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В Москве начинают вербовать иностранцев в армию РФ, обещают предоставить гражданство

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

москва

Власти столицы РФ Москвы в Миграционном центре "Сахарово" организуют "инфраструктуру" для вербовки иностранцев в российские вооруженные силы.

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, городские службы "сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным" для желающих. Собянин сослался на ранее принятый Госдумой РФ закон, согласно которому мигрантам могут предоставить российское гражданство, если они поступят на контрактную службу в войска РФ.

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Топ комментарии
+9
Татжики.
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20.09.2022 16:52
+7
znache - zhopa polna u nih do vesni....
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20.09.2022 16:51
+7
Ну, "іноземці", це дуже сильно сказано.
Точніше, мігранти. Узбеки, таджики, киргизи.
Може пара-трійка негрів із Центральної Африки, може араби.
Ось якщо буде укладено угоду з Північною Кореєю, то це справді буде погано. Пухкий Ин дасть стільки солдатів-біороботів, скільки Пуйло в нього попросить
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20.09.2022 16:54
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znache - zhopa polna u nih do vesni....
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20.09.2022 16:51 Ответить
Татжики.
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20.09.2022 16:52 Ответить
Пока Запад башляет ванькам деньги за энергоресурсы мацква будет набирать наемников любой национальности.
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20.09.2022 16:53 Ответить


Маргінали, злочинці та розумово відсталі - це той контингент, ставку на який робить

паРаша.

тiльки таким може бути потрiбне громадянство паРашi.
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20.09.2022 16:53 Ответить
Ну, "іноземці", це дуже сильно сказано.
Точніше, мігранти. Узбеки, таджики, киргизи.
Може пара-трійка негрів із Центральної Африки, може араби.
Ось якщо буде укладено угоду з Північною Кореєю, то це справді буде погано. Пухкий Ин дасть стільки солдатів-біороботів, скільки Пуйло в нього попросить
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20.09.2022 16:54 Ответить
Все верно. И именно те, кто уже там работает годами. Там валом таких. Но бойцы они гамно. На убой.
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20.09.2022 17:01 Ответить
у земли нет гражданства. она вас и такими примет.
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20.09.2022 16:54 Ответить
"равшан и джамшут идут на войну" ))
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20.09.2022 16:55 Ответить
Давно у "Нашей Раши" новых серий не было.
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20.09.2022 17:09 Ответить
)) анонс нового сезона.
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20.09.2022 17:11 Ответить
Пздц. Сдохнуть с росийским паспортом, который и так никому не нужен и его дают принудительно, ето прям мечта всей жизни
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20.09.2022 16:55 Ответить
https://prnt.sc/m8Ae8qC0yU01
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20.09.2022 16:57 Ответить
Коли Бог сотворив людину- дияволу стало завидно і він сотворив собі москаля.
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20.09.2022 16:58 Ответить
Писали, що десь під Ізюмом виловили узбека.
Мабуть торгував в москвабаді горіхами без документів.
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20.09.2022 16:58 Ответить
Дануна...
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20.09.2022 16:59 Ответить
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20.09.2022 17:03 Ответить
Если доживут, что вряд ли
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20.09.2022 17:00 Ответить
А з країн НАТО також будуть брати? От тоді сміху буде. Тоді по їхньому буде виходити, що це війна НАТО проти НАТО. Це якась громадянська війна виходить, шизофренія повна. Це як у тій гуморесці: "Там прірва, но вам туди можна.
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20.09.2022 17:04 Ответить
Пятая колонна в странах НАТО любит Россию только издалека.
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20.09.2022 17:11 Ответить
А з бананової республіки будуть бажаючі?
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20.09.2022 17:08 Ответить
А шо, чудо-богатыри закончились?
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20.09.2022 17:08 Ответить
Прийдется западной оборонке поднатужиться,чтобы боеприпасов на всех этих пид..в хватило
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20.09.2022 17:09 Ответить
Депардье резко решил возвратиться, а чо, может, стоит пафффтарить... Глядишь и его патретик на палку попадет 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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20.09.2022 17:09 Ответить
Там ещё Сигал кучкуется, которого можно вместе 500-килограммовой авиабомбы использовать.
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20.09.2022 17:13 Ответить
Погибших иностранцев будут списывать по графе "русские"
Какой то утилизационный читинг.
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20.09.2022 17:19 Ответить
еще с 15 года, под видом тувинцев, бурятов, якутов, калмыков и прочей орды против Украинидействуют регулярные подразделегия северокорейской армии и китайские инструкторы.
с той лишь разницей, что тогда их было минимуи, сейчас - намного больше. пройдет еще немного времени и скрывать их участие станет невозможно.
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20.09.2022 17:23 Ответить
Російське громадянство притомна людина сприймає лише як покарання!
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20.09.2022 17:24 Ответить
Цікаво от кому те діряве громадянство сколєновстану потрібне?...
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20.09.2022 17:29 Ответить
А масквічі нє жєлают? А чому? Шо ся стало з ними, найпатріотичнішими?
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20.09.2022 17:42 Ответить
Тобто, проблем з могілізацією на мордорі нема))
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20.09.2022 18:34 Ответить
якщо вижив і не здох то маєш громадянство параши
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20.09.2022 19:06 Ответить
Забыли сказать гражданство в однокомнатной , с антеной , в степях Украины.
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20.09.2022 19:08 Ответить
На подмогу зекам идут мигранты.
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20.09.2022 19:09 Ответить
здохнути с сруським паспортом це значить считати себе повним едіотом з усіма витікающими последствіями.
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20.09.2022 19:13 Ответить
Здалось кому-то гражданство мордора.
Быть человеком и стать патентованным животным.
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20.09.2022 21:17 Ответить
"Наша раша: Равшан і Джамшут ідуть на війну". Відтепер командири підрозділів орків крім "фєні" мають вивчати ще узбекську й таджикську мови.
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21.09.2022 09:48 Ответить
 
 