ЗСУ знищили штаб і склад боєприпасів ворога у Сватовому, - Гайдай

Також знищено місцеву окупаційну комендатуру.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Українське командування підтверджує знищення комендатури в місті Сватове, де противник організував штаб та склад боєприпасів. Минулої доби там пролунали кілька вибухів. Вони сталися в комендатурі, колишньому МКДС та складах боєкомплекту в районі АТП. Всі ці об’єкти російські окупанти використовували для зазначених вище потреб", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що на фоні значних втрат на фронті росіяни продовжують примусову мобілізацію. Значна кількість поранених, навіть із нещодавно призваних "вагнерівців", поступила до першої міської лікарні Луганська і відмовляється повернутися до лав збройних формувань окупанта.

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