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Необхідно негайно звільнити засуджених в "ЛНР" співробітників ОБСЄ, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Окупанти засудили співробітників ОБСЄ "за держзраду".

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС перед початком ГА ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Я хочу скористатися цією нагодою, щоб привернути увагу до двох членів СММ ОБСЄ в Україні, які були засуджені до 13 років ув’язнення в результаті так званих правових процедур у Луганську. Вони мають бути відпущені безумовно та негайно", - наголосив Боррель.

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Протягом роботи тижня Генеральної Асамблеї ООН, представники ЄС будуть продовжувати порушувати питання відповідальності за злочини, що здійснені російськими загарбниками та продовжуються на тимчасово окупованих територіях України.

"Кількість (російських) злочинів у зоні війни в Україні продовжує зростати. Ці звірства не можуть залишатися без покарання тих, хто в них повинен. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну у цьому сенсі, шляхом роботи в рамках спільних команд з розслідування, підтримуючи Міжнародний Кримінальний Суд та зусилля допоміжної Місії ЄС в Україні", - зауважив високий представник ЄС.

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Автор: Марина Макєєва
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Кацапам на тебе пох,борелль. І на таких же як і ти горлопанів. І ви самі в цьому винні.
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20.09.2022 14:22 Відповісти
Нехай сидять доки наших Героїв кацапи не повернуть.
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20.09.2022 14:27 Відповісти
тільки ОБСЄ?
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20.09.2022 14:27 Відповісти
в чергу!!! спочатку наших азовців!! всіх полонених, вкрадених дітей!! а потім вже те тупе ОБСЄ..нехай пізнають всі принади цапського полону..вивчать конвенції..
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20.09.2022 14:28 Відповісти
Вісім років соплі жували і не фіксували обстрілів від рашистів, а тут вже очнулись...
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20.09.2022 16:25 Відповісти
аха..попрацювати довелось раз у житті..і те - надірвались..

на початку нулів працювала в одній компанії на Саксаганського, Київ..так у дворах знаходився будиночок тієї місії..мимоволі спостерігалось за ними..за весь час вони - постйно курили, мили джипи, їздили з мигалками, замовляли піцу..під час приїздів офіційних делегацій на криші був снайпер..за небом спостерігав чи шо..
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20.09.2022 16:48 Відповісти
Жозеп,прокинься,діду.Ти б ще заодно і сомалійським піратам заборонив займатися пограбуванням.
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20.09.2022 14:37 Відповісти
 
 