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В Москве начинают вербовать иностранцев в армию РФ, обещают предоставить гражданство
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Власти столицы РФ Москвы в Миграционном центре "Сахарово" организуют "инфраструктуру" для вербовки иностранцев в российские вооруженные силы.
Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По его словам, городские службы "сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным" для желающих. Собянин сослался на ранее принятый Госдумой РФ закон, согласно которому мигрантам могут предоставить российское гражданство, если они поступят на контрактную службу в войска РФ.
Топ комментарии
+9 Валентин Коваль
показать весь комментарий20.09.2022 16:52
+7 nav svargi
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+7 arye z.
показать весь комментарий20.09.2022 16:54
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Маргінали, злочинці та розумово відсталі - це той контингент, ставку на який робить
паРаша.
тiльки таким може бути потрiбне громадянство паРашi.
Точніше, мігранти. Узбеки, таджики, киргизи.
Може пара-трійка негрів із Центральної Африки, може араби.
Ось якщо буде укладено угоду з Північною Кореєю, то це справді буде погано. Пухкий Ин дасть стільки солдатів-біороботів, скільки Пуйло в нього попросить
Мабуть торгував в москвабаді горіхами без документів.
Какой то утилизационный читинг.
с той лишь разницей, что тогда их было минимуи, сейчас - намного больше. пройдет еще немного времени и скрывать их участие станет невозможно.
Быть человеком и стать патентованным животным.