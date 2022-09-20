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Новини За кордономВійна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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Депутати з проросійської партії Німеччини AfD зібралися на окупований Донбас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бундестаг

Група депутатів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) заявила про плани здійснити візит до Росії та "на схід України".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

До складу делегації увійдуть члени фракції "Альтернативи для Німеччини" Ганс-Томас Тільшнайдер та Даніель Вальд.

Політична сила стверджує, що приводом для поїздки стали результати соцопитування AfD, згідно з якими "понад третина мешканців Саксонії-Ангальт не відчувають, що німецькі ЗМІ об'єктивно інформують їх про російсько-український конфлікт".

Зазначається, що німецькі депутати "протягом наступних кількох днів вирушать до Східної Європи" для того, щоб "скласти власне враження про гуманітарну ситуацію".

Читайте: Якщо жителі "Донбасу та України" проголосують на "референдумі" за входження в склад РФ - ми їх підтримаємо, - спікер Держдуми Володін. ВIДЕО

Посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter, що візит ультраправих депутатів в окупований схід України є "підтримкою російської війни на винищення" і назвав це "підбурюванням до злочину агресії".

Депутати AfD не вперше вирушають на окуповані українські території, порушуючи законодавство України. Так, у 2018 році вони щонайменше двічі відвідували окупований Крим. Членів партії неодноразово підозрювали у фінансуванні з боку Москви.

Також читайте: Росія активізувала тему "референдуму" щодо приєднання окупованих територій Донбасу

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
То нехай вже і не повертаються, падлюки!
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20.09.2022 14:35
+6
davaite , davaite pozornye shluhi. nadejus vam tam prilitit na golovu sho nibudj.
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20.09.2022 14:29
+6
шо так слабо?
а давайте на ексгумацію в Ізюм
Ну а раптом там українці брешуть і все, що каже раша правда
І ЦЕ ПОСТАНОВКА, ага?
коли витягають з під хреста цілу сім'ю, більшість якої -ДІТИ?
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20.09.2022 14:34
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davaite , davaite pozornye shluhi. nadejus vam tam prilitit na golovu sho nibudj.
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20.09.2022 14:29 Відповісти
От би їм там пам'ятник зробити.
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20.09.2022 14:29 Відповісти
з гівна?? в кращих традиціях мокшан?
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20.09.2022 14:32 Відповісти
Мова йшла про надгробний
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20.09.2022 20:08 Відповісти
зараз тих придурків загребуть..будуть на одному підвалі з ОБСЄ сидіти..кончені..спєцом цапам поповнюють обмінний фонд???
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20.09.2022 14:31 Відповісти
нацист - нацисту око не виклює
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20.09.2022 14:36 Відповісти
нємок з собою беріть ...
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20.09.2022 14:33 Відповісти
вперед, хай відчують як працюють М270 наживо
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20.09.2022 14:33 Відповісти
шо так слабо?
а давайте на ексгумацію в Ізюм
Ну а раптом там українці брешуть і все, що каже раша правда
І ЦЕ ПОСТАНОВКА, ага?
коли витягають з під хреста цілу сім'ю, більшість якої -ДІТИ?
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20.09.2022 14:34 Відповісти
То нехай вже і не повертаються, падлюки!
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20.09.2022 14:35 Відповісти
В ізюм їх паскуд, ****** нацисти... нацити тянуться до рашистів, знову 1939...
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20.09.2022 14:39 Відповісти
історія циклічна
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20.09.2022 21:15 Відповісти
Цікаво буде, коли цих проблядєй знищать німецьким снарядом з німецької САУ
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20.09.2022 15:09 Відповісти
Ультраправі - це німецькі фашисти. Не дивно, що у них є багато спільного з рашистами
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20.09.2022 15:26 Відповісти
Як заїдуть на окуповану територію, стануть законною воєнною ціллю.
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20.09.2022 16:37 Відповісти
Тип пу проводить стройовий смотр свого внутрішнього та зовнішнього войска. Поки що тільки ****** та альтернативщики здорового глузду серед гансів озвались. черга за піццами берлусконі
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20.09.2022 16:42 Відповісти
хай скажуть куди, хімарси їх привітають салютом
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20.09.2022 19:24 Відповісти
 
 