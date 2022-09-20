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У Москві починають вербувати іноземців до армії РФ, обіцяють надати громадянство

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

москва

Влада столиці РФ Москви у Міграційному центрі "Сахарово" організує "інфраструктуру" для вербування іноземців до російських збройних сил.

Про це повідомив мер міста Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, міські служби "зроблять все необхідне, щоб укладання контрактів було максимально зручним" для охочих. Собянін послався на раніше ухвалений Держдумою РФ закон, згідно з яким мігрантам можуть надати російське громадянство, якщо вони надійдуть на контрактну службу до військ РФ.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Татжики.
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20.09.2022 16:52
+7
znache - zhopa polna u nih do vesni....
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20.09.2022 16:51
+7
Ну, "іноземці", це дуже сильно сказано.
Точніше, мігранти. Узбеки, таджики, киргизи.
Може пара-трійка негрів із Центральної Африки, може араби.
Ось якщо буде укладено угоду з Північною Кореєю, то це справді буде погано. Пухкий Ин дасть стільки солдатів-біороботів, скільки Пуйло в нього попросить
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20.09.2022 16:54
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znache - zhopa polna u nih do vesni....
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20.09.2022 16:51 Відповісти
Татжики.
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20.09.2022 16:52 Відповісти
Пока Запад башляет ванькам деньги за энергоресурсы мацква будет набирать наемников любой национальности.
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20.09.2022 16:53 Відповісти


Маргінали, злочинці та розумово відсталі - це той контингент, ставку на який робить

паРаша.

тiльки таким може бути потрiбне громадянство паРашi.
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20.09.2022 16:53 Відповісти
Ну, "іноземці", це дуже сильно сказано.
Точніше, мігранти. Узбеки, таджики, киргизи.
Може пара-трійка негрів із Центральної Африки, може араби.
Ось якщо буде укладено угоду з Північною Кореєю, то це справді буде погано. Пухкий Ин дасть стільки солдатів-біороботів, скільки Пуйло в нього попросить
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20.09.2022 16:54 Відповісти
Все верно. И именно те, кто уже там работает годами. Там валом таких. Но бойцы они гамно. На убой.
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20.09.2022 17:01 Відповісти
у земли нет гражданства. она вас и такими примет.
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20.09.2022 16:54 Відповісти
"равшан и джамшут идут на войну" ))
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20.09.2022 16:55 Відповісти
Давно у "Нашей Раши" новых серий не было.
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20.09.2022 17:09 Відповісти
)) анонс нового сезона.
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20.09.2022 17:11 Відповісти
Пздц. Сдохнуть с росийским паспортом, который и так никому не нужен и его дают принудительно, ето прям мечта всей жизни
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20.09.2022 16:55 Відповісти
https://prnt.sc/m8Ae8qC0yU01
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20.09.2022 16:57 Відповісти
Коли Бог сотворив людину- дияволу стало завидно і він сотворив собі москаля.
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20.09.2022 16:58 Відповісти
Писали, що десь під Ізюмом виловили узбека.
Мабуть торгував в москвабаді горіхами без документів.
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20.09.2022 16:58 Відповісти
Дануна...
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20.09.2022 16:59 Відповісти
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20.09.2022 17:03 Відповісти
Если доживут, что вряд ли
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20.09.2022 17:00 Відповісти
А з країн НАТО також будуть брати? От тоді сміху буде. Тоді по їхньому буде виходити, що це війна НАТО проти НАТО. Це якась громадянська війна виходить, шизофренія повна. Це як у тій гуморесці: "Там прірва, но вам туди можна.
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20.09.2022 17:04 Відповісти
Пятая колонна в странах НАТО любит Россию только издалека.
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20.09.2022 17:11 Відповісти
А з бананової республіки будуть бажаючі?
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20.09.2022 17:08 Відповісти
А шо, чудо-богатыри закончились?
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20.09.2022 17:08 Відповісти
Прийдется западной оборонке поднатужиться,чтобы боеприпасов на всех этих пид..в хватило
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20.09.2022 17:09 Відповісти
Депардье резко решил возвратиться, а чо, может, стоит пафффтарить... Глядишь и его патретик на палку попадет 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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20.09.2022 17:09 Відповісти
Там ещё Сигал кучкуется, которого можно вместе 500-килограммовой авиабомбы использовать.
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20.09.2022 17:13 Відповісти
Погибших иностранцев будут списывать по графе "русские"
Какой то утилизационный читинг.
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20.09.2022 17:19 Відповісти
еще с 15 года, под видом тувинцев, бурятов, якутов, калмыков и прочей орды против Украинидействуют регулярные подразделегия северокорейской армии и китайские инструкторы.
с той лишь разницей, что тогда их было минимуи, сейчас - намного больше. пройдет еще немного времени и скрывать их участие станет невозможно.
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20.09.2022 17:23 Відповісти
Російське громадянство притомна людина сприймає лише як покарання!
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20.09.2022 17:24 Відповісти
Цікаво от кому те діряве громадянство сколєновстану потрібне?...
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20.09.2022 17:29 Відповісти
А масквічі нє жєлают? А чому? Шо ся стало з ними, найпатріотичнішими?
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20.09.2022 17:42 Відповісти
Тобто, проблем з могілізацією на мордорі нема))
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20.09.2022 18:34 Відповісти
якщо вижив і не здох то маєш громадянство параши
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20.09.2022 19:06 Відповісти
Забыли сказать гражданство в однокомнатной , с антеной , в степях Украины.
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20.09.2022 19:08 Відповісти
На подмогу зекам идут мигранты.
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20.09.2022 19:09 Відповісти
здохнути с сруським паспортом це значить считати себе повним едіотом з усіма витікающими последствіями.
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20.09.2022 19:13 Відповісти
Здалось кому-то гражданство мордора.
Быть человеком и стать патентованным животным.
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20.09.2022 21:17 Відповісти
"Наша раша: Равшан і Джамшут ідуть на війну". Відтепер командири підрозділів орків крім "фєні" мають вивчати ще узбекську й таджикську мови.
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21.09.2022 09:48 Відповісти
 
 