:27 Ответить
Ось що візит Сі плюсплюс до Казахстану робить.

Цікаво, чи переоберуть Сі генсеком за місяць?
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20.09.2022 10:29 Ответить
Мухамеджанов, мочи кацапов! Не сци. Глянь на нас.
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20.09.2022 10:31 Ответить
Ось і у ще одній країні "росафобія" перетврюється на "рософілію"...
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20.09.2022 11:01 Ответить
На ШОСе произошел глобальный передел Азии, где рашу выкинули за борт. Странно, что у нас этому там мало внимания уделили все. Фактически все "нейтральные" страны, которые раньше закрывали глаза на конфликт, теперь перестали быть таковыми для раши, потому что 1. война начинает бить конкретно по ним как части мировой экономики (много всего, отдельная тема для разговора), 2. для отдельных стран открылась возможность подвинуть рашу и они это сделали.

Так что подобных новостей будет все больше.
И да, как правильно написали выше, Казахи теперь под протекторатом исключительно Китая, а не как раньше - на растяжке между двумя странами.
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20.09.2022 11:38 Ответить
Как "Кыжымыт мажубетович" научил плешивого четко выговаривать его имя и фамилию! 👍
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20.09.2022 14:02 Ответить
 
 