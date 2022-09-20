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США розглядають постачання Україні танків M1 Abrams

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

абрамс,abrams

Вашингтон розглядає можливість постачання Києву основних бойових танків США M1 Abrams, але Збройні Сили України мають показати здатність не лише володіти цими бойовими машинами, а й підтримувати їх у робочому стані та обслуговувати.

Про це на брифінгу заявив офіційний представник Пентагону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Журналіст відзначив візит трьох нардепів Ради до столиці США на початку осені, які, серед іншого, лобіювали там зняття блокади Заходу на постачання сучасної бронетехніки для ЗСУ.

Співробітник Міноборони США погодився, що "це справді важлива сфера можливостей для українців".

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Він багатослівно пояснив, у чому проблема: "Коли ми дивимося на довгострокові потреби України, ми розуміємо, що настане день, коли вони, можливо, захочуть здійснити перехід і, можливо, їм доведеться перейти на моделі, сумісні з НАТО. Ми завжди дуже уважно ставимося до будь-якого нового обладнання, яке постачаємо Україні, або яке надають наші союзники, наші партнери, щоб забезпечити суттєве навчання, технічне обслуговування та підтримку - та розгляд питань підтримки. Тому ми хочемо переконатися, що коли ми надаємо можливості, все це береться до уваги".

Журналіст продовжив наполягати: "Ви розглядаєте [передачу] танків, як вони просять, чи це табу?"

Представник Пентагону відповів: "Танки абсолютно на столі [для обговорення], поряд з іншими областями. Ми дивимося на ЗСУ загалом і думаємо на майбутнє, які можливості їм будуть потрібні і як США та наші союзники зможуть підтримати Україну в нарощуванні цих можливостей".

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Його знову попросили бути детальніше і чіткіше у формулюваннях: "Окей. Тобто, знову ж таки, - танки на майбутнє, а не на поточні бої у найближчі місяці, вірно?"

"З погляду участі в актуальних боях, наявні танки, які можуть бути надані дуже швидко практично без підготовки, є радянськими танками. Але ми, безумовно, відкриті для інших варіантів за умови, що подбають про навчання, технічне обслуговування та підтримку", - відповів спікер Міноборони США.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Давайте, не баріться- де ви ще так свою зброю випробуєте, як не тут.
Африканська пустеля то не то.
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20.09.2022 14:02
+8
Оп,оп,оп ****** лаптеногим!
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20.09.2022 13:55
+8
***** кацапам...
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20.09.2022 14:00
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Оп,оп,оп ****** лаптеногим!
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20.09.2022 13:55 Відповісти
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20.09.2022 13:55 Відповісти
NICE ! kacapi gotovte pampersi
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20.09.2022 13:56 Відповісти
***** кацапам...
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20.09.2022 14:00 Відповісти
Давайте, не баріться- де ви ще так свою зброю випробуєте, як не тут.
Африканська пустеля то не то.
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20.09.2022 14:02 Відповісти
браво U.S.A.
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20.09.2022 14:03 Відповісти
амерам аж руки чешуться випробувати абрамси в реальних бойових умовах! Поставляйте танки з своїми танкістами (у відставці звичайно ж) для початку.
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20.09.2022 14:04 Відповісти
e nians - oni ih privezli v LV k nam na uchenija - smogli ezditj tolko po dorogam , UVI. tonutj v nashei zemle - slishkom tjazholie
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20.09.2022 14:12 Відповісти
Абрамсы уже давно испытаны в войне против т-55, т-62 и т-72. Американские танкисты говорили так-" мы их разбили как слепых котят". Особенно им понравилась инфракрасные прожектора на танках
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20.09.2022 15:16 Відповісти
Абрамс воює з 91 року,нічого нового американці не взнають,а нам ці карасінові праски якраз на осінь-зиму,що ярмо на шию,чим витягати з грязюки будете 65 тонні залізяки? а і не забувайте за ними з бензовозами ганяти,бо жеруть вони що не в себе.
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20.09.2022 21:15 Відповісти
тільки не написали в якому році це буде
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20.09.2022 14:07 Відповісти
Броня«Чобхем», багатошарова протиснарядна композитна броня, посилена збідненим ураном
лоб корпусу: 1320-1620 мм
борт корпусу: 1320-1620 мм[3]

Головне
озброєння
105-мм нарізна танкова гармата M68 (з M1А1 - 120 мм гладкоствольна М256)

Другорядне
озброєння
1×12,7-мм великокаліберний кулемет M2HB
2×7,62-мм M240 кулеметів (1 баштовий, 1 спарений)ДвигунHoneywell AGT1500З багатопаливний газотурбінний двигун
1500 к.с. (1120 кВт)Питома потужність24,5 к.с./тПідвіскаторсіонна Allison DDA X-1100-3BДорожній просвіт480 ммЄмність
паливних баків1900 л

Операційна
дальність
410 кмШвидкістьпо шосе - 67,6 км/год
по пересічній місцевості - 48,3 км/год
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20.09.2022 14:12 Відповісти
Думаю, що наші екіпажі вже навчаються десь у Европі чи США без зайвої реклами.
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20.09.2022 14:13 Відповісти
Это заявление прозвучало в предверии выпуска первой партии наших танкистов в испанской Сарагосе, которые учились на Абрамсы)))

Еще пройдет немного времени и мы узнаем о самолетах, на которые учатся наши пилоты)
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20.09.2022 14:16 Відповісти
те, що вчаться - вже давно не таємниця.
Таємниця полягає в тому, коли F-16 перелетять в Україну...
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20.09.2022 14:44 Відповісти
Недавно в одному тг-каналі бачив відео з навчань наших пілотів на А-10, в крайньому випадку такий опис був)
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20.09.2022 16:35 Відповісти
Чекаємо зьнетерпінням на танки M1 Abrams ‼️‼️
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20.09.2022 14:31 Відповісти
А на чому ВСУ повинні "показати свою здатність обслуговувати Абрамси та підтримувати їх в належному стані"? Що за маячня?
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20.09.2022 14:32 Відповісти
а ты узнай сколько кушает этот танк топлива. Мало дать танки, за ними вереницей должны идти как минимум грузовики снабжения, сможет ли ВСУ обслуживать танк у которого бака в 2 тонны хватает на 450 км хода, и это по шоссе летом. Зимой с прогревом да по размокшим полям Абрамс проедет 200 км и станет в ожидании заправки
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20.09.2022 14:44 Відповісти
Больше и не надо, это не сафари из южной Африки в северную.
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20.09.2022 15:08 Відповісти
vi koli pokupaete mashinu - vi zhe steklomoi zalivaete ? maslo proverjaete ? salon chistite ? tak ?
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20.09.2022 14:47 Відповісти
Ці танки дуже потрібні.
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20.09.2022 14:37 Відповісти
Для полноты картины, к танкам еще нужны негры, окончившие специализированные курсы по хореографии...
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20.09.2022 14:40 Відповісти
...и игре на бандуре!)
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20.09.2022 14:43 Відповісти
"Журналіст відзначив візит трьох нардепів Ради до столиці США на початку осені" - одним з них був Олексій Гончаренко? І пригадую, що там була і Кіра Рудик.
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20.09.2022 14:42 Відповісти
Хай швидше розглядають, скоро орки попруть по мобілізації...
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20.09.2022 14:44 Відповісти
Микола історично здатен обслуговувати будь яких Абрамів на свою користь. Тобто коли родився Микола, Абрам заплакав.
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20.09.2022 15:06 Відповісти
Пора уже. Треба до 24 вересня піти в атаку по всій лінії фронту.
Бо 24-го вони збираються референдум провести і почати погрожувати яз.
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20.09.2022 15:37 Відповісти
Тараканы уже полным ходом драпают из Крыма, где был референдум.
Наше дело - как следует, подготовиться.
Тогда никакой "референдум" их не спасёт.
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20.09.2022 16:16 Відповісти
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20.09.2022 16:22 Відповісти
коороче..танк..топовый он ломается..спасибо но недо нам вон т55 дали..они не ломаютмся как калаш..спс за макдак для мажоров
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20.09.2022 17:21 Відповісти
Ще ЗСУ мусять щось доводити?
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20.09.2022 21:46 Відповісти
 
 