Депутати з проросійської партії Німеччини AfD зібралися на окупований Донбас

Група депутатів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) заявила про плани здійснити візит до Росії та "на схід України".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

До складу делегації увійдуть члени фракції "Альтернативи для Німеччини" Ганс-Томас Тільшнайдер та Даніель Вальд.

Політична сила стверджує, що приводом для поїздки стали результати соцопитування AfD, згідно з якими "понад третина мешканців Саксонії-Ангальт не відчувають, що німецькі ЗМІ об'єктивно інформують їх про російсько-український конфлікт".

Зазначається, що німецькі депутати "протягом наступних кількох днів вирушать до Східної Європи" для того, щоб "скласти власне враження про гуманітарну ситуацію".

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter, що візит ультраправих депутатів в окупований схід України є "підтримкою російської війни на винищення" і назвав це "підбурюванням до злочину агресії".

Депутати AfD не вперше вирушають на окуповані українські території, порушуючи законодавство України. Так, у 2018 році вони щонайменше двічі відвідували окупований Крим. Членів партії неодноразово підозрювали у фінансуванні з боку Москви.

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