Спонсорування перемоги: Мінцифри анонсувала продаж у "Дії" військових облігацій

Мінцифри інформує, що невдовзі з’явиться можливість стати спонсором перемоги, придбавши військові облігації в Дії

Про це повідомляє очільник міністерства Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Наша команда працює над запуском облігацій у застосунку. Ви зможете придбати їх, щоб підтримати економіку України та задонатити на потреби армії, а потім - отримати свої кошти назад із відсотками", - йдеться у повідомленні.

Кожна облігація матиме назву тимчасово окупованого міста.

"Тобто купуєте облігацію Херсон, Мелітополь, Маріуполь або Крим - фінансуєте економіку країни та ЗСУ, а наші воїни працюють, щоб вже скоро над кожним з цих міст підняли синьо-жовтий стяг", - додав міністр.

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Також Федоров пояснює, що військові облігації в Дії — це класичний win-win: спонсорування перемоги України над Росією та гарантований прибуток.