В Москве начинают вербовать иностранцев в армию РФ, обещают предоставить гражданство

Власти столицы РФ Москвы в Миграционном центре "Сахарово" организуют "инфраструктуру" для вербовки иностранцев в российские вооруженные силы.

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, городские службы "сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным" для желающих. Собянин сослался на ранее принятый Госдумой РФ закон, согласно которому мигрантам могут предоставить российское гражданство, если они поступят на контрактную службу в войска РФ.

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