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У Москві починають вербувати іноземців до армії РФ, обіцяють надати громадянство
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Влада столиці РФ Москви у Міграційному центрі "Сахарово" організує "інфраструктуру" для вербування іноземців до російських збройних сил.
Про це повідомив мер міста Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За його словами, міські служби "зроблять все необхідне, щоб укладання контрактів було максимально зручним" для охочих. Собянін послався на раніше ухвалений Держдумою РФ закон, згідно з яким мігрантам можуть надати російське громадянство, якщо вони надійдуть на контрактну службу до військ РФ.
Топ коментарі
+9 Валентин Коваль
показати весь коментар20.09.2022 16:52
+7 nav svargi
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+7 arye z.
показати весь коментар20.09.2022 16:54
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Маргінали, злочинці та розумово відсталі - це той контингент, ставку на який робить
паРаша.
тiльки таким може бути потрiбне громадянство паРашi.
Точніше, мігранти. Узбеки, таджики, киргизи.
Може пара-трійка негрів із Центральної Африки, може араби.
Ось якщо буде укладено угоду з Північною Кореєю, то це справді буде погано. Пухкий Ин дасть стільки солдатів-біороботів, скільки Пуйло в нього попросить
Мабуть торгував в москвабаді горіхами без документів.
Какой то утилизационный читинг.
с той лишь разницей, что тогда их было минимуи, сейчас - намного больше. пройдет еще немного времени и скрывать их участие станет невозможно.
Быть человеком и стать патентованным животным.