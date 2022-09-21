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Путін вирішив прирівняти бойовиків "ЛДНР" до кадрових військових армії РФ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

рф,армія,найманці

Президент Російської Федерації Володимир Путін вирішив прирівняти бойовиків псевдореспублік "ЛДНР" до кадрових військових армії РФ.

Про це він заявив під час свого звернення 21 вересня, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відповідні доручення він вже дав Міністерству оборони: "…у повному обсязі і в найкоротший термін визначити правовий статус добровольців, а також бійців підрозділів Донецької і Луганської народних республік".

"Він має бути таким же, як і у кадрових військовослужбовців російської армії, включно з матеріальним, медичним забезпеченням, соціальними гарантіями", – заявив Путін.

"Особлива увага має бути приділена організації постачання добровольчих формувань і загонів "народної міліції" Донбасу технікою і спорядженням", – сказав він.

Також читайте: Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Іншими словами:

росіян опустять до рівня донецьких "мобіків".
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21.09.2022 10:36
+8
А хіба вони ще там є?
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21.09.2022 10:34
+6
"200" прирівняв до "200".
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21.09.2022 10:40
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ахаха чмони
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21.09.2022 10:34 Відповісти
А хіба вони ще там є?
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21.09.2022 10:34 Відповісти
Іншими словами:

росіян опустять до рівня донецьких "мобіків".
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21.09.2022 10:36 Відповісти
"200" прирівняв до "200".
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21.09.2022 10:40 Відповісти
Дочекався коли їх стане мінімум?
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21.09.2022 10:44 Відповісти
правовой статус отребья из всех кацапсино-террористических банд группировок должен быть фаршированный черный целлофановый пакет
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21.09.2022 10:48 Відповісти
Особливо труни. Кожному таку червону, завящал покойний Ленін.
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21.09.2022 10:51 Відповісти
а хіба для цього вони не мають бути громадянами ерефії?...
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21.09.2022 10:58 Відповісти
Так вроде же уже было. Только дамбасят как считали биомусором так и считают
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21.09.2022 11:03 Відповісти
так в касапів "лада+каліна" на своїх не вистачає!
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21.09.2022 11:53 Відповісти
Ну це ж зовсім другий коленкор....Тепер ці,прирівняні,мають право на свій мішок для себе,в них появилося "величайшое предназначение"- здохнути за *****,а не за Пушиліна.А їх сім*ї як зраділи...Тепер і в них будуть білі Лади...Яке ж посмертне звання буде вище-герой ДНР, чи герой росії?
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21.09.2022 12:10 Відповісти
Мабуть мішки тепер будуть одного кольору.
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21.09.2022 12:20 Відповісти
Essentially, he's promoted all of the Lugansk alcoholics to the rung of russky alcoholic.
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21.09.2022 14:40 Відповісти
 
 