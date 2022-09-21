РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12102 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
7 322 11
Луганщина (6244) Сватово (113) Гайдай_ЛОГА (716)

ВСУ уничтожили штаб и склад боеприпасов врага в Сватово

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сватове

Также уничтожена местная оккупационная комендатура.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Украинское командование подтверждает уничтожение комендатуры в Сватово, где противник организовал штаб и состав боеприпасов. За прошедшие сутки там прогремели несколько взрывов. Они произошли в комендатуре, бывшем МКДС и складах боекомплекта в районе АТП. Все эти объекты российские оккупанты использовали для указанных выше нужд", - говорится в сообщении.

Он добавил, что на фоне больших потерь на фронте россияне продолжают принудительную мобилизацию. Значительное количество раненых, даже из недавно призванных "вагнеровцев", поступило в первую городскую больницу Луганска и отказывается вернуться в ряды вооруженных формирований оккупанта.

Читайте: Белогоровка зачищена и полностью под контролем ВСУ, - Гайдай
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
ОК "Південь": ЗСУ уразили ворожу колону техніки, яку готували до переправки через Дніпро, знищено понад 200 росіян 💪
показать весь комментарий
21.09.2022 09:24
+14
Це добре. ЗСУ - добре. Залужний - дуже добре.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:23
+5
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
21.09.2022 09:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це добре. ЗСУ - добре. Залужний - дуже добре.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:23 Ответить
ОК "Південь": ЗСУ уразили ворожу колону техніки, яку готували до переправки через Дніпро, знищено понад 200 росіян 💪
показать весь комментарий
21.09.2022 09:24 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
21.09.2022 09:27 Ответить
Не по темі: а що робить скумбрія на генасамблеї ООН? Я знаю, що це збіговисько ні про що, і вона сама - ніщо за 8 грн, але гроші витрачені, і то не малі. Можна було б і для армії щось зробити за ті кілька тисяч доларів, які потрачені на її піар.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:28 Ответить
Надо уже взрывать транссиб (мосты над реками, которые в тайге без комплектующих на месте чинить долго) и другие места инфраструктуры в глубине кацапии. Из Китая и Северной Кореи перерезать маршруты, все же морской доставкой анонимно возить будет значительно сложнее. В Казахстане есть множество проходных таможень, которые пропустят фуру без осмотра, документы там же есть. В фуру на месте от горнодобывающей промышленности (там же куча шахт урановых и других) засунуть на сколько влезет взрывчатки. И все, бомба с таймером под опорой моста сделает свое дело. У кацапов нету возможности защитить свои 10 тысяч километров транспортного маршрута, да и тот же поезд очень легко спустить с путей и никакой охраны там нету. Да и заводы еле работающие тоже проходной двор, это не США с 5 эшелонами обороны и завод в горах где-то или в ущелье. На лапу чуть что дашь, оставишь фуру у завода и уедешь на электросамокате на 1км за пару минут, а потом взрыв.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:29 Ответить
Так отож я і читаю щодня, що у кацапів щось десь не дуже близько до України вибухає і/або горить. Я знаю, що кацапи і самі рукожопі, але все-таки...
показать весь комментарий
21.09.2022 09:34 Ответить
Залізниця там, начебто, вже зараз у дупі, через те, що їм, у зв'язку з санкціями, не постачають підшипники для вагонів. До того ж, знову ж,через санкції, вони вимушені збільшити вантажообіг з далекосхідних портів, а залізнична мережа на це не розрахована - https://censor.net/ua/blogs/3368427/ne_uspevaet_zavezty_zymnyyi_ugol_na_tts_tsen_na_ugol_za_polgoda_vzletely_225_raza_y_to_tolko_nachalo
показать весь комментарий
21.09.2022 19:24 Ответить
Зверніться зі своєю ідею до СБУ.
показать весь комментарий
22.09.2022 12:41 Ответить
Очень хорошо. Теперь нам нужно бить рашистов с утроенной силой.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:31 Ответить
Нам своє робить !
показать весь комментарий
21.09.2022 09:36 Ответить
Браво!
показать весь комментарий
21.09.2022 09:57 Ответить
 
 