Необхідно негайно звільнити засуджених в "ЛНР" співробітників ОБСЄ, - Боррель

Окупанти засудили співробітників ОБСЄ "за держзраду".

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС перед початком ГА ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу скористатися цією нагодою, щоб привернути увагу до двох членів СММ ОБСЄ в Україні, які були засуджені до 13 років ув’язнення в результаті так званих правових процедур у Луганську. Вони мають бути відпущені безумовно та негайно", - наголосив Боррель.

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Протягом роботи тижня Генеральної Асамблеї ООН, представники ЄС будуть продовжувати порушувати питання відповідальності за злочини, що здійснені російськими загарбниками та продовжуються на тимчасово окупованих територіях України.

"Кількість (російських) злочинів у зоні війни в Україні продовжує зростати. Ці звірства не можуть залишатися без покарання тих, хто в них повинен. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну у цьому сенсі, шляхом роботи в рамках спільних команд з розслідування, підтримуючи Міжнародний Кримінальний Суд та зусилля допоміжної Місії ЄС в Україні", - зауважив високий представник ЄС.

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