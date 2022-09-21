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ЗСУ знищили штаб і склад боєприпасів ворога у Сватовому, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сватове

Також знищено місцеву окупаційну комендатуру.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Українське командування підтверджує знищення комендатури в місті Сватове, де противник організував штаб та склад боєприпасів. Минулої доби там пролунали кілька вибухів. Вони сталися в комендатурі, колишньому МКДС та складах боєкомплекту в районі АТП. Всі ці об’єкти російські окупанти використовували для зазначених вище потреб", - йдеться в повідомленні. 

Він додав, що на фоні значних втрат на фронті росіяни продовжують примусову мобілізацію. Значна кількість поранених, навіть із нещодавно призваних "вагнерівців", поступила до першої міської лікарні Луганська і відмовляється повернутися до лав збройних формувань окупанта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено базу рашистів у Кадіївці, - Гайдай. ФОТО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
ОК "Південь": ЗСУ уразили ворожу колону техніки, яку готували до переправки через Дніпро, знищено понад 200 росіян 💪
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21.09.2022 09:24
+14
Це добре. ЗСУ - добре. Залужний - дуже добре.
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21.09.2022 09:23
+5
Слава ЗСУ!
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21.09.2022 09:27
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Це добре. ЗСУ - добре. Залужний - дуже добре.
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21.09.2022 09:23 Відповісти
ОК "Південь": ЗСУ уразили ворожу колону техніки, яку готували до переправки через Дніпро, знищено понад 200 росіян 💪
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21.09.2022 09:24 Відповісти
Слава ЗСУ!
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21.09.2022 09:27 Відповісти
Не по темі: а що робить скумбрія на генасамблеї ООН? Я знаю, що це збіговисько ні про що, і вона сама - ніщо за 8 грн, але гроші витрачені, і то не малі. Можна було б і для армії щось зробити за ті кілька тисяч доларів, які потрачені на її піар.
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21.09.2022 09:28 Відповісти
Надо уже взрывать транссиб (мосты над реками, которые в тайге без комплектующих на месте чинить долго) и другие места инфраструктуры в глубине кацапии. Из Китая и Северной Кореи перерезать маршруты, все же морской доставкой анонимно возить будет значительно сложнее. В Казахстане есть множество проходных таможень, которые пропустят фуру без осмотра, документы там же есть. В фуру на месте от горнодобывающей промышленности (там же куча шахт урановых и других) засунуть на сколько влезет взрывчатки. И все, бомба с таймером под опорой моста сделает свое дело. У кацапов нету возможности защитить свои 10 тысяч километров транспортного маршрута, да и тот же поезд очень легко спустить с путей и никакой охраны там нету. Да и заводы еле работающие тоже проходной двор, это не США с 5 эшелонами обороны и завод в горах где-то или в ущелье. На лапу чуть что дашь, оставишь фуру у завода и уедешь на электросамокате на 1км за пару минут, а потом взрыв.
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21.09.2022 09:29 Відповісти
Так отож я і читаю щодня, що у кацапів щось десь не дуже близько до України вибухає і/або горить. Я знаю, що кацапи і самі рукожопі, але все-таки...
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21.09.2022 09:34 Відповісти
Залізниця там, начебто, вже зараз у дупі, через те, що їм, у зв'язку з санкціями, не постачають підшипники для вагонів. До того ж, знову ж,через санкції, вони вимушені збільшити вантажообіг з далекосхідних портів, а залізнична мережа на це не розрахована - https://censor.net/ua/blogs/3368427/ne_uspevaet_zavezty_zymnyyi_ugol_na_tts_tsen_na_ugol_za_polgoda_vzletely_225_raza_y_to_tolko_nachalo
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21.09.2022 19:24 Відповісти
Зверніться зі своєю ідею до СБУ.
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22.09.2022 12:41 Відповісти
Очень хорошо. Теперь нам нужно бить рашистов с утроенной силой.
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21.09.2022 09:31 Відповісти
Нам своє робить !
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21.09.2022 09:36 Відповісти
Браво!
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21.09.2022 09:57 Відповісти
 
 